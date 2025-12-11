- SMI vorbörslich: -0,24 Prozent auf 12'890,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,05 Prozent auf 48'058 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,33 Prozent auf 23'654 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,90 Prozent auf 50'149 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma nimmt ersten Patienten in Nemolizumab-Studie auf - Roche erweitert Angebot für automatisierte Massenanalyse - SGS-VRP Calvin Grieder tritt an GV 2026 zurück nominiert Gilbert Ghostine als neuen Verwaltungsratspräsidenten - DKSH übernimmt Invita in Neuseeland und Australien Gekaufte Firma mit Umsatz von über 50 Mio Fr bei robuster Profitabilität - Flughafen Zürich: Passagierzahl November 2,35 Mio (+7,1 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz November 47,8 Mio Fr. (+4,2 Prozent gg VJ) - Phoenix Mecano gibt an CMD Update zu Guidacne bestätigt Mittelfristziel für EBIT-Marge von 8-12 Prozent bis 2026 Angestrebte Wachstumsrate von 6-10 Prozent wird nicht erreicht Externe Herausforderungen und Portfoliostraffung bremsen Strategie auf Steigerung der Ertragskraft ausgerichtet - Addex könnte ADS im Volumen von bis zu 3,3 Millionen Dollar ausgeben - Basilea und Phare Bio suchen zusammen nach neuen Antibiotika - BioVersys beginnt zulassungsrelevante Studie mit Hoffnungsträger BV100 - Calida schlägt Caroline Forster und Nicole Loeb als Verwaltungsrätinnen vor - TX-Tochter Goldbach verlängert Partnerschaft mit CH Media NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo 2024/25: Gesamtleistung 7,4 Mrd Fr. (VJ 7,6 Mrd) EBIT 1193 Mio Fr. (VJ 1754 Mio) Reinergebnis 879 Mio Fr. (VJ 1509 Mio) Ergebnis durch Gösgen-Verzögerung voraus. bis Februar belastet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - US-Notenbank senkt Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte Entscheidung fiel mit 9 zu 3 Stimmen WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,124 Prozent - APG SGA: Pictet Asset Management meldet Anteil von 4,999 Prozent - Curatis meldet Eigenanteil von 0,021 Prozent/9,996 Prozent - Helvetia Baloise: Blackrock meldet Anteil von 4,998 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,026 Prozent - SHL: Kun Shen/Mengke Cai melden Anteil von 15,199 Prozent; Wertheim David 3,984 Prozent - SIG: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,288 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,474 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Phoenix Mecano: Capital Markets Day (ab 9.00 Uhr) Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30h, MK 10.00h) Direktinvestitionen 2024 (Freitag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2025 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte November 2025 (Montag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30h) Handelsbilanz 9/25 (14.30h) Lagerbestände Grosshandel 9/25 (endgültig, 16.00h) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9346 - USD/CHF: 0,7996 - Swiss Bond Index: -5 BP auf 138,70 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,319 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,07 Prozent auf 12'921 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,09 Prozent auf 2'092 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,04 Prozent auf 17'761 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,13 Prozent auf 24'130 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,06 Prozent auf 8'023 Punkte

awp-robot/sw/