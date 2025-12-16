STIMMUNG:

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag einen verhaltenen Start hinlegen. Die US-Vorgaben sind keine grosse Hilfe. Und vor einer Vielzahl von Konjunkturdaten scheuen Anleger eine klare Positionierung, sagte ein Händler. Im Fokus stehen am heutigen Tag die US-Arbeitsmarktdaten - sowohl für Oktober als auch November.

- SMI vorbörslich: -0,36 Prozent auf 12'990,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): -0,09 Prozent auf 48'417 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -0,59 Prozent auf 23'057 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -1,56 Prozent auf 49'383 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ISS empfiehlt nun Zustimmung zur Alcon-Offerte für STAAR 
- Kuehne+Nagel und Swiss stärken Partnerschaft für nachhaltigere Luftfahrt
- Roche erhält FDA-Zulassung für zwei Diagnosetests im Bereich Brustkrebs

- Holcim: kauft Mehrheit an Cementos Pacasmayo
          Transaktionswert bei 1,5 Mrd USD
          Gekaufte Firma mit Umsatz von 630 Mio USD, EBITDA-Marge von 28 Prozent
          Gekaufte Firma trägt ab sofort zum Gewinn bei
          Im dritten Jahr Synergien beim EBITDA von rund 40 Mio. USD erw.
          vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent

- Sonova übernimmt Tinnitus-App SilentCloud 
         stärkt digitales Gesundheitsportfolio mit Akquisition
          
- UBS: Mike Dargan verlässt Group-COO-Position zum Jahresende
       Beatriz Martin übernimmt ab 2026 Group Technology von Dargan
       vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent

- Vontobel: Finanzchef Thomas Heinzl wird neuer CEO bei Quintet Private Bank 
            Jan Marxfeld wird Finanzen zusätlich zu bisheriger Rolle übernebmen
            Esther Brügger übernimmt neu zusätzlich Risiko-Funktion

- VR des Cicor-Übernahmeziels TT hält nur Barvariante für «fair und angemessen»
- BCGE-Tochter Mont-Fort Funds wird AMAS-Mitglied 
- Kunden der BLKB-Tochter Radicant können zu Alpian wechseln 
- Emmi: Verwaltungsrat nominiert Alexander Kühnen als neues Mitglied
- U-blox beantragt Dekotierung der Namenaktien von der SIX
- Youngtimers schliesst Kapitalerhöhung ab 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
Ausland:
WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Cicor: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,049 Prozent
- DocMorris: Sterling Strategic Value Fund , Sicav-Raif meldet Anteil von 3,205 Prozent
- Galderma: Gruppe EQT/Abu Dhabi Inv./Gov. of Singapore mit Anteil von 14,626 Prozent
- Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von <3 Prozent
- Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,056 Prozent
- Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,003 Prozent
- SHL: Mehrere Beteiligungsveränderungen
- Skan: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,385 Prozent
- Valartis: Valartis Property  meldet Anteil von 81,555 Prozent

PRESSE DIENSTAG
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag:
- keine Termine

  Mittwoch:
- keine Termine

  Donnerstag:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- KOF: Consensus Forecast (Mittwoch)
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2025 (Donnerstag)
- BFS: Baupreisindex im Oktober (Donnerstag)
  
  Ausland:
- DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (09.30 Uhr)
- ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (10.00 Uhr)
- GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (10.30 Uhr)
- DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25 (11.00 Uhr)
- ZO: Handelsbilanz 10/25 (11.00 Uhr)
- US: Arbeitsmarktbericht 10/25 und 11/25 (14.30 Uhr)
      Einzelhandelsumsatz 10/25 (14.30 Uhr)
      S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröff.) (15.45 Uhr) 
      Lagerbestände 9/25 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
   Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: 
 - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I
 - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss
 - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small

- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 

EX-DIVIDENDE DATEN:

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9361
- USD/CHF: 0,7970
- Swiss Bond Index: +31 BP auf 138,53 Prozent (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,336 Prozent (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +1,16 Prozent auf 13'037 Punkte
- SLI (Montag): +1,05 Prozent auf 2'110 Punkte
- SPI (Montag): +1,05 Prozent auf 17'915 Punkte
- Dax (Montag): +0,18 Prozent auf 24'230 Punkte
- CAC 40 (Montag): +0,48 Prozent auf 8'125 Punkte

