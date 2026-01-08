STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft etwas tiefer. Nach dem starken Start ins neue Jahr scheint die Energie für weitere Gewinne zumindest für den Moment vorerst etwas zu fehlen. Zudem hatte am Vortag der ADP-Report zum US-Arbeitsmarkt an den Märkten gemischte Gefühle hinterlassen.
- SMI vorbörslich: -0,22 Prozent auf 13'295,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,94 Prozent auf 48'996 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,16 Prozent auf 23'584 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,63 Prozent auf 51'117 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Basilea sieht sich nach Fortschritten 2025 gestärkt für 2026 «In-Market»-Umsätze von Cresemba bis Sept. 2025 bei 693 Mio. USD vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Dormakaba: erhält Aufträge für Zutrittssysteme an deutschen Flughäfen Auftragsvolumen im unteren zweistelligen Mio-Bereich - Implenia erhält Grossauftrag für Doppelspurlinie Zürich - Winterthur Auftragsvolumen für Implenia von rund 830 Mio Fr. - Jungfraubahn 2025: 1'056'000 Besucher auf dem Jungfraujoch (-0,2 Prozent) Start in Wintersaison 2025/26 mit 244'300 Skier Visits (+12 Prozent) 2030: EBITDA-Ziel mindestens 45 Prozent (bisher 43 Prozent) Payout-Ratio von 50-67 Prozent (bisher 40-60 Prozent) Umsatzrendite von 25 Prozent (bisher 20 Prozent) kumulierter Free Cash-flow (2025-2030) von 300 Mio Fr. ROIC (Return on Invested Capital) von >10 Prozent (neu) - Alpine Select 2025: Erwarten ungefähr 11,4 Mio. Fr. Gewinn (VJ: 1,3 Mio.) - Avolta erhält zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach in Florida - Nagravision soll Spiele der englischen Liga vor illegalen Streams schützen - Oerlikon schliesst Standort in Italien - Ypsomed erweitert Angebot für klinische Studien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Raiffeisen-Rating von Standard&Poor's erneut mit «AA-» bestätigt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE NOV 10,5 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE 2,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,053 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,1 Prozent - Burkhalter: Jean-Claude Bregy meldet Anteil von 4,924 Prozent - HBM: Saba Capital Management, L.P. meldet Anteil von 10,057 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Mindmaze: Christopher Brown meldet Anteil von 27,115 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,334 Prozent - Youngtimers: Yellow Dragon Trustees meldet 5,934 Prozent/5,251 Prozent; Youngtimers 5,729 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Jungfraubahn: Investorentag und Frequenzen 2025 Freitag: - Tecan: Umsatz 2025 Montag: - Keine Ankündigung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2025 (08.30 Uhr) - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (09.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2025 (Freitag) - SNB: Ergebnis 2025 (provisorisch) (Freitag) - SNB: Devisenreserven Dezember 2025 (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember (Montag) Ausland: - FR: Handelsbilanz 11/25 (08.45 Uhr) - DE: VDMA Auftragseingang 11/25 (10.00 Uhr) - EU: Arbeitsmarktdaten 12/25 (11.00 Uhr) Erzeugerpreise 11/25 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 12/25 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung, 11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Handelsbilanz 10/25 (14.30 Uhr) Produktivität Q3/25 (14.30 Uhr) Grosshandel Lagerbestände und Umsatz 10/25 (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 11/25 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9315 - USD/CHF: 0,7975 - Swiss Bond Index: unv. bei 138,76 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,295 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,01 Prozent auf 13'324 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,00 Prozent auf 2'163 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,17 Prozent auf 18'384 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,92 Prozent auf 25'122 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,27 Prozent auf 8'234 Punkte
