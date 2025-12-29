STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag, dem zweitletzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr, eine Spur fester erwartet. Die Vorgaben von der Wall Street sind verhalten und auch aus Fernost kommen keine richtungsweisenden Impulse. Diese fehlen auch aus dem Inland. Damit dürfte sich das Geschehen wohl in Grenzen halten. Möglicherweise sorge noch das zum Jahresende übliche Windowdressing punktuell für Kursausschläge. - SMI vorbörslich: +0,21 Prozent auf 13'270,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): xx Prozent auf xx Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): xx Prozent auf xx Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,44 Prozent auf 50'527 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Management-Verkauf über 2,63 Mio Fr. (8'000 Aktien) - AEVIS VICTORIA schliesst konzernweite Refinanzierung ab - Asmallworld kooperiert mit Klarna für Luxusreise-Vorteile - Laborfleisch ist laut Bell-CEO frühestens in fünf Jahren marktreif - Cembra-CEO hält an steigenden Dividenden bei höherer Profitabilität fest - EFG-CEO sieht Schweiz bei Vermögensverwaltung ganz vorne NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros plant neue Filialen - Umsatzrückgang 2025, aber sehr gutes Jahr PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,172 Prozent; Ams-Osram AG <3 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,046 Prozent - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,037 Prozent - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,016 Prozent - Galderma: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,338 Prozent - Inficon: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,992 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,964 Prozent - Mindmaze: Christopher Brown meldet Anteil von 22,847 Prozent - Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,089 Prozent - Orell Füssli: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent - Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,343 Prozent - Youngtimers: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine Mi-Fr: SIX geschlossen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Dezember (Dienstag) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3 (Mittwoch) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 11/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9291 - USD/CHF: 0,7895 - Swiss Bond Index: +18 BP auf 138,34 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,35 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,60 Prozent auf 13'243 Punkte - SLI (Dienstag): +0,38 Prozent auf 2'141 Punkte - SPI (Dienstag): +0,48 Prozent auf 18'186 Punkte - Dax (Dienstag): +0,23 Prozent auf 24'340 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,00 Prozent auf 8'104 Punkte
