STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten zunächst in Zurückhaltung üben. Die Vorgaben bieten derweil tendenziell Unterstützung. Im Fokus steht klar am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht. Denn diesem kommt grosse Beachtung mit Blick auf die weitere US-Geldpolitik zu. Zudem steht im Tagesverlauf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA an, ob die reziproken Zölle womöglich illegal waren.

- SMI vorbörslich: +0,07 Prozent auf 13'360,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): +0,55 Prozent auf 49'266 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,44 Prozent auf 23'480 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +1,61 Prozent auf 51'940 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Gurit gewinnt langfristigen Auftrag im Wert von 250 Mio Fr.

- SNB 2025: Jahresgewinn von rund 26 Mrd Fr. erwartet (VJ 80,7 Mrd)
            Gewinn auf Goldbestand 36,3 Mrd Fr. (VJ 21,2 Mrd)
            Verlust auf Frankenpositionen 0,9 Mrd Fr. (VJ -7,4 Mrd)
            Verlust auf Fremdwährungspositionen rund 9 Mrd Fr. (VJ +67,3 Mrd)
            Bund und Kantone erhalten Ausschüttung von 4 Mrd. Franken
            
- Sunrise plant Abbau von bis zu 190 Stellen - Sozialplan bereit

- Tecan 2025: Umsatz 882,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 885,6 Mio)
              Weiter bereinigte EBITDA-Marge von 17,5-18,5 Prozent erwartet
              Umsatz Life Sciences Business 377,1 Mio Fr. (VJ 397,0 Mio)
              Auftragseingang 900,9 Mio Fr. (VJ 903,6 Mio)
              Umsatz Partnering Business 505,4 Mio Fr. (VJ 537,3 Mio)
         2026: Allmählich Erholung der Endmärkte ewrwartet
              Noch nicht mit kompletter Normalisierung zu rechnen
         bekräftigt Mittelfristziele
         vorbörsliche Indikation +3,6 Prozent

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Trafigura holt neue Informationschefin von Alpiq

- Glencore führt Fusiongespräche mit Rio Tinto
           würde dabei von Rio Tinto übernommen
           Keine Sicherheit, dass es zu einer Transaktion kommt
           Rio Tinto soll bis zum 5.2. Kaufangebot vorlegen
   
- LVMH sucht angeblich Käufer für Schweizer Uhrenmarke Zenith 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland: 
- CN: DEC PPI -1.9 Prozent Y/Y VS MEDIAN -2.0 Prozent; NOV -2.2 Prozent: NBS  
      DEC CPI +0.8 Prozent Y/Y VS MEDIAN +0.8 Prozent; NOV +0.7 Prozent: NBS

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von 3,09 Prozent
- Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Youngtimers: Jenny Wai Ting Yeung meldet Anteil von 8,226 Prozent

PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- Keine Ankündigung

  Montag:
- Keine Ankündigung

  Dienstag:
- Sika: Umsatz 2025
- Lindt&Sprüngli: Umsatz 2025

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- SNB: Devisenreserven Dezember 2025 (09.00 Uhr)
- Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2025 (09.00 Uhr)
- Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember (Montag)
- EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag)

  Ausland:
- FR: Industrieproduktion 11/25 (08.45 Uhr)
- EU: Einzelhandelsumsatz 11/25 (11.00 Uhr)
- US: Baubeginne und Genehmigungen 10/25 (14.30 Uhr)
      Arbeitsmarktbericht 12/25 (14.30 Uhr)
      Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (vorläufig) (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

EX-DIVIDENDE DATEN:

per 12.01:
- Barry Callebaut (29,00 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9316
- USD/CHF: 0,7999
- Swiss Bond Index: -17 BP auf 138,59 Prozent (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,308 Prozent (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): +0,20 Prozent auf 13'351 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,12 Prozent auf 2'165 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,12 Prozent auf 18'407 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,02 Prozent auf 25'127 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): +0,07 Prozent auf 8'243 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)