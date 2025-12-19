STIMMUNG

- Die Schweizer Aktienbörse dürfte zum Wochenschluss auf Konsolidierungskurs
  einschwenken und leicht nach unten gehen. Die US-Vorgaben seien mehr oder
  weniger neutral, und nach der Zinsentscheidung von EZB und BOE sowie den
  US-Inflationsdaten am Vortag seien die wichtigsten marktbewegenden Ereignisse
  vorüber. Nun könnte aber noch der grosse dreifache Verfall an der Terminbörse
  Eurex für Bewegung sorgen. Am sogenannten Hexensabbat laufen Options- und
  Futures-Kontrakte auf Aktien in Indizes aus, was üblicherweise für
  überdurchschnittliche Umsätze und auch für Kurskapriolen sorgen kann.

- SMI vorbörslich: -0,20 Prozent auf 13'110,00 Punkte (08.01 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): +0,14 Prozent auf 47'952 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,38 Prozent auf 23'006 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +1,03 Prozent auf 49'507 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Partners Group übernimmt The Hoxton Hotel in Barcelona
- Swiss Re Capital Markets platziert Katastrophenanleihe über 400 Mio USD
- UBS zahlt 1,75 Mrd USD Senior Notes aus 2027 am 12. Januar vorzeitig zurück

- Clariant verkauft Venezuela-Geschäft für rund 1,8 Millionen US-Dollar
            Kumulierte FX-Rechnungsdifferenzen von 236 Mio Fr werden erfasst
            Umklassierung reduziert ausgewiesenen Reingewinn und EPS für 2025
            2025: EBITDA-Marge vor Sondereffekten von 17-18 Prozent bestätigt
                        
- Dätwyler: übernimmt Mehrheit an Kaffeekapselhersteller Capsul'in
- TX: Goldbach Group verkauft deutsche Tochter Splicky an dänische Adform
- Rieter erhält behördliche Genehmigungen für Barmag-Übernahme
         plant Abschluss der Barmag-Akquisition Anfang Februar 2026
- TKB: Francesca Keller übernimmt Leitung des Privatkundengeschäfts ab August

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- DE: ERZEUGERPREISE NOVEMBER   0,0 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1)
      ERZEUGERPREISE NOVEMBER -2,3 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -2,2)
      GFK-KONSUMKLIMA FÜR JANUAR -26,9 PKT (PROGNOSE -23,0); GG -23,4 VM
      
- GB: EINZELHANDELSUMSATZ NOVEMBER -0,1 Prozent GG VM (PROGNOSE +0,3)
      EINZELHANDELSUMSATZ NOVEMBER 0,6 Prozent GG VJ (PROGNOSE +0,9)

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Mindmaze: Mehrere Beteiligungsveränderungen
- Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,992 Prozent

PRESSE FREITAG
- Multi-VR Gilbert Ghostine: Aufgaben ergänzen sich, keine Interessenkonflikte

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme durch Alcon

  Montag:
- Cicor: aoGV TT Electronics zu Übernahme durch Cicor

  Dienstag:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr)
- Zweite Schätzung Logiernächte November 2025 (Montag)
- UBS-CFA Index Dezember (Dienstag)

  Ausland:
- DE: DIW-Konjunkturbarometer (09.00 Uhr)
- IT: Verbrauchervertrauen 12/25 (10.00 Uhr)
- EU: EZB Leistungsbilanz 10/25 (10.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig) (16.00 Uhr)
- US: Wiederverkäufe Häuser 11/25 (16.00 Uhr)
      Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig) (16.00 Uhr)

SONSTIGES
   Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: 
 - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I
 - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss
 - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small

- Nächster Eurex-Verfall: HEUTE

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9317
- USD/CHF: 0,7954
- Swiss Bond Index: +02 BP auf 138,37 Prozent (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,337 Prozent (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): +0,82 Prozent auf 13'136 Punkte
- SLI (Donnerstag): +1,03 Prozent auf 2'129 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,91 Prozent auf 18'055 Punkte
- Dax (Donnerstag): +1,00 Prozent auf 24'200 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): +0,55 Prozent auf 8'151 Punkte

