STIMMUNG
- Am Schweizer Aktienmarkt steht Anlegern am Freitag nach der Zahlenflut vom Vortag ein ruhiger Wochenausklang bevor. Von der Wall Street kommen unterm Strich leicht positive Signale. Unterdessen sackten Gold und Silber nach ihrem jüngsten Höhenflug ab. Dabei bleiben die geopolitischen Themen durchaus präsent. Im Tagesverlauf richtet sich dann der Blick klar auf die USA, denn Donald Trump will seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge des bei ihm in Ungnade gefallenen US-Notenbankchefs Jerome Powell nun doch schon heute bekanntgeben.
- SMI vorbörslich: +0,40 Prozent auf 13'200,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,11 Prozent auf 49'072 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,72 Prozent auf 23'685 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,10 Prozent auf 53'323 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch 2025: Umsatz 6280 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6152 Mio) Org. Wachstum -1,3 Prozent (AWP-Konsens: -5,0 Prozent) EBIT 135 Mio Fr. (AWP-Konsens: 208 Mio) EBIT-Marge 2,1 Prozent (AWP-Konsens: 3,4 Prozent) Sehr positives Momentum im zweiten Halbjahr Reinergebnis 25 Mio Fr. (AWP-Konsens: 127 Mio) Nordamerika mit Umsatz-Rekordjahr (+20 Prozent in LW) Umsatzentwicklung im H2 in Europa und Asien positiv Aufrechterhaltung der Produktionskapazitäten ist sehr wichtig Dividende je Inhaberaktie 4,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,43 Fr.) Beschleunigung des letzten Quartals setzte sich im Januar fort Neg. Ergebnis Produktionsbereich wird massiv reduziert oder beseitigt Verzeichneten in China im Q4 Wachstum in Lokalwährungen 2026: Substanzielles Wachstum in allen Preissegmenten erwartet erwartet deutliche Verbesserung der Auslastung in kommenden Monaten I vorbörsliche Indikation +3,4 Prozent - Helvetia Baloise gibt Geschäftsführung der Servisa-Stiftungen ab - Burkhalter akquiriert Elektro Gasser in Lalden (VS) - Jahresumsatz 2 Mio - Castle PE erwartet 2025 Gewinn von 1,7 Mio Dollar nach Vorjahresverlust - Idorsia präsentiert Langzeitdaten zu Lucerastat auf Kongress - Dottikon: Büchiglas übernimmt Beteiligung an Dottikon-Tochter Systag Büchiglas übernimmt zunächst 15,6 Prozent von Systag Büchiglas kauft Ende 2027 weitere Anteile, dann 33,7 Prozent an Systag - StarragTornos 2025: Umsatz 442,1 Mio Fr. (VJ 494,1 Mio) Auftragseingang 472,8 Mio Fr. (VJ 476,3 Mio) Umsatzrückgang hat negative Wirkung auf EBIT+Reinergebnis Erwarten ein positives Resultat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Accuro Fund Solutions meldet Anteil von <3 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,073 Prozent - HT5: Wild Horn Invest meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,92 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - Julius Bär: Ergebnis 2025 (Conf. Call/MK 7.30/10.15 Uhr) - ZGKB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) Dienstag: - Medacta: Umsatz 2025 (Conf. Call 15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Januar (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2025 (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze November 2025 (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar (Montag) - Economiesuisse: Jahres-MK 2026 (Dienstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 1/26 (09.55 Uhr) BIP Q4/25 (10.00 Uhr) - IT: ITA BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) - EU: BIP Q4/25 (vorab, 11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 12/25 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig, 14.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 12/25 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 12/25 (vorläufig, 14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 1/26 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9158 - USD/CHF: 0,7684 - Swiss Bond Index: +29 BP auf 139,49 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,289 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,95 Prozent auf 13'148 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,30 Prozent auf 2'116 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,69 Prozent auf 18'161 Punkte - Dax (Donnerstag): -2,07 Prozent auf 24'309 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,00 Prozent auf 8'071 Punkte
