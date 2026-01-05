STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit einem optimistischen Unterton ins Börsenjahr 2026 starten. Gemäss den vorbörslichen Kursen zeichnet sich für den Leitindex SMI jedenfalls eine klar positive Eröffnung ab - ungeachtet der Turbulenzen in Venezuela. Das Geschehen dort könnte indes einen Vorgeschmack auf ein geopolitisch erneut intensives Jahr liefern, heisst es in einem Kommentar der Onlinebank Swissquote.

- SMI vorbörslich: +0,36 Prozent auf 13'315,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): +0,66 Prozent auf 48'382,39 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,03 Prozent auf 23'235,63 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +2,97 Prozent auf 51'833 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Alcon ruft laut FDA Sets für Augenoperationen zurück
         vorbörsliche Indikation -2,3 Prozent

- SGS übernimmt Panacea Infosec in Indien - 90 Mitarbeiter

- Avolta schliesst Aktienrückkaufprogramm 2025 ab
- GF schliesst Veräusserung der Eisengiesserei in Leipzig ab
- Idorsia erhält Zulassung in Kanada für Blutdrucksenker Jeraygo

- Wisekey-Tochter Sealsq plant Expansion nach Indien
- Xlife benennt die an Landsteiner verpartnerten Gesellschaften
- 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Impfstoffhersteller Janssen schliesst Standort in Bern-Bümpliz
- Migros prüft Übernahme von Spar-Filialen für Expansion (Presse)
- Aebi Schmidt verlagert Produktion von Schneepflügen innerhalb der USA
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  Schweiz:
-

  Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von 3,15 Prozent; Blackrock 4,782 Prozent
- AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,117 Prozent
- Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,003 Prozent
- Edisun Power: Kurt Kummer meldet Anteil von 12,468 Prozent
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- SIG: Haldor Foundation meldet Anteil von 10,05 Prozent
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,457 Prozent

PRESSE MONTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Montag:
- keine Termine

  Dienstag
- Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme (08.30 Uhr ET)

  Mittwoch:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Detailhandelsumsätze November (08.30 Uhr)
- BFS: Dienstleistungsumsätze Oktober (08.30 Uhr)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember (09.30 Uhr)

  Ausland:
- EUR: Sentix-Investorvertrauen (10.30 Uhr)
- USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9280
- USD/CHF: 0,7942
- Swiss Bond Index: -13 BP auf 138,40 Prozent (30.12.)
- SNB: Kassazinssatz 0,333 Prozent (30.12.)

BÖRSENINDIZES
- SMI (30.12.): +0,20 Prozent auf 13'267 Punkte
- SLI: +0,23 Prozent auf 2'143 Punkte
- SPI: +0,19 Prozent auf 18'219 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)