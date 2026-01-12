- SMI vorbörslich: -0,13 Prozent auf 13'405,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,48 Prozent auf 49'504 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,81 Prozent auf 23'671 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Kein Handel wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erweitert Produktionsstätte für Radioligandentherapie in Florida - Burckhardt Compression: Martin Zingg wird ab April 2026 Services-Präsident - Idorsia kündigt neue Phase-3-Studie zu Lucerastat bei Fabry-Krankheit an - Wisekey kooperiert mit Kaynes bei quantensicheren Satelliten - Cosmo 2025: Tritt mit Umsatz von 104 Mio EUR, 128 Mio Cash in Wachstumsphase EBITDA erreicht oberen Prognosewert von 5,5 bis 7,5 Mio EUR - IVF Hartmann: Martin Walther wird definitiv CEO und Veränderungen im VR CEO Walther kandidiert nicht erneut für VR - Molecular Partners Q4: Liquide Mittel 93,1 Mio Fr. (Ende Q3: 105 Mio) sieht sich weiter bis 2028 finanziert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Strengere Kapitalvorgaben für Grossbank UBS haben schweren Stand (HEADLINE) - Feldschlösschen und Migros-Gruppe einigen sich im Preisstreit (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; Blackrock 4,805 Prozent - GAM: Newgame SA (Xavier Niel) meldet Anteil von 76,062 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,042 Prozent - UBS meldet Eigenanteil von 8,201 Prozent/21,3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Ankündigung Dienstag: - Sika: Umsatz 2025 - Lindt&Sprüngli: Umsatz 2025 Mittwoch: - Partners Group: AuM 2025 (nachbörslich - Conf. Call 18.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2025 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Dezember (09.00 Uhr) - Ausland: - EU: Sentix-Investorvertrauen 1/26 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Barry Callebaut (29,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9308 - USD/CHF: 0,7971 - Swiss Bond Index: -2 BP auf 138,57 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,324 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,53 Prozent auf 13'422 Punkte - SLI (Freitag): +0,48 Prozent auf 2'175 Punkte - SPI (Freitag): +0,52 Prozent auf 18'503 Punkte - Dax (Freitag): +0,53 Prozent auf 25'262 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,56 Prozent auf 8'362 Punkte

awp-robot/sw/