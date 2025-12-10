STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch, dem Tag der US-Zinsentscheidung, mit leichten Verlusten erwartet. Negative Vorgaben der Wall Street bremsen, bevor am Abend der Höhepunkt im ganzen Dezember auf der Agenda steht. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed um 25 Basispunkte ist mittlerweile quasi vollständig eingepreist. Daher richtet sich der Fokus auch klar auf die begleitenden Kommentare von Jerome Powell. Zuletzt mehrten sich Zweifel, ob das Fed bis Mai noch weitere Senkungen vornimmt.
- SMI vorbörslich: -0,24 Prozent auf 12'900,00 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,38 Prozent auf 47'560 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,13 Prozent auf 23'576 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,10 Prozent auf 50'603 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch wegen Vertriebsnetzwerk-Kontrolle im Visier der italienischen Behörden Vorbörsliche Indikation -2,0 Prozent - Cicor senkt Ziele für 2025 - geringere Nachfrage in Deutschland Nettoerlöse von 600-620 Mio Fr. erwartet (bisher: 620-650 Mio) EBITDA inkl. Sondereffekte 58-62 Mio Fr. (bisher 62-70 Mio) Weiterhin Book-to-Bill-Rate deutlich über 1,0 erwartet Mittel- bis langfristige Prognose bestätigt Angebot für TT Electronics unter Druck TT-Hauptaktionär DBAY Advisors denkt über Übernahmeangebot für TT nach - SFS übernimmt drei deutsche Partnerunternehmen Übernahmen führen zu Umsatzwachstum von 130 Mio EUR Transaktion dürfte Ende März 2026 abgeschlossen sein - Temenos kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an - bis zu 100 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Bystronic nominiert Daniel Bischofberger und Fabrice Billard für VR - Galderma: Management-Verkäufe über 3,31 Mio Fr. (20'000 Aktien) - Idorsia veröffentlicht Studiendaten zu Bluthochdrucksenker Aprocitentan - IVF HARTMANN: CEO Claus Martini tritt als zurück - Martin Walther übernimmt - Wisekey-Tochter Sealsq erhöht Investitionen in Quanten-Forschung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Zürcher Gemeinderat nimmt Budget 2026 in Angriff (HEADLINE) Zürcher Kantonsrat schmälert Minus im Budget 2026 vorerst (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,217 Prozent - Clariant: Blackrock meldet Anteil von 3,005 Prozent - Epic: Swiss Finance & Property meldet Anteil von 3,586 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,986 Prozent - Polypeptide: Swisscanto meldet Anteil von 3,149 Prozent - SHL: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Sika: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2025 (nachbörslich) - GV: Barry Callebaut Donnerstag - Phoenix Mecano: Capital Markets Day (ab 9.00 Uhr) Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - IT: Industrieproduktion 10/25 (10:00) - US: Beschäftigungskostenindex Q3/25 (14:30) - US: EIA Ölbericht (Woche) (16:30) Fed Zinsentscheid (20:00) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9375 - USD/CHF: 0,8055 - Swiss Bond Index: -17 BP auf 138,75 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,278 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,39 Prozent auf 12'931 Punkte - SLI (Dienstag): -0,41 Prozent auf 2'094 Punkte - SPI (Dienstag): -0,36 Prozent auf 17'768 Punkte - Dax (Dienstag): +0,49 Prozent auf 24'163 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,77 Prozent auf 8'053 Punkte
awp-robot/sw/
(AWP)