- SMI vorbörslich: -0,24 Prozent auf 12'900,00 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,38 Prozent auf 47'560 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,13 Prozent auf 23'576 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,10 Prozent auf 50'603 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch wegen Vertriebsnetzwerk-Kontrolle im Visier der italienischen Behörden Vorbörsliche Indikation -2,0 Prozent - Cicor senkt Ziele für 2025 - geringere Nachfrage in Deutschland Nettoerlöse von 600-620 Mio Fr. erwartet (bisher: 620-650 Mio) EBITDA inkl. Sondereffekte 58-62 Mio Fr. (bisher 62-70 Mio) Weiterhin Book-to-Bill-Rate deutlich über 1,0 erwartet Mittel- bis langfristige Prognose bestätigt Angebot für TT Electronics unter Druck TT-Hauptaktionär DBAY Advisors denkt über Übernahmeangebot für TT nach - SFS übernimmt drei deutsche Partnerunternehmen Übernahmen führen zu Umsatzwachstum von 130 Mio EUR Transaktion dürfte Ende März 2026 abgeschlossen sein - Temenos kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an - bis zu 100 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Bystronic nominiert Daniel Bischofberger und Fabrice Billard für VR - Galderma: Management-Verkäufe über 3,31 Mio Fr. (20'000 Aktien) - Idorsia veröffentlicht Studiendaten zu Bluthochdrucksenker Aprocitentan - IVF HARTMANN: CEO Claus Martini tritt als zurück - Martin Walther übernimmt - Wisekey-Tochter Sealsq erhöht Investitionen in Quanten-Forschung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Zürcher Gemeinderat nimmt Budget 2026 in Angriff (HEADLINE) Zürcher Kantonsrat schmälert Minus im Budget 2026 vorerst (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,217 Prozent - Clariant: Blackrock meldet Anteil von 3,005 Prozent - Epic: Swiss Finance & Property meldet Anteil von 3,586 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,986 Prozent - Polypeptide: Swisscanto meldet Anteil von 3,149 Prozent - SHL: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Sika: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2025 (nachbörslich) - GV: Barry Callebaut Donnerstag - Phoenix Mecano: Capital Markets Day (ab 9.00 Uhr) Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - IT: Industrieproduktion 10/25 (10:00) - US: Beschäftigungskostenindex Q3/25 (14:30) - US: EIA Ölbericht (Woche) (16:30) Fed Zinsentscheid (20:00) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9375 - USD/CHF: 0,8055 - Swiss Bond Index: -17 BP auf 138,75 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,278 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,39 Prozent auf 12'931 Punkte - SLI (Dienstag): -0,41 Prozent auf 2'094 Punkte - SPI (Dienstag): -0,36 Prozent auf 17'768 Punkte - Dax (Dienstag): +0,49 Prozent auf 24'163 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,77 Prozent auf 8'053 Punkte

awp-robot/sw/