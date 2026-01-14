STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch zunächst wenig verändert erwartet. Marktteilnehmer hängen mit Blick auf die Vorgaben ein wenig zwischen den Stühlen. Denn während an der Wall Street die Kurse nach den jüngsten Rekorden einen Rücksetzer machten, legte der Nikkei in Japan dank Hoffnungen auf Neuwahlen erneut kräftig zu. Insgesamt ist aber die Unsicherheit bei Anlegern hoch angesichts einer drohenden Eskalation im Iran und den Angriffen von Trump auf die Unabhängigkeit des Fed. Am Nachmittag stehen dann noch einige US-Daten an.
- SMI vorbörslich: -0,11 Prozent auf 13'350,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,80 Prozent auf 49'192 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,10 Prozent auf 23'710 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,48 Prozent auf 54'341 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär ernennt Jean Nabaa zum Chief Operating Officer COO und früherer Interims-CEO Nic Dreckmann tritt ab Cindy Leggett-Flynn zu Head Group Communications ernannt - Galderma präsentiert Neuromodulator-Daten auf der TOXINS 2026 in Madrid - Nestlé-CEO entschuldigt sich in Video für Rückruf von Babynahrung - UBS: Credit Suisse muss 910'000 Euro an Ex-Mitarbeiterin zahlen - Bajaj Mobility 2025: Umsatz knapp über 1 Mrd Euro (-46 Prozent) 209'704 Motorräder abgesetzt (-28 Prozent) 64'110 E-Bike & Velos verkauft (-40 Prozent) Abbau von rund 500 Angestellten - Avolta gewinnt Vertrag am Flughafen Genf für 12 Food- und Getränkestandorte - BKB: Cler-Neobanking-App Zak lanciert Handel mit Wertpapieren - Hiag erhält über 30-jährigen Mietvertrag von NorthC für Datenzentrum - Wisekey-Tochter SEALSQ plant Übernahme von Quanten-Startup Quobly NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: Exporte Dezember +6,6 Prozent gg VJ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,034 Prozent - Calida: Bernhard Signorell meldet Anteil von 3,087 Prozent - DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von 3,01 Prozent - Inficon: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,966 Prozent - Novavest: Swiss Finance & Property Funds meldet Anteil von 3,205 Prozent - Santhera meldet Eigenanteil von 8,671 Prozent/41,038 Prozent PRESSE MITTWOCH - Calida-Aktionär fordert Aktienrückkauf/ Überprüfung der Gruppenstruktur (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Partners Group: AuM 2025 (nachbörslich - Conf. Call 18.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2025 (nachbörslich) Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Richemont: Umsatz Q3 - VAT: Vorläufiges Ergebnis 2025 - Bossard: Umsatz 2025 Freitag: - Titlisbahnen: Ergebnis 2025 - Zehnder: Umsatz 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00) - BFS: Logiernächte November 2025 (Donnerstag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13:00) Erzeugerpreise 10/25 und 11/25 (14:30) Einzelhandelsumsatz 11/25 (14:30) Leistungsbilanz Q3/25 (14:30) Wiederverkäufe Häuser 12/25 (16:00) EIA-Ölbericht (Woche) (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - Meyer Burger (per HEUTE) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9328 - USD/CHF: 0,8007 - Swiss Bond Index: -8 BP auf 138,79 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,3 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,46 Prozent auf 13'365 Punkte - SLI (Dienstag): -0,67 Prozent auf 2'161 Punkte - SPI (Dienstag): -0,51 Prozent auf 18'404 Punkte - Dax (Dienstag): +0,06 Prozent auf 25'421 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,18 Prozent auf 8'347 Punkte
