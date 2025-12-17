- SMI vorbörslich: +0,06 Prozent auf 13'065,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,62 Prozent auf 48'114 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,23 Prozent auf 23'111 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,26 Prozent auf 49'512 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma untermauert Wirksamkeit von Nemluvio mit neu publizierten Daten - DKSH übernimmt Biomedic in Vietnam Gekaufte Firma mit Umsatz von 12 Mio Fr. und guter Profitabilität übernimmt Vertrieb und Logistik für Reckitt-Marken in Malaysia - Adecco-CEO bekräftigt flexible Dividendenpolitik (Interview FuW) - U-Blox: Dekotierung der Namenaktien genhemigt - Datum folgt später NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,947 Prozent - APG SGA: Jcdecaux SE meldet Anteil von 5,713 Prozent - HT5: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 4,075 Prozent - Leclanché meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Mindmaze: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2025 (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im Oktober (Donnerstag) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Freitag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 12/25 (10.00 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig, 11.00 Uhr) Arbeitskosten Q3/25 (11.00 Uhr) - US Lagerbestände 10/25 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9346 - USD/CHF: 0,7984 - Swiss Bond Index: -5 BP auf 138,48 Prozent (Dienstagtag) - SNB: Kassazinssatz 0,317 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,15 Prozent auf 13'057 Punkte - SLI (Dienstag): +0,13 Prozent auf 2'112 Punkte - SPI (Dienstag): +0,03 Prozent auf 17'920 Punkte - Dax (Dienstag): -0,63 Prozent auf 24'077 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,47 Prozent auf 8'106 Punkte

