- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zurückhaltend in einen datenreichen Tag starten. Die Vorgaben sind durchzogen. Und vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend nach dem europäischen Börsenschluss und den Zahlen wichtiger US-Techkonzerne werde sich aber niemand zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: -0,08 Prozent auf 13'205,00 Punkte (08.04 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,83 Prozent auf 49'003 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,91 Prozent auf 23'817 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,05 Prozent auf 53'359 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Logitech Q3: Umsatz 1421 Mio USD (AWP-Konsens: 1404 Mio)
               Bruttomarge non-GAAP 43,5 Prozent (AWP-Konsens: 42,8 Prozent)
               EBIT non-GAAP 312,4 Mio USD (AWP-Konsens: 284,3 Mio)
               EBIT 286,0 Mio USD (AWP-Konsens: 254,3 Mio)
               Reingewinn non-GAAP 287,0 Mio USD (AWP-Konsens: 254,7 Mio)
               Reingewinn 251,0 Mio USD (AWP-Konsens: 227,3 Mio)
               Wachstum über Regionen und Kategorien breit abgestützt
           Q4: Umsatz 1,07 - 1,09 Mrd USD, non-GAAP EBIT 155-165 Mio USD erw.
      2025/26: Umsatzplus in USD von rund 6 Prozent erwartet
               EBIT (Non-GAAP) 900-910 Mio USD erw.
           
          CEO: Marktanteilsgewinne in China auch dank neuem Gaming-Keyboard
               Zoll-Gegenwind abgewehrt, hohe Kostenkontrolle beibehalten
               Mögliche Engpässe bei Speicherchips betreffen uns kaum
               Auch möglicher PC-Nachfragerückgang dürfte uns kaum belasten
               Gaming-Markt in USA/Europa etwas schwächer, ist aber temporär
               Gaming-Segment global gewachsen, getrieben von China
               Sind sehr zufrieden mit Lagerbeständen
          CFO: Starke Entwicklung im grössten Quartal, trotz Unsicherheit
               Q4 Bruttomarge von 43-44 Prozent erwartet
               Grundstein für weiter gute Bruttomarge ist gelegt
               Gewisse Wachstumsbeschleunigung über Q3 in USA beobachtet
          Vorbörsliche Indikation +3,0 Prozent

- Lonza 2025: Umsatz 6531 Mio Fr. (VJ 5480 Mio)
              Wachstum in LW +21,7 Prozent 
              Kern-EBITDA 2064 Mio Fr. VJ 1653 Mio)
              Kern-EBITDA-Marge 31,6 Prozent (VJ 30,2 Prozent)
              Reinergebnis 909 Mio Fr. (VJ 602 Mio)
              Dividende 5,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,94 Fr.)
        2026: CDMO-Umsatzwachstum in LW bei 11 bis 12 Prozent erwartet
              CDMO Kern-EBITDA-Marge von über 32 Prozent erwartet
              Negativer FX-Einfluss von 2 Prozent auf Umsatz und Kern-EBITDA
                     
        CFO: CPI-Abtrennung wird «kein Endlos-Prozess»
             Vacaville-Standort generierte Umsatz von 0,6 Milliarden Franken
        Vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent
         
- Orior 2025: Nettoumsatz 623 Mio Fr - organisches Wachstum -1,5 Prozent
              Bereinigter EBITDA wird innerhalb Guidance erwartet
              Nettoverschuldung sinkt auf 153 von 181 Mio Fr.
         
- Elma: Teilnahme am Shield-Programm der Missile Defense Agency bestätigt
- GAM erwägt wegen Verkauf einer Honda-Sparte rechtliche Schritte
- Idorsia schliesst Lizenzvereinbarung für Quviviq in Lateinamerika ab 
- Youngtimers-Tochter C Capital kauft Grundstück in Australien
              
              
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Also: Swisscanto meldet Anteil von 3,014 Prozent
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 9,879 Prozent/5,474 Prozent

PRESSE MITTWOCH
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Lonza: BMK/Webcast Ergebnis 2025 (09.00/14.00 Uhr)
- Landis+Gyr: Trading Update Q3 (17.40 Uhr, Conf. Call 18.30 Uhr)

  Donnerstag:
- ABB: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00/10.00 Uhr)
- Givaudan: Ergebnis 2025 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Roche: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 09.00/13.30 Uhr)
- Bajaj Mobility: Umsatz/Absatz 2025
- BEKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr)
- Bucher: Umsatz 2025
- Emmi: Umsatz 2025
- Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2025

  Freitag:
- StarragTornos: Umsatz/Auftragseingang 2025

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- UBS-CFA Index Januar (10.00 Uhr)
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2025 (Donnerstag)
- BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4 (Freitag)
- KOF Konjunkturbarometer Januar (Freitag)

  Ausland:
- US: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig, 16.00 Uhr)
      EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr)
      Fed-Zinsentscheid (20.00 Uhr, MK mit Fed-Chef Jerome Powell 20.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

EX-DIVIDENDE DATEN:
DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9175
- USD/CHF: 0,7631
- Swiss Bond Index: +15 BP auf 138,98 Prozent (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,32 Prozent (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,56 Prozent auf 13'216 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,56 Prozent auf 2'140 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,59 Prozent auf 18'296 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,15 Prozent auf 24'894 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): +0,12 Prozent auf 8'153 Punkte

