STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschuss leicht höher starten. Die Vorgaben aus den USA seien insgesamt eher positiv. Erfreulich sei dabei, dass die Standardwerte des Dow Jones zugelegt hätten, was eher für den hiesigen Markt spreche, heisst es weiter. Gefragt waren dabei zyklische und Finanzwerte. Insgesamt zeichnet sich hierzulande mangels markt- und kursbewegender Neuigkeiten von Grossunternehmen ein eher ruhiges Geschäft ab.
- SMI vorbörslich: +0,31 Prozent auf 12'945,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,34 Prozent auf 48'704 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,25 Prozent auf 23'594 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,37 Prozent auf 50'837 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - BCJ: Stefano Giammarino wird Leiter des neuen Bereiches Digitalisierungen - DKSH geht Partnerschaft mit Etika Fresh Milk für Malaysia ein - Leclanché: Stärkt Kapitalstruktur durch Umwandlung von Fremdkapital in EK Wandelt 40,1 Mio Fr. Schulden in Eigenkapital um - NZZ: Kaufpreis für neue APG Aktien 220 pro Aktie - Aufstockung auf 45 Prozent Übernahmekommission: Beteiligungs-Erhöhung NZZ an APG «gültig & wirksam» - Polypeptide und Lupin Manufacturing Solutions bilden strategische Allianz Ziel ist höhere Versorgungssicherheit bei Peptiden vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Wisekey-Tochter Sealsq beruft Direktor für Genfer Quantum Center (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Helvetia Baloise vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent Zürcher Bevölkerung erhält keine Steuersenkung (HEADLINE) - Übernahmekommission: Erhöhung der NZZ-Beteiligung an APG «gültig und wirksam» PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Amrize: Norges Bank meldet Anteil von 3,306 Prozent - Clariant: Blackrock meldet Anteil von 3,102 Prozent - HT5: Bernhard Signorell meldet Anteil von 12,773 Prozent - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5 Prozent - NZZ will Beteiligung an der APG auf 45 Prozent erhöhen - SHL: Sphera Funds Management meldet Anteil von 3,131 Prozent - SMG: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,405 Prozent; Postfinance AG <3 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,381 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3,086 Prozent - Youngtimers: Yellow Dragon Trustees mit Anteil von 14,001 Prozent; Chi CHENG 26,668 Prozent PRESSE FREITAG - Parlamentariergruppe legt Kompromissvorschlag zu UBS-Kapitalregeln vor (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine Dienstag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Direktinvestitionen 2024 (09.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2025 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte November 2025 (Montag) - Seco: Konjunkturprognosen Winter 2025 (Montag) - KOF: Konjunkturprognose Winter (Montag) Ausland: - GB: BIP 10/25 (08.00 Uhr) Industrieproduktion 10/25 (08.00 Uhr) Handelsbilanz 10/25 (08.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) (08.00 Uhr) Insolvenzen 9/25 + Schnellindikator 11/25 (08.00 Uhr) - FR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) (08.45 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9328 - USD/CHF: 0,7949 - Swiss Bond Index: -19 BP auf 138,51 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,305 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,13 Prozent auf 12'905 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,15 Prozent auf 2'089 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,14 Prozent auf 17'737 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,68 Prozent auf 24'295 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,41 Prozent auf 8'086 Punkte
