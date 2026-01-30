- SMI vorbörslich: +0,40 Prozent auf 13'200,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,11 Prozent auf 49'072 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,72 Prozent auf 23'685 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,10 Prozent auf 53'323 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch 2025: Umsatz 6280 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6152 Mio) Org. Wachstum -1,3 Prozent (AWP-Konsens: -5,0 Prozent) EBIT 135 Mio Fr. (AWP-Konsens: 208 Mio) EBIT-Marge 2,1 Prozent (AWP-Konsens: 3,4 Prozent) Sehr positives Momentum im zweiten Halbjahr Reinergebnis 25 Mio Fr. (AWP-Konsens: 127 Mio) Nordamerika mit Umsatz-Rekordjahr (+20 Prozent in LW) Umsatzentwicklung im H2 in Europa und Asien positiv Aufrechterhaltung der Produktionskapazitäten ist sehr wichtig Dividende je Inhaberaktie 4,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,43 Fr.) Beschleunigung des letzten Quartals setzte sich im Januar fort Neg. Ergebnis Produktionsbereich wird massiv reduziert oder beseitigt Verzeichneten in China im Q4 Wachstum in Lokalwährungen 2026: Substanzielles Wachstum in allen Preissegmenten erwartet erwartet deutliche Verbesserung der Auslastung in kommenden Monaten I vorbörsliche Indikation +3,4 Prozent - Helvetia Baloise gibt Geschäftsführung der Servisa-Stiftungen ab - Burkhalter akquiriert Elektro Gasser in Lalden (VS) - Jahresumsatz 2 Mio - Castle PE erwartet 2025 Gewinn von 1,7 Mio Dollar nach Vorjahresverlust - Idorsia präsentiert Langzeitdaten zu Lucerastat auf Kongress - Dottikon: Büchiglas übernimmt Beteiligung an Dottikon-Tochter Systag Büchiglas übernimmt zunächst 15,6 Prozent von Systag Büchiglas kauft Ende 2027 weitere Anteile, dann 33,7 Prozent an Systag - StarragTornos 2025: Umsatz 442,1 Mio Fr. (VJ 494,1 Mio) Auftragseingang 472,8 Mio Fr. (VJ 476,3 Mio) Umsatzrückgang hat negative Wirkung auf EBIT+Reinergebnis Erwarten ein positives Resultat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Accuro Fund Solutions meldet Anteil von <3 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,073 Prozent - HT5: Wild Horn Invest meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,92 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - Julius Bär: Ergebnis 2025 (Conf. Call/MK 7.30/10.15 Uhr) - ZGKB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) Dienstag: - Medacta: Umsatz 2025 (Conf. Call 15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Januar (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2025 (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze November 2025 (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar (Montag) - Economiesuisse: Jahres-MK 2026 (Dienstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 1/26 (09.55 Uhr) BIP Q4/25 (10.00 Uhr) - IT: ITA BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) - EU: BIP Q4/25 (vorab, 11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 12/25 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig, 14.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 12/25 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 12/25 (vorläufig, 14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 1/26 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9158 - USD/CHF: 0,7684 - Swiss Bond Index: +29 BP auf 139,49 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,289 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,95 Prozent auf 13'148 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,30 Prozent auf 2'116 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,69 Prozent auf 18'161 Punkte - Dax (Donnerstag): -2,07 Prozent auf 24'309 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,00 Prozent auf 8'071 Punkte

awp-robot/sw/