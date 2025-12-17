STIMMUNG
Am Mittwoch dürfte es am Schweizer Aktienmarkt ruhig zu- und hergehen. Die Vorgaben aus den USA nach den gestrigen gemischt ausgefallenen Arbeitsmarktdaten sind mässig. Der Kalender für den Tagesverlauf ist dünn gefüllt. Somit richtet sich der Blick der Anleger bereits auf die letzten Highlights in diesem Jahr. Denn am morgigen Donnerstag stehen sowohl die EZB-Zinssitzung als auch Daten zur US-Inflation im Fokus.
- SMI vorbörslich: +0,06 Prozent auf 13'065,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,62 Prozent auf 48'114 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,23 Prozent auf 23'111 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,26 Prozent auf 49'512 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma untermauert Wirksamkeit von Nemluvio mit neu publizierten Daten - DKSH übernimmt Biomedic in Vietnam Gekaufte Firma mit Umsatz von 12 Mio Fr. und guter Profitabilität übernimmt Vertrieb und Logistik für Reckitt-Marken in Malaysia - Adecco-CEO bekräftigt flexible Dividendenpolitik (Interview FuW) - U-Blox: Dekotierung der Namenaktien genhemigt - Datum folgt später NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,947 Prozent - APG SGA: Jcdecaux SE meldet Anteil von 5,713 Prozent - HT5: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 4,075 Prozent - Leclanché meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Mindmaze: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2025 (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im Oktober (Donnerstag) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Freitag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 12/25 (10.00 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig, 11.00 Uhr) Arbeitskosten Q3/25 (11.00 Uhr) - US Lagerbestände 10/25 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9346 - USD/CHF: 0,7984 - Swiss Bond Index: -5 BP auf 138,48 Prozent (Dienstagtag) - SNB: Kassazinssatz 0,317 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,15 Prozent auf 13'057 Punkte - SLI (Dienstag): +0,13 Prozent auf 2'112 Punkte - SPI (Dienstag): +0,03 Prozent auf 17'920 Punkte - Dax (Dienstag): -0,63 Prozent auf 24'077 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,47 Prozent auf 8'106 Punkte
awp-robot/sw/to
(AWP)