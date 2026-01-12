STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die neue Woche mit insgesamt wenig veränderten Kursen eröffnen. Nach dem letztwöchigen Rekordhoch dürfte es laut Händlern zumindest zu Handelsbeginn zu einer leichten Konsolidierung kommen. Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hatte am Freitag für steigende Kurse an den Aktienmärkten weltweit gesorgt.
- SMI vorbörslich: -0,13 Prozent auf 13'405,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,48 Prozent auf 49'504 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,81 Prozent auf 23'671 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Kein Handel wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erweitert Produktionsstätte für Radioligandentherapie in Florida - Burckhardt Compression: Martin Zingg wird ab April 2026 Services-Präsident - Idorsia kündigt neue Phase-3-Studie zu Lucerastat bei Fabry-Krankheit an - Wisekey kooperiert mit Kaynes bei quantensicheren Satelliten - Cosmo 2025: Tritt mit Umsatz von 104 Mio EUR, 128 Mio Cash in Wachstumsphase EBITDA erreicht oberen Prognosewert von 5,5 bis 7,5 Mio EUR - IVF Hartmann: Martin Walther wird definitiv CEO und Veränderungen im VR CEO Walther kandidiert nicht erneut für VR - Molecular Partners Q4: Liquide Mittel 93,1 Mio Fr. (Ende Q3: 105 Mio) sieht sich weiter bis 2028 finanziert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Strengere Kapitalvorgaben für Grossbank UBS haben schweren Stand (HEADLINE) - Feldschlösschen und Migros-Gruppe einigen sich im Preisstreit (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; Blackrock 4,805 Prozent - GAM: Newgame SA (Xavier Niel) meldet Anteil von 76,062 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,042 Prozent - UBS meldet Eigenanteil von 8,201 Prozent/21,3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Ankündigung Dienstag: - Sika: Umsatz 2025 - Lindt&Sprüngli: Umsatz 2025 Mittwoch: - Partners Group: AuM 2025 (nachbörslich - Conf. Call 18.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2025 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember (09.00 Uhr) - Ausland: - EU: Sentix-Investorvertrauen 1/26 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Barry Callebaut (29,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9308 - USD/CHF: 0,7971 - Swiss Bond Index: -2 BP auf 138,57 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,324 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,53 Prozent auf 13'422 Punkte - SLI (Freitag): +0,48 Prozent auf 2'175 Punkte - SPI (Freitag): +0,52 Prozent auf 18'503 Punkte - Dax (Freitag): +0,53 Prozent auf 25'262 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,56 Prozent auf 8'362 Punkte
awp-robot/sw/
(AWP)