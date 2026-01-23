STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss laut vorbörslichen Indikationen etwas schwächer gesehen. Die Hoffnungen auf eine nachhaltige Entspannung den geopolitischen Brandherden Grönlandkonflikt und Ukrainekrieg seien bereits wieder gewissen Zweifeln gewichen, ob die Entspannung wirklich von Dauer sei, meint ein Händler. Dies zeige sich auch darin, dass die Edelmetalle Gold und Silber weiterhin auf Rekordkurs seien und auch der Franken kaum etwas von seiner Stärke eingebüsst habe, heisst es weiter. Der Markt dürfte damit volatil bleiben.
- SMI vorbörslich bei JB neu -0,18 Prozent auf 13'205,00 Pkte (SMI Vortag +0,54 Prozent) - Dow Jones (Donnerstag): +0,63 Prozent auf 49'384 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,91 Prozent auf 23'436 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,29 Prozent auf 53'847 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé treibt Verkauf der Wassersparte voran und holt Gebote ein (Presse) Strafuntersuchung in Bordeaux nach Tod eines Säuglings - Autoneum 2025: Umsatz 2290,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2360 Mio) Umsatz Asien 326,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 322 Mio) Umsatz Europa 1057,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1107 Mio) Umsatz Nordamerika 805,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 829 Mio) Umsatz Samea 117,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 118 Mio) EBIT-Marge von deutlich über 5 Prozent erwartet Weiter Free Cashflow von über 100 Mio Fr. erwartet Position im Wachstumsmarkt Asien deutlich ausgebaut Org. Wachstum -4,1 Prozent (AWP-Konsens: -1,6 Prozent) vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent - BB Biotech 2025: Reinergebnis 578 Mio Fr. (VJ 76 Mio) Schlägt Dividende 2,25 Fr. (VJ 1,80 Fr.) vor - Feintool: CFO Thomas Erne verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch Als Nachfolger übernimmt Marc Hundsdorf ab 1. März 2026 - Gurit 2025: Umsatz 319,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 309,8 Mio) Umsatz Marine & Industry 88,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 86,9 Mio) Umsatz Man. Solutions 41,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,4 Mio) Umsatz Wind materials 190,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 187,8 Mio) Bereinigte operative Gewinnmarge von rund 8 Prozent erwartet Im Q4 beschleunigte Aufträge und Lieferungen an Windkrafthersteller - Mikron 2025: Umsatz 381,9 Mio Fr. (VJ 374,1 Mio) Auftragsbestand 276,1 Mio Fr. (VJ 324,1 Mio) Auftragseingang 332,7 Mio Fr. (VJ 388,6 Mio) Rechnen mit Betriebsgewinnmarge von 10,4 Prozent (Vorjahr 8,5 Prozent) - SFS 2025: Umsatz 3056,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3027 Mio) Org. Wachstum 2,9 Prozent (AWP-Konsens: 1,3 Prozent) Umsatz Distr. & Logistics 1347,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1355 Mio) Umsatz Engineered Comp. 1134,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1139 Mio) Umsatz Fastening Syst. 574,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 540 Mio) Hohe Unsicherheit in Märkten und zurückhaltende Investitionsbereitschaft Überkapazitäten in Autoindustrie und industrieller Fertigung Europas - Elma erhält Auftrag aus USA für Abwehrsystem «SHIELD» - HBM Healthcare: Quartalsgewinn 191 Mio Fr., 9 Monate 286 Mio Fr. - HIAG erwartet Gewinnsprung 2025 - Gewinn soll um 50 bis 55 Prozent steigen - Oerlikon plant Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Michigan NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - UBP 2025: Reingewinn +4,4 Prozent auf 268,6 Mio Fr., AuM 184,5 Mrd Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH - Ausland - JPN: Japanische Notenbank lässt Leitzins unverändert - GB: MNI DEC RETAIL SALES INC FUEL +0.4 Prozent M/M, +2.5 Prozent Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,047 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 10,021 Prozent/5,473 Prozent - Partners Group: Capital meldet Anteil von 3,051 Prozent - R&S: Capital meldet Anteil von 4,906 Prozent - Sunrise: Seth Klarman meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - APG SGA: aoGV zu Einführung Opting-Out (16.30 Uhr) Montag: - keine Ankündigung Dienstag - BCJ: Ergebnis 2025 (BMK 9.30 Uhr, Delémont) - Logitech: Ergebnis Q3 2025/26 (22:00; Web Conf. 22.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - WEF 2026 (letzter Tag) - BFS: Logiernächte Dezember (1. Schätzung, (Montag) Ausland: - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröff., 09.30 Uhr) - FR: Geschäftsklima 1/26 (08.45 Uhr) HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröff., 09.15 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Ver. 10.30 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröff., 10.30 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Ver. 15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9280 - USD/CHF: 0,7903 - Swiss Bond Index: +3 BP auf 138,79 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,305 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,54 Prozent auf 13'228 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,54 Prozent auf 2'147 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,60 Prozent auf 18'316 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,20 Prozent auf 24'856 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,07 Prozent auf 8'149 Punkte
awp-robot/sw/to/cg
(AWP)