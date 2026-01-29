- SMI vorbörslich: -0,18 Prozent auf 13'000,00 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,02 Prozent auf 49'016 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,17 Prozent auf 23'857 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,03 Prozent auf 53'376 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q4: Umsatz 9052 Mio USD (AWP-Konsens: 8663 Mio) EBITA adj. 1588 Mio USD (AWP-Konsens: 1562 Mio) EBITA-Marge adj. 17,6 Prozent (AWP-Konsens: 18,0 Prozent) Reinergebnis 1273 Mio USD (AWP-Konsens: 1109 Mio) Dividende 0,94 Fr. (AWP-Konsens: 0,91 Fr.) Auftragseingang 10'316 Mio USD (AWP-Konsens: 8472 Mio) 2026: Vergleichbares Umsatzwachstum im Bereich von 6-9 Prozent Operative EBITA-Marge sollte sich leicht erhöhen Q1: Vergleichbares Umsatzwachstum von 7-10 Prozent Operative EBITA-Marge sollte sich im Vergleich zum VJ erhöhen Abschluss Robotics-Transaktion Mitte bis Ende 2026 erwartet Legt neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2 Mrd USD auf Verkauft Gründstück in Oerlikon - Veräusserungsgewinn v. St. 290 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent - Givaudan 2025: Umsatz 7472 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7467 Mio) Org. Wachstum 5,1 Prozent (AWP-Konsens: 5,2 Prozent) Umsatz Riechstoffe 3830 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3812 Mio) Umsatz Aromen 3642 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3669 Mio) EBITDA 1751 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1780 Mio) EBITDA adj. 1807 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1836 Mio) EBITDA-Marge adj. 24,2 Prozent (AWP-Konsens: 24,6 Prozent) EBITDA-Marge 23,4 Prozent (AWP-Konsens: 23,8 Prozent) Reinergebnis 1071 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1052 Mio) Dividende 72,00 Fr. (AWP-Konsens: 72,30 Fr.) Free Cashflow 1,053 Mio (14,1 Prozent des Umsatzes) Starke Performance über alle Märkte und Segmente Durchschn. freier Cashflow von 12,5 Prozent für Zeitraum 2021-2025 Org. Wachstsum in «wachstumsstarken Märkten» 8,0 Prozent Org. Wachstsum in «reifen Märken» 2,4 Prozent Unverwässerter Gewinn je Aktie bei 116,08 Fr. (VJ: 118,17 Fr.) Für neuen 5-Jahreszyklus weiterhin org. Wachstum von 4-6 Prozent angepeilt Org. Wachstum über gesamten 5-Jahreszyklus (2021-2025) bei 6,8 Prozent durchschnittliches Umsatzwachstum von 4-6 Prozent in 2026-2030 angestrebt ernennt Christina Yeo zum Head of Business Solutions & IT ernennt Fanny Iglesias zum Chief Legal & Compliance Officer für 2026-2030 weiter durchschnittlicher Free Cashflow von >12 Prozent erw. vorbörsliche Indikation -2,8 Prozent - Roche 2025: Umsatz 61'516 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61'836 Mio) Umsatz Pharma 47'669 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47'686 Mio) Kern-EPS 19,46 Fr. (AWP-Konsens: 19,85 Fr.) Umsatz Diagnostics 13'847 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13'853 Mio) Kern-EBIT 21'833 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21'992 Mio) Reinergebnis 13'799 Mio Fr. (VJ 9187 Mio) Umsatzrosion durch Biosimilars von 0,7 Mrd Fr. (Forecast 0,8 Mrd) Dividende 9,80 Fr. (AWP-Konsens: 9,87 Fr.) 2026: Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozent-Bereich erwartet Kerngewinnwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erw. Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt Umsatzerosion durch Biosimilars von rund 1,0 Mrd Fr. erwartet Währungseffekte von -4 Prozent beim Umsatz und -6 Prozent beim Kerngewinn erw CEO: Q4 2025 war aussergewöhnlich stark Ohne China-Effekt wäre Diagnostik-Geschäft stärker gewachsen Diagnostik-Geschäft dürfte zu alter Stärke zurückkehren KI hilft uns, schneller und effizienter zu werden Erwarten 2026 Daten aus 10 relevanten Studien Sehen Phase anhaltenden Wachstums vor uns Mit Blick auf Geopolitik sind wir bemüht, vorbereitet zu sein Mit Blick auf Pipeline wollen wir weiter Erfolge liefern Unser GLP1-Portfolio unterschiedet sich in versch. Weisen von Rest GLP1-Kandidat liefert vergleichsweise stärkeren Gewichtsverlust Vereinbarung mit US-Regierung sichert uns vor weiteren Schritten Sehen nach wie vor grosses Potenzial im GLP-1-Segment. Claudia Suessmuth Dyckerhoff tritt nicht zur Wiederwahl in VR an schlägt Lubomira Rochet für Zuwahl in VR vor GS vorbörsliche Indikation -1,6 Prozent - Nestlé-Tochter Gerber ruft in USA bestimmte Biscuits zurück - Swiss Life: Rücktritt von Philomena Colatrella aus dem Verwaltungsrat - Bajaj Mobility 2025: Umsatz rund 1009 Mio EUR (VJ 1879 Mio) Positives EBITDA von 874 Mio EUR (VJ -481 Mio) Sanierungsgewinn von 1193 Mio. Gewinn 590 Mio EUR (VJ -1080 Mio) EBIT von 748 Mio. EUR (VJ -1184 Mio) - BEKB 2025: Geschäftsertrag 547,3 Mio Fr. (VJ 553,1 Mio) Geschäftserfolg 220,7 Mio Fr. (VJ 247,9 Mio) Reinergebnis 175,4 Mio Fr. (VJ 180,7 Mio) Anhaltender Margendruck führte zur Rückgang im Zinsengeschäft Hypothekarforderungen +6,2 Prozent auf 30,1 Mrd Fr. Dividende 10,80 Fr. (VJ 10,40 Fr.) Ausschüttungsquote mit 57,4 Prozent in Zielbandbreite von 50-70 Prozent Verwaltete Vermögen +5,8 Prozent auf 45,3 Mrd Fr. CEO: Zinsumfeld um 0 Prozent ist für Banken eine der grössten Herausforderungen 2026: Setzen weiter auf Ausbau des Anlagegeschäfts Streben trotz tiefen Zinsen Ergebnis auf Vorjahresniveau an - Bucher 2025: Umsatz 2914 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2893 Mio) Auftragseingang 2883 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2884 Mio) Umsatz Kuhn Gruppe 1053 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1075 Mio) Auftragseingang Kuhn 1124 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1139 Mio) Erholung der Nachfrage im Jahresverlauf Org. Wachstum -5,7 Prozent (AWP-Konsens: -5,9 Prozent) 2026: Stabiler Umsatz auf vergleichbarer Basis Betriebsgewinnmarge dürfte auf Vorjahresniveau erwartet Bereinigte Betriebsgewinnmarge von rund 8 Prozent Eingesetzte Erholung der Nachfrage wird sich fortsetzen vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Burkhalter übernimmt Enplan AG in Herisau - Umsatz von 0,6 Mio Fr. - Cham SP: Annelis Lüscher Hämmerli und Urs Simeon zur Wahl in VR vorgeschlagen Felix Thöni und Annelies Häcki Buhofer treten nicht mehr zur Wahl an - Emmi 2025: Umsatz 4745,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4682 Mio) Org. Wachstum 4,3 Prozent (AWP-Konsens: 2,8 Prozent) Org. Wachstum Americas 6,4 Prozent (AWP-Konsens: 5,5 Prozent) Org. Wachstum Schweiz 3,4 Prozent (AWP-Konsens: 0,7 Prozent) Org. Wachstum Europa 1,4 Prozent (AWP-Konsens: 3,3 Prozent) Auswirkungen Währungseffekte und US-Zölle weitgehend kompensiert Positive Volumenentwicklung übertrifft eigene Wachstumsziele Prognosen für EBIT und Reingewinnmarge unverändert Org. Wachstum Global Trade 5,6 Prozent Mittelfristprognose unverändert planmässiger Verlauf der Integrationsprozesse nach Akquisitionen 2026: Einführung von Plattform «nutrition+» für Megatrend Gesundheit vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - Forbo: CFO-Wechsel - Heinz Hössli folgt auf Peter Germann im Juli 2026 - Interroll 2025: Umsatz 514 Mio Fr. (AWP-Konsens: 531 Mio) Auftragseingang 545 Mio Fr. (AWP-Konsens: 568 Mio) Ebit-Marge dürfte nur geringfügig unter VJ-Niveau sein E-Commerce-bezogenen Endmärkte mit Anzeichen einer Erholung Bereich Airport entwickelte sich weiterhin gut Die Endmärkte Ind. Fertigung und Automobil blieben schwach Nachfolge-Suche für CFO Heinz Hössli eingeleitet - Landis+Gyr Q3: Umsatz 278,7 Mio USD ber. Bruttogewinnmarge 33,7 Prozent Auftragseingang 167,0 Mio USD Q4: starkes Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr erwartet 2025/26: Guidance bestätigt Mögliche Kotierung in USA ab zweiter Hälfte 2026 Bisher Rückkäufe von ca. 0,9 Prozent der Aktien, durchschn. zu 53,08 Fr. CEO: Operative Leitung inzwischen Vollständig in den USA CFO: Gute Visibilität in Q4 und darüber hinaus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore 2025: Kohleproduktion 98,0 Mio Tonnen (VJ 99,6 Mio) Kupferproduktion 851,6 Tsd Tonnen (VJ 951,6 Tsd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz - BAZG: Exporte Dezember zum VM real -0,7 Prozent, nominal -4,5 Prozent (saisonbereinigt) Exporte in USA steigen 2025 um 3,9 Prozent zum Vorjahr (nominal) Handelsbilanzüberschuss 2025 54,3 Mrd Fr. (VJ 60,0 Mrd) Handelsbilanzüberschuss Dezember 3,0 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe Dezember zum VM real -1,3 Prozent, nominal -1.0 Prozent (saisonbereinigt) Uhrenexporte Gesamtjahr 2025 -1,7 Prozent auf 25,6 Mrd Fr. Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,173 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 9,743 Prozent/5,4 Prozent - HT5: Morten Henrik Kielland meldet Anteil von 3,649 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00/10.00 Uhr) - Givaudan: Ergebnis 2025 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Roche: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 09.00/13.30 Uhr) - BEKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) Freitag: - StarragTornos: Umsatz/Auftragseingang 2025 Montag: - Julius Bär: Ergebnis 2025 (Conf. Call/MK 8.30/10.15 Uhr) - ZGKB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2025 (08.00 Uhr) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Januar (Freitag) - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2025 (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze November 2025 (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar (Montag) Ausland: - SWE: Zentralbank, Zinsentscheid (09.30 Uhr) - EUR: Geldmenge M3, 12/25 (10.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig, 11.00 Uhr) - USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig, 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Handelsbilanz 11/25 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 11/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9174 - USD/CHF: 0,7650 - Swiss Bond Index: +22 BP auf 139,20 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,265 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,46 Prozent auf 13'024 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,43 Prozent auf 2'109 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,42 Prozent auf 18'035 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,29 Prozent auf 24'823 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,79 Prozent auf 8067 Punkte

awp-robot/sw/