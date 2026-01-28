- SMI vorbörslich: -0,08 Prozent auf 13'205,00 Punkte (08.04 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,83 Prozent auf 49'003 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,91 Prozent auf 23'817 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,05 Prozent auf 53'359 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech Q3: Umsatz 1421 Mio USD (AWP-Konsens: 1404 Mio) Bruttomarge non-GAAP 43,5 Prozent (AWP-Konsens: 42,8 Prozent) EBIT non-GAAP 312,4 Mio USD (AWP-Konsens: 284,3 Mio) EBIT 286,0 Mio USD (AWP-Konsens: 254,3 Mio) Reingewinn non-GAAP 287,0 Mio USD (AWP-Konsens: 254,7 Mio) Reingewinn 251,0 Mio USD (AWP-Konsens: 227,3 Mio) Wachstum über Regionen und Kategorien breit abgestützt Q4: Umsatz 1,07 - 1,09 Mrd USD, non-GAAP EBIT 155-165 Mio USD erw. 2025/26: Umsatzplus in USD von rund 6 Prozent erwartet EBIT (Non-GAAP) 900-910 Mio USD erw. CEO: Marktanteilsgewinne in China auch dank neuem Gaming-Keyboard Zoll-Gegenwind abgewehrt, hohe Kostenkontrolle beibehalten Mögliche Engpässe bei Speicherchips betreffen uns kaum Auch möglicher PC-Nachfragerückgang dürfte uns kaum belasten Gaming-Markt in USA/Europa etwas schwächer, ist aber temporär Gaming-Segment global gewachsen, getrieben von China Sind sehr zufrieden mit Lagerbeständen CFO: Starke Entwicklung im grössten Quartal, trotz Unsicherheit Q4 Bruttomarge von 43-44 Prozent erwartet Grundstein für weiter gute Bruttomarge ist gelegt Gewisse Wachstumsbeschleunigung über Q3 in USA beobachtet Vorbörsliche Indikation +3,0 Prozent - Lonza 2025: Umsatz 6531 Mio Fr. (VJ 5480 Mio) Wachstum in LW +21,7 Prozent Kern-EBITDA 2064 Mio Fr. VJ 1653 Mio) Kern-EBITDA-Marge 31,6 Prozent (VJ 30,2 Prozent) Reinergebnis 909 Mio Fr. (VJ 602 Mio) Dividende 5,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,94 Fr.) 2026: CDMO-Umsatzwachstum in LW bei 11 bis 12 Prozent erwartet CDMO Kern-EBITDA-Marge von über 32 Prozent erwartet Negativer FX-Einfluss von 2 Prozent auf Umsatz und Kern-EBITDA CFO: CPI-Abtrennung wird «kein Endlos-Prozess» Vacaville-Standort generierte Umsatz von 0,6 Milliarden Franken Vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Orior 2025: Nettoumsatz 623 Mio Fr - organisches Wachstum -1,5 Prozent Bereinigter EBITDA wird innerhalb Guidance erwartet Nettoverschuldung sinkt auf 153 von 181 Mio Fr. - Elma: Teilnahme am Shield-Programm der Missile Defense Agency bestätigt - GAM erwägt wegen Verkauf einer Honda-Sparte rechtliche Schritte - Idorsia schliesst Lizenzvereinbarung für Quviviq in Lateinamerika ab - Youngtimers-Tochter C Capital kauft Grundstück in Australien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Swisscanto meldet Anteil von 3,014 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 9,879 Prozent/5,474 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lonza: BMK/Webcast Ergebnis 2025 (09.00/14.00 Uhr) - Landis+Gyr: Trading Update Q3 (17.40 Uhr, Conf. Call 18.30 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00/10.00 Uhr) - Givaudan: Ergebnis 2025 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Roche: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 09.00/13.30 Uhr) - Bajaj Mobility: Umsatz/Absatz 2025 - BEKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Bucher: Umsatz 2025 - Emmi: Umsatz 2025 - Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2025 Freitag: - StarragTornos: Umsatz/Auftragseingang 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Januar (10.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2025 (Donnerstag) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Januar (Freitag) Ausland: - US: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig, 16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) Fed-Zinsentscheid (20.00 Uhr, MK mit Fed-Chef Jerome Powell 20.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9175 - USD/CHF: 0,7631 - Swiss Bond Index: +15 BP auf 138,98 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,32 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,56 Prozent auf 13'216 Punkte - SLI (Dienstag): +0,56 Prozent auf 2'140 Punkte - SPI (Dienstag): +0,59 Prozent auf 18'296 Punkte - Dax (Dienstag): -0,15 Prozent auf 24'894 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,12 Prozent auf 8'153 Punkte

awp-robot/sw/