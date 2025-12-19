STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse dürfte zum Wochenschluss auf Konsolidierungskurs einschwenken und leicht nach unten gehen. Die US-Vorgaben seien mehr oder weniger neutral, und nach der Zinsentscheidung von EZB und BOE sowie den US-Inflationsdaten am Vortag seien die wichtigsten marktbewegenden Ereignisse vorüber. Nun könnte aber noch der grosse dreifache Verfall an der Terminbörse Eurex für Bewegung sorgen. Am sogenannten Hexensabbat laufen Options- und Futures-Kontrakte auf Aktien in Indizes aus, was üblicherweise für überdurchschnittliche Umsätze und auch für Kurskapriolen sorgen kann. - SMI vorbörslich: -0,20 Prozent auf 13'110,00 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,14 Prozent auf 47'952 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,38 Prozent auf 23'006 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,03 Prozent auf 49'507 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group übernimmt The Hoxton Hotel in Barcelona - Swiss Re Capital Markets platziert Katastrophenanleihe über 400 Mio USD - UBS zahlt 1,75 Mrd USD Senior Notes aus 2027 am 12. Januar vorzeitig zurück - Clariant verkauft Venezuela-Geschäft für rund 1,8 Millionen US-Dollar Kumulierte FX-Rechnungsdifferenzen von 236 Mio Fr werden erfasst Umklassierung reduziert ausgewiesenen Reingewinn und EPS für 2025 2025: EBITDA-Marge vor Sondereffekten von 17-18 Prozent bestätigt - Dätwyler: übernimmt Mehrheit an Kaffeekapselhersteller Capsul'in - TX: Goldbach Group verkauft deutsche Tochter Splicky an dänische Adform - Rieter erhält behördliche Genehmigungen für Barmag-Übernahme plant Abschluss der Barmag-Akquisition Anfang Februar 2026 - TKB: Francesca Keller übernimmt Leitung des Privatkundengeschäfts ab August NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: ERZEUGERPREISE NOVEMBER 0,0 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) ERZEUGERPREISE NOVEMBER -2,3 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -2,2) GFK-KONSUMKLIMA FÜR JANUAR -26,9 PKT (PROGNOSE -23,0); GG -23,4 VM - GB: EINZELHANDELSUMSATZ NOVEMBER -0,1 Prozent GG VM (PROGNOSE +0,3) EINZELHANDELSUMSATZ NOVEMBER 0,6 Prozent GG VJ (PROGNOSE +0,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mindmaze: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,992 Prozent PRESSE FREITAG - Multi-VR Gilbert Ghostine: Aufgaben ergänzen sich, keine Interessenkonflikte ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme durch Alcon Montag: - Cicor: aoGV TT Electronics zu Übernahme durch Cicor Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr) - Zweite Schätzung Logiernächte November 2025 (Montag) - UBS-CFA Index Dezember (Dienstag) Ausland: - DE: DIW-Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - IT: Verbrauchervertrauen 12/25 (10.00 Uhr) - EU: EZB Leistungsbilanz 10/25 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig) (16.00 Uhr) - US: Wiederverkäufe Häuser 11/25 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9317 - USD/CHF: 0,7954 - Swiss Bond Index: +02 BP auf 138,37 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,337 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,82 Prozent auf 13'136 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,03 Prozent auf 2'129 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,91 Prozent auf 18'055 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,00 Prozent auf 24'200 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,55 Prozent auf 8'151 Punkte

