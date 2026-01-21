STIMMUNG
- Am Schweizer Aktienmarkt dürften die Kurse auch am Mittwoch eher nach unten tendieren. Denn die Vorgaben aus den USA sind nach dem langen Wochenende negativ. Damit hinterlässt der von den USA losgetretene Zank um Grönland immer deutlichere Spuren an den Finanzmärkten. «Der starke Anstieg des Goldpreises ist ein guter Indikator dafür, wie unsicher und angespannt die Märkte geworden sind», beschrieb eine Händlerin die Stimmung. Ansonsten ist der heutige Kalender recht dünn gefüllt.
- SMI vorbörslich: -0,27 Prozent auf 13'135,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,76 Prozent auf 48'489 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,39 Prozent auf 22'954 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,41 Prozent auf 52'775 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon beendet Aktienrückkaufprogramm über 750 Mio USD - Nach Nestlé-Babynahrung-Rückruf untersucht Frankreich Säuglingstod - Partners Group engagiert Joshua Hartz für eigeständigen neuen Bereich - Roche verdoppelt Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina - UBS-CEO am WEF: Sehen Marktchancen in den USA und Asien CS-Integration weit fortgeschritten Sind stark kapitalisiert und für Wachstum aufgestellt - Barry Callebaut Q1: Umsatz 3669,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3284 Mio) Volumenwachstum -9,9 Prozent (AWP-Konsens: -8,7 Prozent) Verkaufsmenge 509,4 Tsd t (AWP-Konsens: 517 Tsd) Kakaopreise positives Signal für Stabilisierung Markt strategische Wachstumsfelder widerstandsfähig Fokus liegt weiter auf Rückkehr zu Wachstum 2025/26: Prognose bestätigt - Sinkende Kakaopreise positives Signal ernennt Hein Schumacher per 26.01.2026 zum neuen CEO Neuer CEO war zuletzt Unilever-CEO Stehen hinter integrierter Kakao- und Schokoladenstrategie - WISeSat und Spacetalk kooperieren für Plattform Weltraumverkehrskoordination NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SNB-Schlegel am WEF 2026: Halten Umdenken in Geldpolitik nicht für erforderlich Deviseninterventionen dienen nur der Geldpolitik Notenbanken können Vertrauen leicht verspielen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,989 Prozent - Amrize: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,118 Prozent - BKW: Blackrock meldet Anteil von 3,286 Prozent - Calida: UBP Asset Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Barry Callebaut: Conf. Call zu neuem CEO/Q1-Umsatz (08.30 Uhr) Donnerstag: - Aryzta: Trading Update 2025 - Galenica: Umsatz 2025 - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2025 - Schlatter: Umsatz 2025 Freitag: - Autoneum: Umsatz 2025 - BB Biotech: Ergebnis 2025 - Gurit: Umsatz 2025 - HBM: Ergebnis Q3 - Mikron: Umsatz 2025 - SFS: Umsatz 2025 - APG SGA: aoGV zu Einführung Opting-Out (16.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - WEF 2026 (bis 23.1.) Ausland: - US: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig; 14.30 Uhr) Frühindikator 12/25 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen 10/25 (16.00 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 12/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9276 - USD/CHF: 0,7918 - Swiss Bond Index: -14 BP auf 138,79 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,317 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,81 Prozent auf 13'170 Punkte - SLI (Dienstag): -0,76 Prozent auf 2'132 Punkte - SPI (Dienstag): -0,74 Prozent auf 18'199 Punkte - Dax (Dienstag): -1,03 Prozent auf 24'703 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,38 Prozent auf 8'063 Punkte
