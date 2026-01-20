STIMMUNG - Nach dem schwachen Wochenauftakt könnte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zunächst auf der Stelle treten. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Die Vorgaben sind unterdessen eher verhalten. In Asien geben die Kurse an den verschiedenen Börsen mehrheitlich nach. In den USA kehren die Investoren nach einem verlängerten Wochenende erst heute an die Börse zurück. Die Futures deuten Kursverluste an. - SMI vorbörslich: -0,20 Prozent auf 13'250,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): geschlossen wg. Feiertag - Nasdaq Comp (Montag): geschlossen wg. Feiertag - Nikkei 225 (Dienstag): -1,11 Prozent auf 52'991 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich unterbreitet Kaufangebot für britischen Versicherer Beazley CEO: Sehen sehr starke Nachfrage im Specialty-Geschäft und investieren Wollen mit Beazley-Kauf Specialty-Geschäft ausbauen Bieten Beazley Möglichkeiten im Vertrieb und Kapital für Wachstum Beazley-Angebot ist strategisch sinnvoll und finanziell attraktiv - SGS eröffnet neuen Analyse-Standort in Manchester - BKW nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor - EBIT 2025 wird durch Korrektur um 110 Mio Fr. belastet - EBIT 2025 wird im Bereich von 540 bis 560 Mio Fr. liegen - EBIT bereinigt um Korrektur bei 650 bis 670 Mio Fr. erwartet - EBIT 2026 zwischen 650 und 750 Mio Fr. erwartet - BKW plant Investitionen in wasserstofffähiges Gaskraftwerk strebt Beteiligung von 40 Prozent am geplanten Gaskraftwerk in Hamm an vorbörsliche Indikation -5,1 Prozent - DocMorris 2025: Umsatz 1185,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1181 Mio) Umsatz Europa 63,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64 Mio) Umsatz Deutschland 1122,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1097 Mio) Rx-Umsatz Deutschland 234,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 240 Mio) Erwartimg für adj. EBITDA auf -48 bis -51 Mio Fr. gesenkt Weiter Breakeven bei adj. EBITDA im Laufe 2026 erwartet Weiter Breakeven beim Free Cashflow im Laufe 2027 erwartet vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - Komax 2025: Auftragseingang 565 Mio Fr. (AWP-Konsens: 576,6 Mio) Umsatz rund 580 Mio Fr. (AWP-Konsens: 573,5 Mio) vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - DKSH erweitert Partnerschaft mit brasilianischer Assessa - Lastminute lanciert KI-System für Reiseplanung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: ARBEITSLOSENQUOTE NOVEMBER 5,1 Prozent (PROGNOSE 5,1) - DE: ERZEUGERPREISE DEZEMBER -0,2 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,2) ERZEUGERPREISE DEZEMBER -2,5 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -2,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Mindmaze meldet Eigenanteil von 4,22 Prozent/32,796 Prozent - Montana Aerospace: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 4,906 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - BKW: Conf. Call zu Gewinnwarnung (9.30 Uhr) Mittwoch: - Barry Callebaut: Umsatz Q1 Donnerstag: - Aryzta: Trading Update 2025 - Galenica: Umsatz 2025 - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2025 - Schlatter: Umsatz 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - WEF 2026: Start der Konferenz (Dienstag bis Freitag 23.1.) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2025 (08.30 Uhr) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9287 - USD/CHF: 0,7960 - Swiss Bond Index: -3 BP auf 138,93 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,275 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,02 Prozent auf 13'277 Punkte - SLI (Montag): -1,20 Prozent auf 2'148 Punkte - SPI (Montag): -1,05 Prozent auf 18'334 Punkte - Dax (Montag): -1,34 Prozent auf 24'959 Punkte - CAC 40 (Montag): -2,42 Prozent auf 8'112 Punkte

