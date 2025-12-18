STIMMUNG - Der Schweizer Aktienbmarkt wird am Donnerstag wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind zwar vor allem wegen der Gewinnmitnahmen im Technologiebereich negativ. Aber vor der Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie den US-Inflationszahlen heute Nachmittag dürften sich die Anleger wohl eher zurückhalten, heisst es. Dementsprechend sei mit einem eher ruhige Handel zu rechnen. - SMI vorbörslich: -0,03 Prozent auf 13'025,00 Pkte (SMI Vortag -0,22 Prozent) - Dow Jones (Mittwoch): -0,47 Prozent auf 47'886 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,81 Prozent auf 22'693 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,03 Prozent auf 49'002 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB übernimmt Netcontrol und stärkt damit Angebot im Bereich Netzautomation - Nestlé Waters in Frankreich wegen unlauteren Wettbewerbs verklagt - USA planen Medikamentenpreis-Deals mit Novartis und Roche (Bloomberg) - Ams Osram plant Rückkauf von Wandelanleihen im Umfang von bis zu 300 Mio Euro - Avolta erhält Duty-Free-Konzession am Flughafen Shanghai Pudong - DKSH unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Solabia Group für Taiwan - Dormakaba übernimmt US-Zugangsspezialisten Avant-Garde Systems Inc. - Medacta lanciert neuartiges Knieimplantat GMK SpheriKA in Japan - Plazza hebt Prognose für Betriebsergebnis 2025 an - R&S verkauft Geschäftsfeld Elektrische Schalter und Steckverbinder - Zwahlen & Mayr: SIX bewilligt Dekotierung - Termin noch offen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte November zum VM nominal +1,6 Prozent, real -0,6 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss November 3,02 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe November zum VM nominal -0,8 Prozent, real +0,2 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte November unbereinigt 2,25 Mrd Fr. (nom. -7,3 Prozent gg VJ) FH: Uhrenexporte in die USA im November -52 Prozent auf 201,1 Mio Fr. - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,202 Prozent - APG SGA: AG Neue Zürcher Zeitung meldet Anteil von 45 Prozent; Cédric Frère 4,71 Prozent - HBM: Giammaria Giuliani/Mario G. Giuliani melden Anteil von 16,33 Prozent - HT5: Morten Henrik Kielland meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,993 Prozent - Mindmaze meldet Eigenanteil von 0,974 Prozent/27,322 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme durch Alcon Montag: - Cicor: aoGV TT Electronics zu Übernahme durch Cicor WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Baupreisindex im Oktober (08.30 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Freitag) - Zweite Schätzung Logiernächte November 2025 (Montag) Ausland: - EU: Bauproduktion 10/25 (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr, 14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Lagarde) - GB: BoE Zinsentscheid (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Verbraucherpreise 11/25 (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 12/25 (14.30 Uhr) Realeinkommen 11/25 (14.30 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9338 - USD/CHF: 0,7951 - Swiss Bond Index: -13 BP auf 138,35 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,332 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,22 Prozent auf 13'029 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,25 Prozent auf 2'107 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,15 Prozent auf 17'893 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,48 Prozent auf 23'961 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,48 Prozent auf 8'086 Punkte
