- SMI vorbörslich: -0,67 Prozent auf 13'100 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,36 Prozent auf 48'892 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,94 Prozent auf 23'462 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,25 Prozent auf 52'655 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 2025: Reinergebnis 764 Mio Fr. (AWP-Konsens: 700 Mio) Reinergebnis adj. 878 Mio Fr. (AWP-Konsens: 823 Mio) AuM 521 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 523,8 Mrd) Nettoneugeld 14,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 14,7 Mrd) Geschäftsertrag 3760 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3920 Mio) Unveränderte Dividende von 2,60 Fr. pro Aktie Cost/Income Ratio ber. 67,6 Prozent (2024: 70,9 Prozent) CET1-Kapitalquote 17,4 Prozent (Ende 2024 14,2 Prozent) Kosteneinsparungen über 130 Mio Fr. Richard Campbell-Breeden tritt nicht mehr für Verwaltungsrat an Urban Angehrn wird als neues VR-Mitglied vorgeschlagen Jürg Hunziker wird als neuer VR-Vizepräsident vorgeschlagen Altlasten erfolgreich aufgearbeitet, Geschäftsrisiken reduziert Gut aufgestellt in den Strategiezyklus 2026-2028 gestartet Auf Kurs, um Mittelfristziele zu erreichen Dediziertes, dreijähriges Revenue & Growth-Programm lanciert CEO: Aktienrückkaufprogramm hängt weiterhin von Finma ab Zeitrahmen von Finma-Untersuchung nicht in unseren Händen CFO: 2025 brutto 120 Kundenberater eingestellt - Galderma: FDA nimmt erneuten Zulassungsantrag für Relfydess an - Givaudan: Feuerwehreinsatz in Werk in Vernier GE - Nestlé weist Foodwatch-Vorwürfe zurück und droht mit Konsequenzen - ZGKB 2025: Geschäftserfolg 151,7 Mio Fr. (VJ 142,1 Mio) Dividende 230 Fr. (VJ 220 Fr.) Reinergebnis 131,1 Mio Fr. (VJ 122,4 Mio) Geschäftsertrag 328,52 Mio Fr. (VJ 315,1 Mio) Fokus auf Premium Partner im Wealth Management und höhere Effizienz 2026: Erwarten niedr. Ergebnis - wegen Sondereffekte tiefere Zinserträge - Bystronic schliesst Übernahme von Coherent Tools for Materials Processing ab - Highlight E&E verschiebt Kapitalerhöhung und prüft Alternativen - Molecular Partners stellt Daten zu Radio-DARPin MP0712 vor - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore/Rio Tinto wollen Frist für Fusionsgespräche verlängern (Bloomberg) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH - Ausland - DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL DEZEMBER +0,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) EINZELHANDELSUMSATZ REAL DEZEMBER +3,2 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +2,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5 Prozent - TX Group: Severin Coninx meldet Anteil von 13,2 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Julius Bär: Ergebnis 2025 (Conf. Call 08.30 Uhr) - ZGKB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) Dienstag: - Medacta: Umsatz 2025 (Conf. Call 15.00 Uhr) Mittwoch: - Novartis: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis 2025 (Webcast 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2025 (08.30 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze November 2025 (08.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar (09.30 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) Ausland: - FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröff., 09.50 Uhr) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröff., 09.55 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröff., 10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröff., 10.30 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröff., 15.45 Uhr) - ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (16.00 Uhr) - Bauinvestitionen 12/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9163 - USD/CHF: 0,7729 - Swiss Bond Index: +2 BP auf 139,51 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,269 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,31 Prozent auf 13'188 Punkte - SLI (Freitag): +0,20 Prozent auf 2'120 Punkte - SPI (Freitag): +0,33 Prozent auf 18'220 Punkte - Dax (Freitag): +0,94 Prozent auf 24'539 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,74 Prozent auf 8'127 Punkte

awp-robot/sw/to