- SMI vorbörslich: -0,20 Prozent auf 13'400,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,17 Prozent auf 49'590 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,26 Prozent auf 23'734 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +3,10 Prozent auf 53'549 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lindt&Sprüngli 2025: Umsatz 5,92 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,88 Mrd) Org. Wachstum 12,4 Prozent (AWP-Konsens: 11,5 Prozent) Org. Wachstum Europa 15,3 Prozent (AWP-Konsens: 15,0 Prozent) Org. Wachstum Nordamerika 8,9 Prozent (AWP-Konsens: 7,5 Prozent) Org. Wachstum Rest der Welt 11,7 Prozent (AWP-Konsens: 10,4 Prozent) EBIT-Margenplus am unteren Zielband 20-40 Bp erwartet 2026: Wachstumsziel von sechs bis acht Prozent bestätigt PS vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Sika 2025: Umsatz 11,20 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,29 Mrd) Org. Wachstum -0,4 Prozent (AWP-Konsens: -0,2 Prozent) EBITDA-Marge von leicht über 19 Prozent erwartet Fast Forward bringt Einsparungen von 80 Mio Fr. Kosten von 90 Mio Fr. für Fast Forward Globale Märkte waren im vierten Quartal schwach 2026: Globale Marktbedingungen bis in H1 verhalten erwartet Paul Schuler tritt nicht mehr zur Wiederwahl an nominiert Barbara Frei und Lukas Gähwiler für den VR vorbörsliche Indikation -1,6 Prozent - SGS schliesst Übernahme von Applied Technical Services ab - AMS Osram: bestätigt fortgeschrittene Gespräche über Verkauf von Geschäften Verkäufe im Rahmen des Entschuldungsplans vorbörsliche Indikation +2,8 Prozent - Komax: CFO Christian Mäder verlässt Gruppe Mäder soll bei einem anderen Industrieunternehmen CFO werden - Basilea geht Partnerschaft mit Incate im Bereich Antipilzmittel ein - Kuros Biosciences erhält MDR-Zertifizierung für MagnetOs - Leonteq erhält BaFin-Lizenzerweiterung - LGT und LLB gründen Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,109 Prozent PRESSE DIENSTAG - Sergio Ermotti will im April 2027 zurücktreten (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Mittwoch: - Partners Group: AuM 2025 (nachbörslich - Conf. Call 18.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2025 (nachbörslich) Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Richemont: Umsatz Q3 - VAT: Vorläufiges Ergebnis 2025 - Bossard: Umsatz 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November 2025 (Donnerstag) Ausland: - US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr) Konsumentenpreise 12/25 (14.30 Uhr) Neubauverkäufe 10/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag HEUTE) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9300 - USD/CHF: 0,7979 - Swiss Bond Index: +30 BP auf 138,87 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,322 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,04 Prozent auf 13'427 Punkte - SLI (Montag): +0,00 Prozent auf 2'176 Punkte - SPI (Montag): -0,02 Prozent auf 18'499 Punkte - Dax (Montag): +0,57 Prozent auf 25'405 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,40 Prozent auf 8'359 Punkte

awp-robot/sw/