- SMI vorbörslich: +0,29 Prozent auf 12'925,00 Punkte (8.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,51 Prozent auf 48'458 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,69 Prozent auf 23'195 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +NA Prozent auf 50'168 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika übernimmt Mörtelhersteller in Schweden Umsatz von Finja bei rund 60 Millionen Franken p.a. vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Swiss Life: VRP Rolf Dörig stellt sich für letzte Amtsperiode zur Wahl Henry Peter und Adrienne Corboud Fumagalli nicht zur VR-Wahl VR soll mit Luisa Delgado und Patrick Frost verstärkt werden - Cicor: DBAY hat kein Interesse ein Angebot für TT Electronics zu machen DBAY hält Cicor-Angebot weiterhin für unattraktiv - Huber+Suhner präzisiert Guidance für 2025 Rückgang Nettoumsatz von circa 3 Prozent gegenüber 2024 Betriebsergebnismarge im Bereich von 10-11 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -3,3 Prozent - Perrot Duval H1: Umsatz 7,0 Mio Franken (VJ 6,6 Mio) Reinergebnis -0,60 Mio Fr. (VJ -1,34 Mio) H2: Markterholung und zunehmende Bestellungen erwartet 2025/26: Umsatz bei 16,5 Mio. Fr. erwartet - Schweiter: 2025 Umsatzminus von rund 11 Prozent auf etwa 900 Mio Fr. erwartet EBITDA von rund 70 Mio Fr. bei einer Marge von etwa 8 Prozent erw. Schwache Nachfrage im Schlussquartal Vor allem Display und Industry mit schwachem Umsatz Auch rekordtiefe Rohmaterialpreise drücken auf Umsatz Programm «Accelerate» verläuft nach Plan - HBM verkauft Mehrheit an Swixx Biopharma - Relief Therapeutics und NeuroX schliessen Unternehmenszusammenschluss ab - Sunrise: Klasse-B-ADS-Programm endet am 30. Januar 2026 - SNB: Martin Hirzel zur Wahl in den Bankrat nominiert - folgt auf Romeo Lacher - Youngtimers rechnet mit Abschluss der Kapitalerhöhung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,066 Prozent - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,01 Prozent - DocMorris: Benjamin Levine meldet Anteil von 5,749 Prozent/3,299 Prozent - Helvetia Baloise: Blackrock meldet 5,145 Prozent; Patria Genossenschaft 22,668 Prozent - Idorsia: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,257 Prozent - Mobilezone: A Better WORLD Foundation Switzerland meldet Anteil von <3 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,388 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2025 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte November 2025 (14.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen Winter 2025 (09.00 Uhr) - KOF: Konjunkturprognose Winter (09.00 Uhr) Consensus Forecast (Mittwoch) Ausland: - ZO: Industrieproduktion 10/25 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 12/25 (14.30 Uhr) NAHB-Index 12/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9341 - USD/CHF: 0,7961 - Swiss Bond Index: -29 BP auf 138,22 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,34 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,14 Prozent auf 12'887 Punkte - SLI (Freitag): -0,05 Prozent auf 2'088 Punkte - SPI (Freitag): -0,05 Prozent auf 17'729 Punkte - Dax (Freitag): -0,45 Prozent auf 24'186 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,57 Prozent auf 8'069 Punkte

awp-robot/sw/