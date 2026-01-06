STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt steuert laut den vorbörslichen Indikationen auf einen freundlichen Start in den Handel zu. Am Vorabend hatte an der Wall Street der Dow Jones ein neues Allzeithoch markiert. Die gelassene Reaktion der Märkte auf die Entwicklungen in Venezuela spiegelt laut Marktbeobachtern den jüngsten Trend wider, geopolitische Unsicherheiten weitgehend zu ignorieren und sich auf fundamentale Treiber zu konzentrieren. Im Hintergrund wirkt die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank als Unterstützung.
- SMI vorbörslich: +0,17 Prozent auf 13'270,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,23 Prozent auf 48'977 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,69 Prozent auf 23'396 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,32 Prozent auf 52'518 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim übernimmt französischen Baustoffhersteller Alkern Gekaufte Firma mit Umsatz von rund 250 Mio EUR Kauf ab erstem Jahr positiv für Gewinn, Synergien von 11 Mio EUR - BLKB: Matthias Kottmann neuer Präsident des Radicant-Verwaltungsrats - HBM erwartet Gewinn für 9 Monate 2025/26 bei 286 Mio Fr. (VJ 66 Mio) - Idorsia startet Phase-2-Studie mit IDOR-1117-2520 bei Plaque-Psoriasis - Leclanché nimmt nach Zwischenfall Produktion der M3-Module wieder auf - Nebag 2025: Geschätzter Gewinn von 0,55 Mio Franken - Newron erhält weiteres Patent für Evenamide - SMG einigt sich mit Preisüberwacher im Bereich Internet-Plattformen SMG: Deal mit Preisüberwacher gibt Rechtssicherheit für nächste drei Jahre Deal ohne Auswirkungen auf Finanzziele und Rentabilität - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,043 Prozent; Norges Bank <3 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,049 Prozent - Leonteq : Mehrere Beteiligungsmeldungen nach Beendigung einer Gruppe - Mindmaze: Gruppe Albacore meldet Anteil von 9,972 Prozent; James T. Olsen 3,011 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,335 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Alcon: aoGV STAAR Surgical zu Übernahme (08.30 Uhr ET) Mittwoch: - keine Termine Donnerstag - Jungfraubahn: Frequenzen 2025 und Investor Day - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2025 (Donnerstag) - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - DE: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung - 09.55 Uhr) Verbraucherpreise 12/25 (14.00 Uhr) - FR: Verbraucherpreise 12/25 (08.45 Uhr) HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung - 09.50 Uhr) - GB: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung - 10.30 Uhr) - ZO: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung - 10.00 Uhr) - US: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung - 15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9286 - USD/CHF: 0,7910 - Swiss Bond Index: +22 BP auf 138,71 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,34 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,15 Prozent auf 13'247 Punkte - SLI (Montag): +0,36 Prozent auf 2'151 Punkte - SPI (Montag): +0,12 Prozent auf 18'242 Punkte - Dax (Montag): +1,34 Prozent auf 24'869 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,76 Prozent auf 8'212 Punkte
