STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine kaum veränderte Eröffnung zu. Nachdem am Vortag das neue Allzeithoch in die Nähe von 13'600 Punkten geführt hat, scheint nun die Luft für weitere Avancen etwas dünn. Geprägt wird das Geschehen am Berichtstag von den gigantischen KI-Investitionen der Google-Mutter Alphabet am Vorabend nach Börsenschluss in den USA sowie von der heutigen EZB-Sitzung.
- SMI vorbörslich: +0,01 Prozent auf 13'510 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,53 Prozent auf 49'501 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,51 Prozent auf 22'905 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,88 Prozent auf 53'818 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan eröffnet Duft-Kreativzentrum in Jakarta - Helvetia Baloise führt einheitlichen Markenauftritt ein IFRS-Amortisierungsaufwand 2026 von 1,0 bis 1,1 Mrd Fr. Aufwand 2027 bis 2030 von 75-125 Mio. Fr pro Jahr erwartet Abschluss der Amortisaton 2040 erwartet - LUKB 2025: Reinergebnis 295,5 Mio Fr. (VJ 286,6 Mio) Geschäftserfolg 333,8 Mio Fr. (VJ 317,8 Mio) AuM 42,6 Mrd Fr. (H1: 40,1 Mrd) Nettoneugeld 1285 Mio Fr. (VJ 768 Mio) Dividende 2,70 Fr. (VJ 2,60 Fr.) 2026: zinsunabhäniger Erfolg mindestens 240 Millionen Franken angestrebt Konzerngewinn von mindestens 295 Millionen erwartet - SPS 2025: EBIT vor NB 404,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 409,2 Mio) Mietertrag 456,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 458,7 Mio) Reinergebnis 382,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 449,8 Mio) Neubewertungen 216,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 245,3 Mio) Leerstandsquote 3,7 Prozent (H1: 4 Prozent) Dividende 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,48 Fr.) 2026: FFO I zwischen CHF 4.25 und 4.30 Fr. pro Aktie erwartet rechnen mit einem weiter rückläufigen Leerstand deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses erwartet - Valiant 2025: Geschäftserfolg 225,49 Mio Fr. (AWP-Konsens: 224,4 Mio) Reinergebnis 154,71 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152,1 Mio) Geschäftsertrag 549,49 Mio Fr. (AWP-Konsens: 545,1 Mio) Dividende 6,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,10 Fr.) Aktienrückkaufprogramm von max. 75 Mio Fr. über drei Jahre 2026: leicht höhereR Konzerngewinn erwartet Im Rahmen von Strategie 2029 Kosteneinsparungen mind. 15 Mio Fr. Reduktion von 80 Vollzeitstellen in nächsten zwei Jahren VRP Markus Gygax tritt an GV 2028 ab - CEO Ewald Burgener rückt nach CEO Ewald Burgener tritt auf GV 2027 ab - wechselt in VR - CFT 2025: Umsatz 1116 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1130 Mio) - Clariant erhält rund 230 Millionen aus Verkauf von Anteil an Stahl Group - Interroll schlägt Barbara Bergmeier und David Kurmann für den VR vor - Kudelski: Film- und Streaminganbieter OSN startet Angebot ohne TV-Empfangsbox - Siegfried nominiert Thomas Wozniewski und Karl Petersson zur Wahl in VR - SIG Group: Neuer CEO Mikko Keto startet am 1. März 2026 - WISeKey schliesst mit Latitude Vereinbarung für künftige Satellitenstarts - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo verlängert Kreditlinie von 5 Mrd EUR bis 2029 - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE DEZEMBER +13,0 Prozent GG VORJAHR (PROG +1,2 Prozent) +7,8 Prozent GG VORMONAT WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - keine PRESSE DONNERSTAG - Differenzen zwischen Glencore und Rio Tinto bei Fusionsgesprächen (FR) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - LUKB: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - SPS: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Hypi Lenzburg: Ergebnis 2025 (Webcast 8.45 Uhr) - Lem: Ergebnis Q3 - Vontobel: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr) Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar (Freitag) - SNB: Devisenreserven Januar (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar (Montag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 12/25 (08.45 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - ZO: EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9179 - USD/CHF: 0,7778 - Swiss Bond Index: +16 BP auf 139,28 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,304 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,01 Prozent auf 13'508 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,70 Prozent auf 2'156 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,04 Prozent auf 18'619 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,72 Prozent auf 24'603 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,99 Prozent auf 8'262 Punkte
awp-robot/sw/
(AWP)