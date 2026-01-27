STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag freundlich in den Handelstag starten. Unterstützung kommt dabei von den insgesamt festeren Vorgaben aus Übersee. Die Wall Street hatte am Montag im Plus geschlossen und auch in Asien ziehen die Kurse überwiegend an. Dennoch bleibe die Stimmung am Markt wegen der geopolitischen Risiken und der US-Handelspolitik gedrückt.
- SMI vorbörslich: +0,44 Prozent auf 13'200,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,64 Prozent auf 49'412 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,43 Prozent auf 23'601 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,85 Prozent auf 53'334 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim investiert in Capsol zur Skalierung von CO2-Abscheidungstechnologie - Roche meldet positive Phase-II-Ergebnisse für Adipositas-Medikament CT-388 GS vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Adecco-Tochter Akkodis übernimmt deutsche Synergeticon Synergeticon ist auf KI und Automatisierung in Luftfahrt spezialisiert - BCJ 2025: Reinergebnis 12,28 Mio Fr. (VJ 13,5 Mio) Geschäftserfolg 28,6 Mio Fr. (VJ 31,7 Mio) Dividendensumme 6,15 Mio Fr. (VJ 6,75 Mio) 2026: Erwarten Ergebnis unter Vorjahr Tiefe Zinsen üben weiterhin Druck auf Margen aus - Meier Tobler 2025: Nettoumsatz 496,6 Mio. Fr. (+0,1 Prozent gg VJ) EBITDA 37,9 Mio. Fr. (VJ 41,3 Mio.) Konzerngewinn ber. (vor Goodwill-Amort.) 25,6 Mio. Fr. Dividende bleibt mindestens bei 1,60 Fr. pro Aktie auf Aktienrückkauf wird vorerst verzichtet - Siegfried kauft drei Standorte für Arzneiwirkstoffe in Australien und USA An den Standorten arbeiten insgesamt rund 400 Angestellte Zukauf unterstützt die Evolve+-Strategie Bewertung des Geschäfts liegt unter 10x Enterprise Value/EBITDA Zukauf mit bestehenden und neuen Schuldtiteln finanzierbar CEO: Schaffen in USA Möglichkeiten, um Wachstum zu beschleunigen vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - DKSH erweitert Partnerschaft mit Hygiena in Thailand - DocMorris kauft Wandelanleihen im Nennwert von rund 14,4 Mio Fr. zurück - Landis+Gyr kooperiert mit Mitsubishi Electric für Stromnetz-Apps - Skan: nominiert Christian Schlögel für den Verwaltungsrat - Schär tritt zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo: Luzerner Regierungsrat prüft Verkauf der CKW-Anteile - Hilti 2025: Umsatz -2,1 Prozent auf 6,30 Mrd Fr. (VJ 6,43 Mrd), in LW +1,9 Prozent - Rückruf von verkaufter Babymilch in Westschweizer Migros-Filialen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Gruppe Gruppe Kallay/Kamps (via Noleksum) löst sich auf - HT5: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 5,67 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - BCJ: BMK Ergebnis 2025 (9.30 Uhr) - Siefried: Conf. Call zu Kauf Standorten für Arzneiwirkstoffe (10.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q3 2025/26 (22.00 Uhr; Web Conf. 22.30 Uhr) Mittwoch: - Lonza: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 09.00/14.00 Uhr) - Landis+Gyr: Trading Update Q3 (17.40 Uhr, Conf. Call 18.30 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00/10.00 Uhr) - Givaudan: Ergebnis 2025 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Roche: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 09.00/13.30 Uhr) - Bajaj Mobility: Umsatz/Absatz 2025 - BEKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Bucher: Umsatz 2025 - Emmi: Umsatz 2025 - Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Januar (Mittwoch) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2025 (Donnerstag) Ausland: - US: FHFA Hauspreisindex 11/25 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 1/26 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 1/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9230 - USD/CHF: 0,7772 - Swiss Bond Index: +15 BP auf 138,83 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,321 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,04 Prozent auf 13'142 Punkte - SLI (Montag): -0,18 Prozent auf 2'128 Punkte - SPI (Montag): -0,18 Prozent auf 18'189 Punkte - Dax (Montag): +0,13 Prozent auf 24'933 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,22 Prozent auf 8'131 Punkte
