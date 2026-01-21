- SMI vorbörslich: -0,27 Prozent auf 13'135,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,76 Prozent auf 48'489 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,39 Prozent auf 22'954 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,41 Prozent auf 52'775 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon beendet Aktienrückkaufprogramm über 750 Mio USD - Nach Nestlé-Babynahrung-Rückruf untersucht Frankreich Säuglingstod - Partners Group engagiert Joshua Hartz für eigeständigen neuen Bereich - Roche verdoppelt Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina - UBS-CEO am WEF: Sehen Marktchancen in den USA und Asien CS-Integration weit fortgeschritten Sind stark kapitalisiert und für Wachstum aufgestellt - Barry Callebaut Q1: Umsatz 3669,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3284 Mio) Volumenwachstum -9,9 Prozent (AWP-Konsens: -8,7 Prozent) Verkaufsmenge 509,4 Tsd t (AWP-Konsens: 517 Tsd) Kakaopreise positives Signal für Stabilisierung Markt strategische Wachstumsfelder widerstandsfähig Fokus liegt weiter auf Rückkehr zu Wachstum 2025/26: Prognose bestätigt - Sinkende Kakaopreise positives Signal ernennt Hein Schumacher per 26.01.2026 zum neuen CEO Neuer CEO war zuletzt Unilever-CEO Stehen hinter integrierter Kakao- und Schokoladenstrategie - WISeSat und Spacetalk kooperieren für Plattform Weltraumverkehrskoordination NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SNB-Schlegel am WEF 2026: Halten Umdenken in Geldpolitik nicht für erforderlich Deviseninterventionen dienen nur der Geldpolitik Notenbanken können Vertrauen leicht verspielen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,989 Prozent - Amrize: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,118 Prozent - BKW: Blackrock meldet Anteil von 3,286 Prozent - Calida: UBP Asset Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Barry Callebaut: Conf. Call zu neuem CEO/Q1-Umsatz (08.30 Uhr) Donnerstag: - Aryzta: Trading Update 2025 - Galenica: Umsatz 2025 - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2025 - Schlatter: Umsatz 2025 Freitag: - Autoneum: Umsatz 2025 - BB Biotech: Ergebnis 2025 - Gurit: Umsatz 2025 - HBM: Ergebnis Q3 - Mikron: Umsatz 2025 - SFS: Umsatz 2025 - APG SGA: aoGV zu Einführung Opting-Out (16.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - WEF 2026 (bis 23.1.) Ausland: - US: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig; 14.30 Uhr) Frühindikator 12/25 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen 10/25 (16.00 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 12/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9276 - USD/CHF: 0,7918 - Swiss Bond Index: -14 BP auf 138,79 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,317 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,81 Prozent auf 13'170 Punkte - SLI (Dienstag): -0,76 Prozent auf 2'132 Punkte - SPI (Dienstag): -0,74 Prozent auf 18'199 Punkte - Dax (Dienstag): -1,03 Prozent auf 24'703 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,38 Prozent auf 8'063 Punkte

