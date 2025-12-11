STIMMUNG
- Die Schweizer Aktenbörse wird vor der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank SNB leicht im Minus erwartet. Dabei wird von der SNB keine Überraschung sondern ein unveränderter Leitzins von null Prozent erwartet. Auf die Kurse drücken aber die US-Futures. Denn diese deuten für heute eine schwächere Eröffnung an der Wall Street an. Grund dafür waren in den USA nachbörslich veröffentlichte und als enttäuschend taxierte Umsatz- und Gewinnzahlen des IT-Konzerns Oracle.
- SMI vorbörslich: -0,24 Prozent auf 12'890,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,05 Prozent auf 48'058 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,33 Prozent auf 23'654 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,90 Prozent auf 50'149 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma nimmt ersten Patienten in Nemolizumab-Studie auf - Roche erweitert Angebot für automatisierte Massenanalyse - SGS-VRP Calvin Grieder tritt an GV 2026 zurück nominiert Gilbert Ghostine als neuen Verwaltungsratspräsidenten - DKSH übernimmt Invita in Neuseeland und Australien Gekaufte Firma mit Umsatz von über 50 Mio Fr bei robuster Profitabilität - Flughafen Zürich: Passagierzahl November 2,35 Mio (+7,1 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz November 47,8 Mio Fr. (+4,2 Prozent gg VJ) - Phoenix Mecano gibt an CMD Update zu Guidacne bestätigt Mittelfristziel für EBIT-Marge von 8-12 Prozent bis 2026 Angestrebte Wachstumsrate von 6-10 Prozent wird nicht erreicht Externe Herausforderungen und Portfoliostraffung bremsen Strategie auf Steigerung der Ertragskraft ausgerichtet - Addex könnte ADS im Volumen von bis zu 3,3 Millionen Dollar ausgeben - Basilea und Phare Bio suchen zusammen nach neuen Antibiotika - BioVersys beginnt zulassungsrelevante Studie mit Hoffnungsträger BV100 - Calida schlägt Caroline Forster und Nicole Loeb als Verwaltungsrätinnen vor - TX-Tochter Goldbach verlängert Partnerschaft mit CH Media NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo 2024/25: Gesamtleistung 7,4 Mrd Fr. (VJ 7,6 Mrd) EBIT 1193 Mio Fr. (VJ 1754 Mio) Reinergebnis 879 Mio Fr. (VJ 1509 Mio) Ergebnis durch Gösgen-Verzögerung voraus. bis Februar belastet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - US-Notenbank senkt Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte Entscheidung fiel mit 9 zu 3 Stimmen WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,124 Prozent - APG SGA: Pictet Asset Management meldet Anteil von 4,999 Prozent - Curatis meldet Eigenanteil von 0,021 Prozent/9,996 Prozent - Helvetia Baloise: Blackrock meldet Anteil von 4,998 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,026 Prozent - SHL: Kun Shen/Mengke Cai melden Anteil von 15,199 Prozent; Wertheim David 3,984 Prozent - SIG: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,288 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,474 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Phoenix Mecano: Capital Markets Day (ab 9.00 Uhr) Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30h, MK 10.00h) Direktinvestitionen 2024 (Freitag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2025 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte November 2025 (Montag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30h) Handelsbilanz 9/25 (14.30h) Lagerbestände Grosshandel 9/25 (endgültig, 16.00h) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9346 - USD/CHF: 0,7996 - Swiss Bond Index: -5 BP auf 138,70 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,319 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,07 Prozent auf 12'921 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,09 Prozent auf 2'092 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,04 Prozent auf 17'761 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,13 Prozent auf 24'130 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,06 Prozent auf 8'023 Punkte
