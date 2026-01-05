STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit einem optimistischen Unterton ins Börsenjahr 2026 starten. Gemäss den vorbörslichen Kursen zeichnet sich für den Leitindex SMI jedenfalls eine klar positive Eröffnung ab - ungeachtet der Turbulenzen in Venezuela. Das Geschehen dort könnte indes einen Vorgeschmack auf ein geopolitisch erneut intensives Jahr liefern, heisst es in einem Kommentar der Onlinebank Swissquote.
- SMI vorbörslich: +0,36 Prozent auf 13'315,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,66 Prozent auf 48'382,39 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,03 Prozent auf 23'235,63 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,97 Prozent auf 51'833 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon ruft laut FDA Sets für Augenoperationen zurück vorbörsliche Indikation -2,3 Prozent - SGS übernimmt Panacea Infosec in Indien - 90 Mitarbeiter - Avolta schliesst Aktienrückkaufprogramm 2025 ab - GF schliesst Veräusserung der Eisengiesserei in Leipzig ab - Idorsia erhält Zulassung in Kanada für Blutdrucksenker Jeraygo - Wisekey-Tochter Sealsq plant Expansion nach Indien - Xlife benennt die an Landsteiner verpartnerten Gesellschaften - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Impfstoffhersteller Janssen schliesst Standort in Bern-Bümpliz - Migros prüft Übernahme von Spar-Filialen für Expansion (Presse) - Aebi Schmidt verlagert Produktion von Schneepflügen innerhalb der USA - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von 3,15 Prozent; Blackrock 4,782 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,117 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,003 Prozent - Edisun Power: Kurt Kummer meldet Anteil von 12,468 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: Haldor Foundation meldet Anteil von 10,05 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,457 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag - Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme (08.30 Uhr ET) Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze November (08.30 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze Oktober (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember (09.30 Uhr) Ausland: - EUR: Sentix-Investorvertrauen (10.30 Uhr) - USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9280 - USD/CHF: 0,7942 - Swiss Bond Index: -13 BP auf 138,40 Prozent (30.12.) - SNB: Kassazinssatz 0,333 Prozent (30.12.) BÖRSENINDIZES - SMI (30.12.): +0,20 Prozent auf 13'267 Punkte - SLI: +0,23 Prozent auf 2'143 Punkte - SPI: +0,19 Prozent auf 18'219 Punkte
awp-robot/sw/uh
(AWP)