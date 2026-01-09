- SMI vorbörslich: +0,07 Prozent auf 13'360,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,55 Prozent auf 49'266 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,44 Prozent auf 23'480 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,61 Prozent auf 51'940 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Gurit gewinnt langfristigen Auftrag im Wert von 250 Mio Fr. - SNB 2025: Jahresgewinn von rund 26 Mrd Fr. erwartet (VJ 80,7 Mrd) Gewinn auf Goldbestand 36,3 Mrd Fr. (VJ 21,2 Mrd) Verlust auf Frankenpositionen 0,9 Mrd Fr. (VJ -7,4 Mrd) Verlust auf Fremdwährungspositionen rund 9 Mrd Fr. (VJ +67,3 Mrd) Bund und Kantone erhalten Ausschüttung von 4 Mrd. Franken - Sunrise plant Abbau von bis zu 190 Stellen - Sozialplan bereit - Tecan 2025: Umsatz 882,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 885,6 Mio) Weiter bereinigte EBITDA-Marge von 17,5-18,5 Prozent erwartet Umsatz Life Sciences Business 377,1 Mio Fr. (VJ 397,0 Mio) Auftragseingang 900,9 Mio Fr. (VJ 903,6 Mio) Umsatz Partnering Business 505,4 Mio Fr. (VJ 537,3 Mio) 2026: Allmählich Erholung der Endmärkte ewrwartet Noch nicht mit kompletter Normalisierung zu rechnen bekräftigt Mittelfristziele vorbörsliche Indikation +3,6 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Trafigura holt neue Informationschefin von Alpiq - Glencore führt Fusiongespräche mit Rio Tinto würde dabei von Rio Tinto übernommen Keine Sicherheit, dass es zu einer Transaktion kommt Rio Tinto soll bis zum 5.2. Kaufangebot vorlegen - LVMH sucht angeblich Käufer für Schweizer Uhrenmarke Zenith PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: DEC PPI -1.9 Prozent Y/Y VS MEDIAN -2.0 Prozent; NOV -2.2 Prozent: NBS DEC CPI +0.8 Prozent Y/Y VS MEDIAN +0.8 Prozent; NOV +0.7 Prozent: NBS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von 3,09 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Youngtimers: Jenny Wai Ting Yeung meldet Anteil von 8,226 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Ankündigung Montag: - Keine Ankündigung Dienstag: - Sika: Umsatz 2025 - Lindt&Sprüngli: Umsatz 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Dezember 2025 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2025 (09.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 11/25 (08.45 Uhr) - EU: Einzelhandelsumsatz 11/25 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne und Genehmigungen 10/25 (14.30 Uhr) Arbeitsmarktbericht 12/25 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 12.01: - Barry Callebaut (29,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9316 - USD/CHF: 0,7999 - Swiss Bond Index: -17 BP auf 138,59 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,308 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,20 Prozent auf 13'351 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,12 Prozent auf 2'165 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,12 Prozent auf 18'407 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,02 Prozent auf 25'127 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,07 Prozent auf 8'243 Punkte

awp-robot/sw/