- SMI vorbörslich bei JB neu -0,18 Prozent auf 13'205,00 Pkte (SMI Vortag +0,54 Prozent) - Dow Jones (Donnerstag): +0,63 Prozent auf 49'384 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,91 Prozent auf 23'436 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,29 Prozent auf 53'847 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé treibt Verkauf der Wassersparte voran und holt Gebote ein (Presse) Strafuntersuchung in Bordeaux nach Tod eines Säuglings - Autoneum 2025: Umsatz 2290,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2360 Mio) Umsatz Asien 326,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 322 Mio) Umsatz Europa 1057,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1107 Mio) Umsatz Nordamerika 805,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 829 Mio) Umsatz Samea 117,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 118 Mio) EBIT-Marge von deutlich über 5 Prozent erwartet Weiter Free Cashflow von über 100 Mio Fr. erwartet Position im Wachstumsmarkt Asien deutlich ausgebaut Org. Wachstum -4,1 Prozent (AWP-Konsens: -1,6 Prozent) vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent - BB Biotech 2025: Reinergebnis 578 Mio Fr. (VJ 76 Mio) Schlägt Dividende 2,25 Fr. (VJ 1,80 Fr.) vor - Feintool: CFO Thomas Erne verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch Als Nachfolger übernimmt Marc Hundsdorf ab 1. März 2026 - Gurit 2025: Umsatz 319,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 309,8 Mio) Umsatz Marine & Industry 88,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 86,9 Mio) Umsatz Man. Solutions 41,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,4 Mio) Umsatz Wind materials 190,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 187,8 Mio) Bereinigte operative Gewinnmarge von rund 8 Prozent erwartet Im Q4 beschleunigte Aufträge und Lieferungen an Windkrafthersteller - Mikron 2025: Umsatz 381,9 Mio Fr. (VJ 374,1 Mio) Auftragsbestand 276,1 Mio Fr. (VJ 324,1 Mio) Auftragseingang 332,7 Mio Fr. (VJ 388,6 Mio) Rechnen mit Betriebsgewinnmarge von 10,4 Prozent (Vorjahr 8,5 Prozent) - SFS 2025: Umsatz 3056,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3027 Mio) Org. Wachstum 2,9 Prozent (AWP-Konsens: 1,3 Prozent) Umsatz Distr. & Logistics 1347,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1355 Mio) Umsatz Engineered Comp. 1134,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1139 Mio) Umsatz Fastening Syst. 574,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 540 Mio) Hohe Unsicherheit in Märkten und zurückhaltende Investitionsbereitschaft Überkapazitäten in Autoindustrie und industrieller Fertigung Europas - Elma erhält Auftrag aus USA für Abwehrsystem «SHIELD» - HBM Healthcare: Quartalsgewinn 191 Mio Fr., 9 Monate 286 Mio Fr. - HIAG erwartet Gewinnsprung 2025 - Gewinn soll um 50 bis 55 Prozent steigen - Oerlikon plant Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Michigan NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - UBP 2025: Reingewinn +4,4 Prozent auf 268,6 Mio Fr., AuM 184,5 Mrd Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH - Ausland - JPN: Japanische Notenbank lässt Leitzins unverändert - GB: MNI DEC RETAIL SALES INC FUEL +0.4 Prozent M/M, +2.5 Prozent Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,047 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 10,021 Prozent/5,473 Prozent - Partners Group: Capital meldet Anteil von 3,051 Prozent - R&S: Capital meldet Anteil von 4,906 Prozent - Sunrise: Seth Klarman meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - APG SGA: aoGV zu Einführung Opting-Out (16.30 Uhr) Montag: - keine Ankündigung Dienstag - BCJ: Ergebnis 2025 (BMK 9.30 Uhr, Delémont) - Logitech: Ergebnis Q3 2025/26 (22:00; Web Conf. 22.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - WEF 2026 (letzter Tag) - BFS: Logiernächte Dezember (1. Schätzung, (Montag) Ausland: - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröff., 09.30 Uhr) - FR: Geschäftsklima 1/26 (08.45 Uhr) HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröff., 09.15 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Ver. 10.30 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröff., 10.30 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Ver. 15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9280 - USD/CHF: 0,7903 - Swiss Bond Index: +3 BP auf 138,79 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,305 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,54 Prozent auf 13'228 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,54 Prozent auf 2'147 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,60 Prozent auf 18'316 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,20 Prozent auf 24'856 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,07 Prozent auf 8'149 Punkte

