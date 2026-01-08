- SMI vorbörslich: -0,22 Prozent auf 13'295,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,94 Prozent auf 48'996 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,16 Prozent auf 23'584 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,63 Prozent auf 51'117 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Basilea sieht sich nach Fortschritten 2025 gestärkt für 2026 «In-Market»-Umsätze von Cresemba bis Sept. 2025 bei 693 Mio. USD vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Dormakaba: erhält Aufträge für Zutrittssysteme an deutschen Flughäfen Auftragsvolumen im unteren zweistelligen Mio-Bereich - Implenia erhält Grossauftrag für Doppelspurlinie Zürich - Winterthur Auftragsvolumen für Implenia von rund 830 Mio Fr. - Jungfraubahn 2025: 1'056'000 Besucher auf dem Jungfraujoch (-0,2 Prozent) Start in Wintersaison 2025/26 mit 244'300 Skier Visits (+12 Prozent) 2030: EBITDA-Ziel mindestens 45 Prozent (bisher 43 Prozent) Payout-Ratio von 50-67 Prozent (bisher 40-60 Prozent) Umsatzrendite von 25 Prozent (bisher 20 Prozent) kumulierter Free Cash-flow (2025-2030) von 300 Mio Fr. ROIC (Return on Invested Capital) von >10 Prozent (neu) - Alpine Select 2025: Erwarten ungefähr 11,4 Mio. Fr. Gewinn (VJ: 1,3 Mio.) - Avolta erhält zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach in Florida - Nagravision soll Spiele der englischen Liga vor illegalen Streams schützen - Oerlikon schliesst Standort in Italien - Ypsomed erweitert Angebot für klinische Studien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Raiffeisen-Rating von Standard&Poor's erneut mit «AA-» bestätigt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE NOV 10,5 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE 2,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,053 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,1 Prozent - Burkhalter: Jean-Claude Bregy meldet Anteil von 4,924 Prozent - HBM: Saba Capital Management, L.P. meldet Anteil von 10,057 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Mindmaze: Christopher Brown meldet Anteil von 27,115 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,334 Prozent - Youngtimers: Yellow Dragon Trustees meldet 5,934 Prozent/5,251 Prozent; Youngtimers 5,729 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Jungfraubahn: Investorentag und Frequenzen 2025 Freitag: - Tecan: Umsatz 2025 Montag: - Keine Ankündigung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2025 (08.30 Uhr) - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (09.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2025 (Freitag) - SNB: Ergebnis 2025 (provisorisch) (Freitag) - SNB: Devisenreserven Dezember 2025 (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember (Montag) Ausland: - FR: Handelsbilanz 11/25 (08.45 Uhr) - DE: VDMA Auftragseingang 11/25 (10.00 Uhr) - EU: Arbeitsmarktdaten 12/25 (11.00 Uhr) Erzeugerpreise 11/25 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 12/25 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung, 11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Handelsbilanz 10/25 (14.30 Uhr) Produktivität Q3/25 (14.30 Uhr) Grosshandel Lagerbestände und Umsatz 10/25 (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 11/25 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9315 - USD/CHF: 0,7975 - Swiss Bond Index: unv. bei 138,76 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,295 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,01 Prozent auf 13'324 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,00 Prozent auf 2'163 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,17 Prozent auf 18'384 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,92 Prozent auf 25'122 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,27 Prozent auf 8'234 Punkte

