An der Schweizer Börse wird am Dienstag ein ruhiger Handelstag erwartet. Da die SIX an Silvester geschlossen bleibt, ist dies nun der letzte Handelstag eines turbulenten Jahres mit vielen Wendungen. Viele Börsianer hätten ihre Bücher bereits geschlossen und reagierten nur noch auf besondere Impulse, kommentierte ein Händler. Am Nachmittag könnten einige US-Konjunkturdaten nochmals für etwas Bewegung sorgen, darunter der Frühinidkator Chicago PMI. Einen der Schlusspunkte des Jahres setzt das Fed-Sitzungsprotokoll am Abend.
- SMI vorbörslich: +0,11 Prozent auf 13'255,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,51 Prozent auf 48'462 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,50 Prozent auf 23'474 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,37 Prozent auf 50'339 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Mobilezone-Chef rechnet mit Erreichen der im CH-Geschäft gesteckten 2025-Ziele sistiert wegen Verkauf des DE-Geschäfts Gruppen-Ebit-Ziel 2025 - Montana Aerospace ernennt Kai Arndt per Januar 2026 zum alleinigen CEO beruft Patrick Maurer zum neuen Finanzchef - Wisekey reicht SEC-Registrierungsantrag zur Wisesat-Fusion mit Columbus ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,061 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Comet: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Epic: Swiss Finance & Property Funds meldet Anteil von 3,013 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,06 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,105 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,064 Prozent - Youngtimers: Chi Kong CHENG meldet Anteil von 10,085 Prozent PRESSE DIENSTAG - Schweizer Ärzte verdienen Millionen mit Verkauf von Generika (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine - Mi-Fr: SIX geschlossen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Dezember (09.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3 (Mittwoch) Ausland: - USA: FHFA-Hauspreisindex (15.00 Uhr) MNI Chicago PMI (15.45 Uhr) FOMC Sitzungprotokoll (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9284 - USD/CHF: 0,7886 - Swiss Bond Index: +19 BP auf 138,53 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,335 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,02 Prozent auf 13'241 Punkte - SLI (Montag): -0,11 Prozent auf 2'138 Punkte - SPI (Montag): -0,01 Prozent auf 18'185 Punkte - Dax (Montag): +0,05 Prozent auf 24'351 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,10 Prozent auf 8'112 Punkte
