STIMMUNG
- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine freundliche Eröffnung ab. Trotz zuletzt vier Tagen mit rückläufigen Kursen wird die Stimmung in Marktkreisen nicht als negativ bezeichnet, denn die Abgaben waren auf die gesamte Woche gesehen mit einem Minus von 0,4 Prozent im Vergleich zu den beiden starken Vorwochen sehr moderat.
- SMI vorbörslich: +0,29 Prozent auf 12'925,00 Punkte (8.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,51 Prozent auf 48'458 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,69 Prozent auf 23'195 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +NA Prozent auf 50'168 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika übernimmt Mörtelhersteller in Schweden Umsatz von Finja bei rund 60 Millionen Franken p.a. vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Swiss Life: VRP Rolf Dörig stellt sich für letzte Amtsperiode zur Wahl Henry Peter und Adrienne Corboud Fumagalli nicht zur VR-Wahl VR soll mit Luisa Delgado und Patrick Frost verstärkt werden - Cicor: DBAY hat kein Interesse ein Angebot für TT Electronics zu machen DBAY hält Cicor-Angebot weiterhin für unattraktiv - Huber+Suhner präzisiert Guidance für 2025 Rückgang Nettoumsatz von circa 3 Prozent gegenüber 2024 Betriebsergebnismarge im Bereich von 10-11 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -3,3 Prozent - Perrot Duval H1: Umsatz 7,0 Mio Franken (VJ 6,6 Mio) Reinergebnis -0,60 Mio Fr. (VJ -1,34 Mio) H2: Markterholung und zunehmende Bestellungen erwartet 2025/26: Umsatz bei 16,5 Mio. Fr. erwartet - Schweiter: 2025 Umsatzminus von rund 11 Prozent auf etwa 900 Mio Fr. erwartet EBITDA von rund 70 Mio Fr. bei einer Marge von etwa 8 Prozent erw. Schwache Nachfrage im Schlussquartal Vor allem Display und Industry mit schwachem Umsatz Auch rekordtiefe Rohmaterialpreise drücken auf Umsatz Programm «Accelerate» verläuft nach Plan - HBM verkauft Mehrheit an Swixx Biopharma - Relief Therapeutics und NeuroX schliessen Unternehmenszusammenschluss ab - Sunrise: Klasse-B-ADS-Programm endet am 30. Januar 2026 - SNB: Martin Hirzel zur Wahl in den Bankrat nominiert - folgt auf Romeo Lacher - Youngtimers rechnet mit Abschluss der Kapitalerhöhung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,066 Prozent - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,01 Prozent - DocMorris: Benjamin Levine meldet Anteil von 5,749 Prozent/3,299 Prozent - Helvetia Baloise: Blackrock meldet 5,145 Prozent; Patria Genossenschaft 22,668 Prozent - Idorsia: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,257 Prozent - Mobilezone: A Better WORLD Foundation Switzerland meldet Anteil von <3 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,388 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2025 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte November 2025 (14.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen Winter 2025 (09.00 Uhr) - KOF: Konjunkturprognose Winter (09.00 Uhr) Consensus Forecast (Mittwoch) Ausland: - ZO: Industrieproduktion 10/25 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 12/25 (14.30 Uhr) NAHB-Index 12/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9341 - USD/CHF: 0,7961 - Swiss Bond Index: -29 BP auf 138,22 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,34 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,14 Prozent auf 12'887 Punkte - SLI (Freitag): -0,05 Prozent auf 2'088 Punkte - SPI (Freitag): -0,05 Prozent auf 17'729 Punkte - Dax (Freitag): -0,45 Prozent auf 24'186 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,57 Prozent auf 8'069 Punkte
