- SMI vorbörslich: +0,44 Prozent auf 13'200,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,64 Prozent auf 49'412 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,43 Prozent auf 23'601 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,85 Prozent auf 53'334 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim investiert in Capsol zur Skalierung von CO2-Abscheidungstechnologie - Roche meldet positive Phase-II-Ergebnisse für Adipositas-Medikament CT-388 GS vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Adecco-Tochter Akkodis übernimmt deutsche Synergeticon Synergeticon ist auf KI und Automatisierung in Luftfahrt spezialisiert - BCJ 2025: Reinergebnis 12,28 Mio Fr. (VJ 13,5 Mio) Geschäftserfolg 28,6 Mio Fr. (VJ 31,7 Mio) Dividendensumme 6,15 Mio Fr. (VJ 6,75 Mio) 2026: Erwarten Ergebnis unter Vorjahr Tiefe Zinsen üben weiterhin Druck auf Margen aus - Meier Tobler 2025: Nettoumsatz 496,6 Mio. Fr. (+0,1 Prozent gg VJ) EBITDA 37,9 Mio. Fr. (VJ 41,3 Mio.) Konzerngewinn ber. (vor Goodwill-Amort.) 25,6 Mio. Fr. Dividende bleibt mindestens bei 1,60 Fr. pro Aktie auf Aktienrückkauf wird vorerst verzichtet - Siegfried kauft drei Standorte für Arzneiwirkstoffe in Australien und USA An den Standorten arbeiten insgesamt rund 400 Angestellte Zukauf unterstützt die Evolve+-Strategie Bewertung des Geschäfts liegt unter 10x Enterprise Value/EBITDA Zukauf mit bestehenden und neuen Schuldtiteln finanzierbar CEO: Schaffen in USA Möglichkeiten, um Wachstum zu beschleunigen vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - DKSH erweitert Partnerschaft mit Hygiena in Thailand - DocMorris kauft Wandelanleihen im Nennwert von rund 14,4 Mio Fr. zurück - Landis+Gyr kooperiert mit Mitsubishi Electric für Stromnetz-Apps - Skan: nominiert Christian Schlögel für den Verwaltungsrat - Schär tritt zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo: Luzerner Regierungsrat prüft Verkauf der CKW-Anteile - Hilti 2025: Umsatz -2,1 Prozent auf 6,30 Mrd Fr. (VJ 6,43 Mrd), in LW +1,9 Prozent - Rückruf von verkaufter Babymilch in Westschweizer Migros-Filialen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Gruppe Gruppe Kallay/Kamps (via Noleksum) löst sich auf - HT5: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 5,67 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - BCJ: BMK Ergebnis 2025 (9.30 Uhr) - Siefried: Conf. Call zu Kauf Standorten für Arzneiwirkstoffe (10.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q3 2025/26 (22.00 Uhr; Web Conf. 22.30 Uhr) Mittwoch: - Lonza: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 09.00/14.00 Uhr) - Landis+Gyr: Trading Update Q3 (17.40 Uhr, Conf. Call 18.30 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00/10.00 Uhr) - Givaudan: Ergebnis 2025 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Roche: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 09.00/13.30 Uhr) - Bajaj Mobility: Umsatz/Absatz 2025 - BEKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Bucher: Umsatz 2025 - Emmi: Umsatz 2025 - Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Januar (Mittwoch) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2025 (Donnerstag) Ausland: - US: FHFA Hauspreisindex 11/25 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 1/26 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 1/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9230 - USD/CHF: 0,7772 - Swiss Bond Index: +15 BP auf 138,83 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,321 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,04 Prozent auf 13'142 Punkte - SLI (Montag): -0,18 Prozent auf 2'128 Punkte - SPI (Montag): -0,18 Prozent auf 18'189 Punkte - Dax (Montag): +0,13 Prozent auf 24'933 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,22 Prozent auf 8'131 Punkte

awp-robot/sw/to