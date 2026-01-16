- SMI vorbörslich: -0,23 Prozent auf 13'445,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,60 Prozent auf 49'442 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,25 Prozent auf 23'530 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,32 Prozent auf 53'936 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS erhält erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA - Coltene 2025: Umsatz 240,2 Mio Franken (VJ 250,2 Mio) Vor allem ungünstige Wechselkurse belasteten Für 2025 EBIT-Marge von 8,8 Prozent erwartet Halten an den bereits kommunizierten Mittelfristzielen fest - Interroll Holding meldet Abgang von COO Ayan Demirel CTO Van Der Beek tritt ebenfalls zurück Ulrich Engenhardt wird neuer CTO - Swissquote 2025: Nettoumnsatz von etwa 720 Mio Fr. erwartet Vorsteuergewinn von knapp 420 Mio Fr. erwartet Kundenvermögen per 31. Dez. 89 Mrd Fr. Nettoneugeld 8,5 Mrd Fr. Pos. Nettoeffekt von Yuh-Beteiligung - Sondereffekt 50 Mio vorbörsliche Indikation +3,4 Prozent - Titlisbahnen 2024/25: Geschäftsertrag 81,3 Mio Fr. (VJ 85,7 Mio) EBITDA 23,6 Mio Fr. (VJ 30,3 Mio) Reinergebnis 7,7 Mio Fr. (VJ 15 Mio) Unveränderte Dividende von 0,80 Fr. vorgeschlagen - Zehnder 2025: Umsatz 760,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 754,3 Mio) Umsatz Lüftungen 501,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 490,3 Mio) Umsatz Heizkörper 259,0 Mio EUR (AWP-Konsens 263,4 Mio) - Burkhalter kauft BZ-Dépannage Sàrl - Jahresumsatz rund 2,7 Mio. Fr. - DKSH: Natale Capri wird alleiniger Leiter für Performance Materials - Hiag nimmt mit Greenbond 100 Mio Fr. für 7 Jahre auf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH - Ausland - DE: VERBRAUCHERPREISE DEZEMBER +1,8 Prozent GG VJ (PROG +1,8) - 2. SCHÄTZUNG INFLATION 2025 BEI 2,2 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von 3,024 Prozent - Arbonia: Reade Griffith meldet Anteil von 3,059 Prozent - Comet: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - Reuters: Sunrise-Grossaktionär Seth Klarman verkauft 4 Millionen Aktien vorbörsliche Indikation -3,1 Prozent ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Belimo: Umsatz 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag - DocMorris: Umsatz 2025 - Komax: Umsatz 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - WEF 2026: Start der Konferenz (Montag bis Freitag 23.1.) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2025 (Dientag) Ausland: IT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert - 10.00 Uhr) US: Industrieproduktion 12/25 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 12/25 (15.15 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9318 - USD/CHF: 0,8022 - Swiss Bond Index: +6 BP auf 139,00 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,288 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,09 Prozent auf 13'476 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,35 Prozent auf 2'182 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,28 Prozent auf 18'595 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,26 Prozent auf 25'352 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,41 Prozent auf 8'313 Punkte

