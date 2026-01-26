STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart erneut den Rückwärtsgang einlegen. Die Börsen waren zuletzt hin- und hergerissen von der zwischenzeitlichen Zoll-Drohung des US-Präsidenten Donald Trump gegen Europa, die dann nach einer Kehrtwende auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos plötzlich wieder vom Tisch war. Die Stimmung bleibt jedoch wegen der geopolitischen Risiken und der US-Handelspolitik gedrückt.
- SMI vorbörslich: -0,13 Prozent auf 13'130,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,58 Prozent auf 49'099 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,28 Prozent auf 23'501 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,79 Prozent auf 52'885 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Helvetia Baloise will Asset-Management-Einheiten fusionieren - EFG International kauft Zürcher Privatbank Quilvest Switzerland Quilvest Switzerland hat Client Assets von 5,3 Mrd CHF - Inficon erwartet 2025 Umsatz 673,7 Mio USD und Betriebsergebnis 112,3 Mio USD verbessert sich im Schlussquartal markant, erreicht Jahresziele 2025 - Skan 2025: Nettoumsatz rund 332 Mio Fr. (VJ 361,3 Mio) EBITDA rund 38 Mio Fr. (VJ 57,0 Mio) Auftragseingang rund 365 Mio Fr. (VJ: 359,5 Mio) - Glarner KB: Standard & Poor's bestätigt «AA»-Rating und stabilen Ausblick - Nebag plant für 2025 Dividende von 0,30 Franken je Namenaktie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,014 Prozent PRESSE MONTAG - Barry-Callebaut-Tochter in Brasilien wegen Kinderarbeit vor Gericht (Tamedia) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Ankündigung Dienstag - BCJ: Ergebnis 2025 (BMK 9.30 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q3 2025/26 (22.00; Web Conf. 22.30 Uhr) Mittwoch: - Lonza: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 09.00/14.00 Uhr) - Landis+Gyr: Trading Update Q3 (17.40 Uhr, Conf. Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Dezember (1. Schätzung, 14.00 Uhr) - UBS-CFA Index Januar (Mittwoch) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 1/26 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig, 14.30 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/26 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9218 - USD/CHF: 0,7773 - Swiss Bond Index: -8 BP auf 138,68 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,317 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,61 Prozent auf 13'147 Punkte - SLI (Freitag): -0,72 Prozent auf 2'132 Punkte - SPI (Freitag): -0,51 Prozent auf 18'222 Punkte - Dax (Freitag): +0,18 Prozent auf 24'901 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,92 Prozent auf 8'143 Punkte
