- SMI vorbörslich: -0,17 Prozent auf 13'150,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,38 Prozent auf 48'135 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,31 Prozent auf 23'308 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,81 Prozent auf 50'402 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung - Tiefere Medikamenten-Preise gegen 3-jährige Befreiung von Zöllen - Novartis und Roche bekräftigen Ausblick nach Vereinbarung mit USA - Roche erhält US-Zulassung für Lunsumio in subkutaner Darreichung - Roche: Management-Verkauf über 1,63 Mio Fr. (5'000 Aktien) - Alcon: STAAR verschiebt ausserordentliche GV zu Übernahme auf 6. Januar - Holcim: Zuger Gericht tritt auf Klimaklage gegen Konzern ein Werden gegen den Entscheid Berufung einlegen - Holcim: Urteil im Lafarge-Prozess am 13. April erwartet - Clariant mit weiterer Ethylen-Schadenersatzklage konfrontiert - Weisen Vorwürfe von MOL Group und Braskem zurück - GF schlägt Ton Büchner im April 2026 als neues VR-Mitglied vor - Hiag verkauft Immobilien für 83 Mio Fr. und gewinnt Swiss Post als Mieter - Wisekey-CEO: Starten 2026 mit starkem Momentum und solider Finanzgrundlage - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,127 Prozent - Inficon: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,007 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,015 Prozent - Mindmaze: Olivier Plan meldet Anteil von 23,937 Prozent - Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,001 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Cicor: aoGV TT Electronics zu Übernahme durch Cicor Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Zweite Schätzung Logiernächte November 2025 (14.00 Uhr) - UBS-CFA Index Dezember (Dienstag) Ausland: - US: CFNA-Index 11/25 (14.30 Uhr) SONSTIGES INDEX-ANPASSUNGEN per HEUTE: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9316 - USD/CHF: 0,7950 - Swiss Bond Index: -15 BP auf 138,22 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,351 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,27 Prozent auf 13'172 Punkte - SLI (Freitag): +0,10 Prozent auf 2'131 Punkte - SPI (Freitag): +0,19 Prozent auf 18'088 Punkte - Dax (Freitag): +0,37 Prozent auf 24'288 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,81 Prozent auf 8'151 Punkte

awp-robot/sw/uh