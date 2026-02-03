- SMI vorbörslich: +0,30 Prozent auf 13'450,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,05 Prozent auf 49'408 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,56 Prozent auf 23'592 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +3,92 Prozent auf 54'721 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan investiert 110 Millionen Dollar in Duftstoffwerk in Mexiko - Kuehne+Nagel mietet 7600-Quadratmeter-Luftfrachtzentrum in Frankfurt - Nestlé begrüsst Cereulid-Grenzwert, bleibt mit internem Limit strenger - Sika erweitert Fertigungsnetz um fünf neue Werke - Swisscom mit schweizweiter Störung bei TV-Angebot - Medacta 2025: Umsatz 683,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 685 Mio) Umsatz Knie 284,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 285 Mio) Umsatz Hüfte 270,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 267 Mio) Umsatz EMEA 327,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 330 Mio) Umsatz Extremitäten 72,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 74 Mio) Umsatz Nordamerika 204,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 210 Mio) Umsatz Wirbelsäule 57 Mio EUR (AWP-Konsens: 59 Mio) Umsatz Asien/Pazifik 134,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 127 Mio) - R&S 2025: Auftragsbestand per Ende Jahr 325,7 Mio Fr. (H1 305,7 Mio) Umsatz 414,8 Mio Fr. (VJ 282,6 Mio) EBITDA-Marge «leicht über 20 Prozent» erwartet Dividende von 0,50 CHF je Aktie bestätigt Mittelfristige Guidance zu Umsatz und EBITDA-Marge bestätigt - Cosmo hat 5,3 Prozent der Aktien bei einem Fonds der Capital Group platziert vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Addex sieht Potenzial für neue Therapie bei Angst- und Traumafolgestörungen - CFT: Weiterer Management-Verkauf über 4,74 Mio Fr. (16'000 Aktien) - DKSH vertreibt Pfizers Antiinfektiva-Portfolio in Malaysia - DocMorris zahlt 6,875 Prozent-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026 vorzeitig zurück - SHL beantragt Delisting der Aktien in den USA - Newron Pharmaceuticals meldet klinisch relevante Effekte von Evenamide - Swatch Group schlägt Andreas Rickenbacher für den Verwaltungsrat vor - Youngtimers: investiert rund 6 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Mining NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SNB-Schlegel: Monetäre Bedingungen im Moment angemessen Bund war über Powell-Brief informiert Will mich nicht zu «Wahrscheinlichkeiten» äussern Werden weiterhin gute Zusammenarbeit mit Fed haben PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,101 Prozent - Bioversys: Lock-up-Gruppe im Zshg mit Börsengang aufgelöst - Bioversys: n/a n/a meldet Anteil von <3 Prozent - Temenos: Swisscanto Fondsleitung meldet Anteil von 3,009 Prozent - V-Zug: Vontobel Fonds Services meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Medacta: Conf Call zu Umsatz 2025 (15.00 Uhr) Mittwoch: - Novartis: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis 2025 (Webcast 09.00 Uhr) Donnerstag: - CFT: Umsatz 2025 - LUKB: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - SPS: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 1/26 (08.45 Uhr) - US: JOLTS Offene Stellen 12/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9192 - USD/CHF: 0,7778 - Swiss Bond Index: -19 BP auf 139,32 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,264 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,67 Prozent auf 13'409 Punkte - SLI (Montag): +1,41 Prozent auf 2'150 Punkte - SPI (Montag): +1,45 Prozent auf 18'484 Punkte - Dax (Montag): +1,05 Prozent auf 24'798 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,36 Prozent auf 8'181 Punkte

awp-robot/sw/to