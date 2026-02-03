STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit freundlichen Notierungen in den Handel starten. Während es an den US-Börsen nach Börsenschluss in Europa eher gemischt zuging, zog der Nikkei in Japan deutlich an. Und auch an den Edelmetallmärten kehrte nach den Turbulenzen der vergangenen Tage etwas Ruhe ein. Die Agenda für den heutigen Handelstag ist noch recht leer, bevor dann am morgigen Mittwoch mit Novartis und UBS gleich zwei heimische Bluechips ihre Zahlen präsentieren.
- SMI vorbörslich: +0,30 Prozent auf 13'450,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,05 Prozent auf 49'408 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,56 Prozent auf 23'592 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +3,92 Prozent auf 54'721 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan investiert 110 Millionen Dollar in Duftstoffwerk in Mexiko - Kuehne+Nagel mietet 7600-Quadratmeter-Luftfrachtzentrum in Frankfurt - Nestlé begrüsst Cereulid-Grenzwert, bleibt mit internem Limit strenger - Sika erweitert Fertigungsnetz um fünf neue Werke - Swisscom mit schweizweiter Störung bei TV-Angebot - Medacta 2025: Umsatz 683,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 685 Mio) Umsatz Knie 284,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 285 Mio) Umsatz Hüfte 270,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 267 Mio) Umsatz EMEA 327,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 330 Mio) Umsatz Extremitäten 72,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 74 Mio) Umsatz Nordamerika 204,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 210 Mio) Umsatz Wirbelsäule 57 Mio EUR (AWP-Konsens: 59 Mio) Umsatz Asien/Pazifik 134,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 127 Mio) - R&S 2025: Auftragsbestand per Ende Jahr 325,7 Mio Fr. (H1 305,7 Mio) Umsatz 414,8 Mio Fr. (VJ 282,6 Mio) EBITDA-Marge «leicht über 20 Prozent» erwartet Dividende von 0,50 CHF je Aktie bestätigt Mittelfristige Guidance zu Umsatz und EBITDA-Marge bestätigt - Cosmo hat 5,3 Prozent der Aktien bei einem Fonds der Capital Group platziert vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Addex sieht Potenzial für neue Therapie bei Angst- und Traumafolgestörungen - CFT: Weiterer Management-Verkauf über 4,74 Mio Fr. (16'000 Aktien) - DKSH vertreibt Pfizers Antiinfektiva-Portfolio in Malaysia - DocMorris zahlt 6,875 Prozent-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026 vorzeitig zurück - SHL beantragt Delisting der Aktien in den USA - Newron Pharmaceuticals meldet klinisch relevante Effekte von Evenamide - Swatch Group schlägt Andreas Rickenbacher für den Verwaltungsrat vor - Youngtimers: investiert rund 6 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Mining NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SNB-Schlegel: Monetäre Bedingungen im Moment angemessen Bund war über Powell-Brief informiert Will mich nicht zu «Wahrscheinlichkeiten» äussern Werden weiterhin gute Zusammenarbeit mit Fed haben PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,101 Prozent - Bioversys: Lock-up-Gruppe im Zshg mit Börsengang aufgelöst - Bioversys: n/a n/a meldet Anteil von <3 Prozent - Temenos: Swisscanto Fondsleitung meldet Anteil von 3,009 Prozent - V-Zug: Vontobel Fonds Services meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Medacta: Conf Call zu Umsatz 2025 (15.00 Uhr) Mittwoch: - Novartis: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis 2025 (Webcast 09.00 Uhr) Donnerstag: - CFT: Umsatz 2025 - LUKB: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - SPS: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 1/26 (08.45 Uhr) - US: JOLTS Offene Stellen 12/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9192 - USD/CHF: 0,7778 - Swiss Bond Index: -19 BP auf 139,32 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,264 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,67 Prozent auf 13'409 Punkte - SLI (Montag): +1,41 Prozent auf 2'150 Punkte - SPI (Montag): +1,45 Prozent auf 18'484 Punkte - Dax (Montag): +1,05 Prozent auf 24'798 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,36 Prozent auf 8'181 Punkte
