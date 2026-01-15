STIMMUNG:
- Der Schweizer Aktienmarkt wird fester erwartet. Die Vorgaben aus den USA seien zwar gemischt. Positiv sei aber, dass sich der Dow Jones Index nach anfänglichen Verlusten doch noch fast ins Plus habe erholen können. Dies zeige, dass die Nachfrage nach defensiven Werten anhalte und sich daher der Aufwärtstrend des SMI fortsetzen könnte, heisst es am Markt. Unterstützung dürfte es dabei von der hiesigen Bilanzsaison geben. Weitere Impulse werden zudem am Nachmittag von den Ergebnissen der US-Finanzunternehmen Goldman Sachs, Morgan Stanley und BlackRock erwartet.
- SMI vorbörslich: +0,56 Prozent auf 13'540,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,09 Prozent auf 49'150 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,00 Prozent auf 23'472 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,42 Prozent auf 54'111 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2025: Umsatz 3163 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3162 Mio) Org. Wachstum 4,8 Prozent (AWP-Konsens: 4,3 Prozent) Neu EBITDA-Marge «leicht unter 29,5 Prozent» (alt rund 29 Prozent) erwartet Wachstum war durch ein starkes Volumenwachstum getrieben Q1: Leicht höhere direkte Materialpreise als im Q4 erwartet Q4: Umsatz 715 Mio Fr. (VJ 685 Mio) Org. Wachstum 6,4 Prozent (2024: 2,5 Prozent) Wachstum in Franken bei 4,4 Prozent 2026:Marktumfeld bleibt anspruchsvoll Europa leichtes Marktwachstum erw. aber keine Markterholung bei Neubauten eine stabile Entwicklung erwartet Im Renovationsgeschäft erneut eine leicht pos. Entwicklung erw. Ziel bleibt Ausbau der Marktposition durch gezielte.Initiativen erwaerten leicht verbessertes Marktumfeld Ausserhalb Europas für Bauindustrie ein gemischtes Bild erwart. für Indien und Golfregion weiter starke Nachfrage progn. in China wird weiterer Rückgang der Marktnachfrage erw. vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Partners Group 2025: AuM 185 Mrd USD (AWP-Konsens: 180,2 Mrd) Kapitalzusagen 30,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 24,9 Mrd) Partners-Group-CEO: 2025 eines der besten Jahre bzgl. Performance Fees In Guidance 2026 keine Marktumfeldverbesserung inkludiert 2026: Kapitalzusagen von 26 Mrd bis 32 Mrd USD erwartet vorbörsliche Indikation +4,3 Prozent - Richemont 9Mte: Umsatz +5 Prozent auf 17,0 Mrd EUR (Org. Wachstum 10 Prozent) Q3: Umsatz 6399 Mio EUR (AWP-Konsens: 6243 Mio) Umsatz Schmuck 4785 Mio EUR (AWP-Konsens: 4697 Mio) Umsatz Uhren 872 Mio EUR (AWP-Konsens: 792 Mio) Org. Wachstum 11 Prozent (AWP-Konsens: 8,3 Prozent) Wachstum in allen Regionen in Lokalwährungen Deutliches zweistelliges Wachstum in LW in Amerika und Japan Umsatz in China, Hongkong und Macau +2 Prozent in LW Investieren weiter in die Maisons für künftiges Wachstum Netto-Cash-Position Ende Dezember bei 7,6 Mrd EUR (VJ 7,9 Mrd) Investitionen, Währungen und Materialkosten drücken auf Margen vorbörsliche Indikation +4,3 Prozent - VAT 2025: Umsatz 1073 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1054 Mio) Auftragseingang 1033 Mio Fr. (AWP-Konsens: 971 Mio) 2025:Relevanter Markt scheint sich beschleunigt zu haben EBITDA-Marge von rund 30 Prozent erwartet (Zielband: 32-37 Prozent) Free Cashflow bei mehr als 225 Mio Fr. erwartet Q4: Auftragseingang 305 Mio Fr. (AWP-Konsens: 245 Mio) Umsatz 257 Mio Fr. (AWP-Konsens: 239 Mio) Book-to-Bill-Verhältnis in Q4 bei 1,2x (bereinigt bei 1,1x) vorbörsliche Indikation +6,7 Prozent - Ascom 2025: Umsatz 292,1 Mio Fr. (VJ 286,7 Mio) Auftragseingang 311,1 Mio Fr. (VJ 307,4 Mio) EBITDA-Marge von rund 11,5 Prozent-12,0 Prozent erwartet (VJ 7,4 Prozent) Gewinn im tiefen zweistelligen Mio-Bereich (VJ 3,7 Mio) Grossauftrag in USA trug wesentlich zu Profitabilität bei - Bossard 2025: Umsatz 1068,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1062 Mio) Umsatz Asien 193,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 193 Mio) Umsatz Amerika 228,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 221 Mio) Umsatz Europa 646,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 649 Mio) EBIT-Marge weiterhin von «rund 10 Prozent» erwartet (VJ 10,2 Prozent) Halten an Mittelfristzielen zur Strategie 200 fest sieht im Schlussquartal gewisse Anzeichen einer Erholung vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent - Flughafen Zürich: verzeichnet 2025 einen Passagierrekord Passagierzahl Gesamtjahr 2025 bei 32,6 Mio (+4,5 Prozent gg VJ) Passagierzahl Dezember 2,55 Mio (+7,3 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz Dezember 57,4 Mio Fr. (+4,1 Prozent gg VJ) - Temenos Q4: Umsatz 314,6 Mio USD (VJ proforma 283,0 Mio) EBIT 106,3 Mio USD (VJ proforma 93,0 Mio) EBIT-Marge adj. 33,8 Prozent (VJ proforma 32,9 Prozent) vorbörsliche Indikation +4,1 Prozent - Implenia: gewinnt Aufträge für Brücken und Tunnel in Deutschland und Norwegen Auftragsvolumen von rund 350 Mio. Euro - Santhera: Swissmedic genehmigt Agamree für Duchenne-Dystrophie Agamree-Start in der Schweiz ab zweiter Jahreshälfte 2026 geplant - Avolta: eröffnet neue Stores am Flughafen Kualanamu in Indonesien - Wisekey-Tochter Sealsq steigert Umsatz 2025 deutlich - SoftwareOne übergibt das PowerConnect-Geschäft an US-Unternehmen Rhondos NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Weko ermittelt gegen Microsoft PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland - KOR: Südkoreanische Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 2,5 Prozent - GB: BIP NOVEMBER +0,3 Prozent GG VM (PROG +0,1) INDUSTRIEPRODUKTION NOVEMBER +1,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) INDUSTRIEPRODUKTION NOVEMBER +2,3 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,843 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,001 Prozent - DocMorris: Swisscanto meldet Anteil von 4,943 Prozent - Gurit: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,097 Prozent - Santhera meldet Eigenanteil von 4,72 Prozent/40,166 Prozent - TX Group: Christian Hennerkes meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conf. Call Umsatz 2025 (09.00 Uhr) Freitag: - Titlisbahnen: Ergebnis 2025 - Zehnder: Umsatz 2025 Montag: - Belimo: Umsatz 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November 2025 (8.30 Uhr) - WEF 2026 (Montag bis 23.1.) Ausland: - DE: MK zu BIP 2025 (10.00 Uhr) - ZO: Industrieproduktion 11/25 (11.00 Uhr) EUR Handelsbilanz 11/25 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich, 14.30 Uhr) Ex- und Importpreise 11/25 (14.30 Uhr) Empire State Manufacturing Bericht 01/26 (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9320 - USD/CHF: 0,8012 - Swiss Bond Index: +15 BP auf 138,94 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,296 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,75 Prozent auf 13'465 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,60 Prozent auf 2'174 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,76 Prozent auf 18'544 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,53 Prozent auf 25'286 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,33 Prozent auf 8'331 Punkte
awp-robot/sw/to
(AWP)