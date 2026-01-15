STIMMUNG:

- Der Schweizer Aktienmarkt wird fester erwartet. Die Vorgaben aus den USA seien zwar gemischt. Positiv sei aber, dass sich der Dow Jones Index nach anfänglichen Verlusten doch noch fast ins Plus habe erholen können. Dies zeige, dass die Nachfrage nach defensiven Werten anhalte und sich daher der Aufwärtstrend des SMI fortsetzen könnte, heisst es am Markt. Unterstützung dürfte es dabei von der hiesigen Bilanzsaison geben. Weitere Impulse werden zudem am Nachmittag von den Ergebnissen der US-Finanzunternehmen Goldman Sachs, Morgan Stanley und BlackRock erwartet.

- SMI vorbörslich: +0,56 Prozent auf 13'540,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): -0,09 Prozent auf 49'150 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,00 Prozent auf 23'472 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,42 Prozent auf 54'111 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Geberit 2025: Umsatz 3163 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3162 Mio)
                Org. Wachstum 4,8 Prozent (AWP-Konsens: 4,3 Prozent)
                Neu EBITDA-Marge «leicht unter 29,5 Prozent» (alt rund 29 Prozent) erwartet
                Wachstum war durch ein starkes Volumenwachstum getrieben
            Q1: Leicht höhere direkte Materialpreise als im Q4 erwartet
            Q4: Umsatz 715 Mio Fr. (VJ 685 Mio)
                Org. Wachstum 6,4 Prozent (2024: 2,5 Prozent)
                Wachstum in Franken bei 4,4 Prozent
           2026:Marktumfeld bleibt anspruchsvoll
                Europa leichtes Marktwachstum erw. aber keine Markterholung
                bei Neubauten eine stabile Entwicklung erwartet
                Im Renovationsgeschäft erneut eine leicht pos. Entwicklung erw.
                Ziel bleibt Ausbau der Marktposition durch gezielte.Initiativen
                erwaerten leicht verbessertes Marktumfeld
                Ausserhalb Europas für Bauindustrie ein gemischtes Bild erwart.
                für Indien und Golfregion weiter starke Nachfrage progn.
                in China wird weiterer Rückgang der Marktnachfrage erw.
           vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent

- Partners Group 2025: AuM 185 Mrd USD (AWP-Konsens: 180,2 Mrd)
                       Kapitalzusagen 30,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 24,9 Mrd)
  Partners-Group-CEO: 2025 eines der besten Jahre bzgl. Performance Fees
                      In Guidance 2026 keine Marktumfeldverbesserung inkludiert
                2026: Kapitalzusagen von 26 Mrd bis 32 Mrd USD erwartet
                vorbörsliche Indikation +4,3 Prozent

- Richemont 9Mte: Umsatz +5 Prozent auf 17,0 Mrd EUR (Org. Wachstum 10 Prozent)
              Q3: Umsatz 6399 Mio EUR (AWP-Konsens: 6243 Mio)
                  Umsatz Schmuck 4785 Mio EUR (AWP-Konsens: 4697 Mio)
                  Umsatz Uhren 872 Mio EUR (AWP-Konsens: 792 Mio)
                  Org. Wachstum 11 Prozent (AWP-Konsens: 8,3 Prozent)
                  Wachstum in allen Regionen in Lokalwährungen
                  Deutliches zweistelliges Wachstum in LW in Amerika und Japan
                  Umsatz in China, Hongkong und Macau +2 Prozent in LW
             Investieren weiter in die Maisons für künftiges Wachstum
             Netto-Cash-Position Ende Dezember bei 7,6 Mrd EUR (VJ 7,9 Mrd)
             Investitionen, Währungen und Materialkosten drücken auf Margen
             vorbörsliche Indikation +4,3 Prozent
             
- VAT 2025: Umsatz 1073 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1054 Mio)
            Auftragseingang 1033 Mio Fr. (AWP-Konsens: 971 Mio)
       2025:Relevanter Markt scheint sich beschleunigt zu haben
            EBITDA-Marge von rund 30 Prozent erwartet (Zielband: 32-37 Prozent)
            Free Cashflow bei mehr als 225 Mio Fr. erwartet
        Q4: Auftragseingang 305 Mio Fr. (AWP-Konsens: 245 Mio)
            Umsatz 257 Mio Fr. (AWP-Konsens: 239 Mio)
            Book-to-Bill-Verhältnis in Q4 bei 1,2x (bereinigt bei 1,1x)
       vorbörsliche Indikation +6,7 Prozent

- Ascom 2025: Umsatz 292,1 Mio Fr. (VJ  286,7 Mio)
              Auftragseingang 311,1 Mio Fr. (VJ 307,4 Mio)
              EBITDA-Marge von rund 11,5 Prozent-12,0 Prozent erwartet (VJ 7,4 Prozent)
              Gewinn im tiefen zweistelligen Mio-Bereich (VJ 3,7 Mio)
              Grossauftrag in USA trug wesentlich zu Profitabilität bei
        
- Bossard 2025: Umsatz 1068,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1062 Mio)
                Umsatz Asien 193,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 193 Mio)
                Umsatz Amerika 228,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 221 Mio)
                Umsatz Europa 646,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 649 Mio)
                EBIT-Marge weiterhin von «rund 10 Prozent» erwartet (VJ 10,2 Prozent)
          Halten an Mittelfristzielen zur Strategie 200 fest
          sieht im Schlussquartal gewisse Anzeichen einer Erholung
          vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent

- Flughafen Zürich: verzeichnet 2025 einen Passagierrekord
                    Passagierzahl Gesamtjahr 2025 bei 32,6 Mio (+4,5 Prozent gg VJ)
                    Passagierzahl Dezember 2,55 Mio (+7,3 Prozent gg VJ)
                    Kommerzumsatz Dezember 57,4 Mio Fr. (+4,1 Prozent gg VJ)
                   

- Temenos Q4: Umsatz 314,6 Mio USD (VJ proforma 283,0 Mio)
              EBIT 106,3 Mio USD (VJ proforma 93,0 Mio)
              EBIT-Marge adj. 33,8 Prozent (VJ proforma 32,9 Prozent)
          vorbörsliche Indikation +4,1 Prozent

- Implenia: gewinnt Aufträge für Brücken und Tunnel in Deutschland und Norwegen
            Auftragsvolumen von rund 350 Mio. Euro

- Santhera: Swissmedic genehmigt Agamree für Duchenne-Dystrophie
            Agamree-Start in der Schweiz ab zweiter Jahreshälfte 2026 geplant
  
- Avolta: eröffnet neue Stores am Flughafen Kualanamu in Indonesien
- Wisekey-Tochter Sealsq steigert Umsatz 2025 deutlich
- SoftwareOne übergibt das PowerConnect-Geschäft an US-Unternehmen Rhondos

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Weko ermittelt gegen Microsoft

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland
- KOR: Südkoreanische Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 2,5 Prozent
- GB: BIP NOVEMBER +0,3 Prozent GG VM (PROG +0,1)
      INDUSTRIEPRODUKTION NOVEMBER +1,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) 
      INDUSTRIEPRODUKTION NOVEMBER +2,3 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,4) 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,843 Prozent
- Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,001 Prozent
- DocMorris: Swisscanto meldet Anteil von 4,943 Prozent
- Gurit: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,097 Prozent
- Santhera meldet Eigenanteil von 4,72 Prozent/40,166 Prozent
- TX Group: Christian Hennerkes meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Donnerstag:
- Geberit: Conf. Call Umsatz 2025 (09.00 Uhr)

  Freitag:
- Titlisbahnen: Ergebnis 2025
- Zehnder: Umsatz 2025

  Montag:
- Belimo: Umsatz 2025

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Logiernächte November 2025 (8.30 Uhr)
- WEF 2026 (Montag bis 23.1.)

  Ausland:
- DE: MK zu BIP 2025 (10.00 Uhr)
- ZO: Industrieproduktion 11/25 (11.00 Uhr)
      EUR Handelsbilanz 11/25 (11.00 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich, 14.30 Uhr)
      Ex- und Importpreise 11/25 (14.30 Uhr)
      Empire State Manufacturing Bericht 01/26 (14.30 Uhr)
      Philadelphia Fed Business Outlook (14.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9320
- USD/CHF: 0,8012
- Swiss Bond Index: +15 BP auf 138,94 Prozent (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,296 Prozent (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): +0,75 Prozent auf 13'465 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,60 Prozent auf 2'174 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,76 Prozent auf 18'544 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,53 Prozent auf 25'286 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): -0,33 Prozent auf 8'331 Punkte

awp-robot/sw/to

(AWP)