STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag leicht im Plus erwartet. Am letzten Handelstag vor Weihnachten sind die Vorgaben von der Wall Street mässig freundlich. Während hierzulande der Kalender der Jahreszeit entsprechend angemessen dünn gefüllt ist, werden aus den USA noch eine Reihe von Konjunkturdaten erwartet. Danach dürften die Märkte wohl in den «Jahresendmodus» wechseln, hiess es von Händlern.
- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 13'180,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,47 Prozent auf 48'363 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,52 Prozent auf 23'429 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,02 Prozent auf 50'413 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CFR: A. Lange & Söhne eröffnet grösste Boutique im Asien-Pazifik-Raum - Nestlé-CEO: Wachstum löst fast alle Probleme (Interview in FuW) - Mindmaze stellt globale Erstattungsstrategie vor - Montana Aerospace schliesst Debt-to-Equity-Umwandlung erfolgreich ab - Peach Property: Verkauf von rund 2000 Einheiten aus Non-Strategic Portfolio erzielt damit 40 Millionen Euro - Pierer Mobility bestätigt CEO Gottfried Neumeister bis Ende 2028 - Xlife wechselt an Hauptsegment der SIX im Q1 2026 - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Groupe E trennt sich von Finanz- und IT-Chef Willy Zeller - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Einfuhrpreise November 0,5 Prozent gg VM (PROG 0,1) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Curatis: GEM Global Yield SCS meldet Anteil von <3 Prozent - Lem: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,061 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,999 Prozent - Medmix: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,032 Prozent - Mindmaze: Armistice Capital Master Fund . meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: Cevian Capital meldet Anteil von 3,053 Prozent - SMG: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,019 Prozent - PRESSE DIENSTAG - Nestlé-CEO: Wachstum löst fast alle Probleme (Interview in FuW) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mi-Fr: SIX geschlossen Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Dezember (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Dezember (Dienstag, 30.12.) Ausland: - US: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig) (14.30 Uhr) Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25 (15.15 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9306 - USD/CHF: 0,7905 - Swiss Bond Index: -6 BP auf 138,16 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,371 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,06 Prozent auf 13'164 Punkte - SLI (Montag): +0,08 Prozent auf 2'133 Punkte - SPI (Montag): +0,06 Prozent auf 18'099 Punkte - Dax (Montag): -0,02 Prozent auf 24'284 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,36 Prozent auf 8'121 Punkte
awp-robot/sw/uh
(AWP)