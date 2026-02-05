- SMI vorbörslich: +0,01 Prozent auf 13'510 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,53 Prozent auf 49'501 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,51 Prozent auf 22'905 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,88 Prozent auf 53'818 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan eröffnet Duft-Kreativzentrum in Jakarta - Helvetia Baloise führt einheitlichen Markenauftritt ein IFRS-Amortisierungsaufwand 2026 von 1,0 bis 1,1 Mrd Fr. Aufwand 2027 bis 2030 von 75-125 Mio. Fr pro Jahr erwartet Abschluss der Amortisaton 2040 erwartet - LUKB 2025: Reinergebnis 295,5 Mio Fr. (VJ 286,6 Mio) Geschäftserfolg 333,8 Mio Fr. (VJ 317,8 Mio) AuM 42,6 Mrd Fr. (H1: 40,1 Mrd) Nettoneugeld 1285 Mio Fr. (VJ 768 Mio) Dividende 2,70 Fr. (VJ 2,60 Fr.) 2026: zinsunabhäniger Erfolg mindestens 240 Millionen Franken angestrebt Konzerngewinn von mindestens 295 Millionen erwartet - SPS 2025: EBIT vor NB 404,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 409,2 Mio) Mietertrag 456,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 458,7 Mio) Reinergebnis 382,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 449,8 Mio) Neubewertungen 216,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 245,3 Mio) Leerstandsquote 3,7 Prozent (H1: 4 Prozent) Dividende 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,48 Fr.) 2026: FFO I zwischen CHF 4.25 und 4.30 Fr. pro Aktie erwartet rechnen mit einem weiter rückläufigen Leerstand deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses erwartet - Valiant 2025: Geschäftserfolg 225,49 Mio Fr. (AWP-Konsens: 224,4 Mio) Reinergebnis 154,71 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152,1 Mio) Geschäftsertrag 549,49 Mio Fr. (AWP-Konsens: 545,1 Mio) Dividende 6,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,10 Fr.) Aktienrückkaufprogramm von max. 75 Mio Fr. über drei Jahre 2026: leicht höhereR Konzerngewinn erwartet Im Rahmen von Strategie 2029 Kosteneinsparungen mind. 15 Mio Fr. Reduktion von 80 Vollzeitstellen in nächsten zwei Jahren VRP Markus Gygax tritt an GV 2028 ab - CEO Ewald Burgener rückt nach CEO Ewald Burgener tritt auf GV 2027 ab - wechselt in VR - CFT 2025: Umsatz 1116 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1130 Mio) - Clariant erhält rund 230 Millionen aus Verkauf von Anteil an Stahl Group - Interroll schlägt Barbara Bergmeier und David Kurmann für den VR vor - Kudelski: Film- und Streaminganbieter OSN startet Angebot ohne TV-Empfangsbox - Siegfried nominiert Thomas Wozniewski und Karl Petersson zur Wahl in VR - SIG Group: Neuer CEO Mikko Keto startet am 1. März 2026 - WISeKey schliesst mit Latitude Vereinbarung für künftige Satellitenstarts - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo verlängert Kreditlinie von 5 Mrd EUR bis 2029 - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE DEZEMBER +13,0 Prozent GG VORJAHR (PROG +1,2 Prozent) +7,8 Prozent GG VORMONAT WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - keine PRESSE DONNERSTAG - Differenzen zwischen Glencore und Rio Tinto bei Fusionsgesprächen (FR) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - LUKB: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - SPS: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Hypi Lenzburg: Ergebnis 2025 (Webcast 8.45 Uhr) - Lem: Ergebnis Q3 - Vontobel: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr) Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar (Freitag) - SNB: Devisenreserven Januar (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar (Montag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 12/25 (08.45 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - ZO: EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9179 - USD/CHF: 0,7778 - Swiss Bond Index: +16 BP auf 139,28 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,304 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,01 Prozent auf 13'508 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,70 Prozent auf 2'156 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,04 Prozent auf 18'619 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,72 Prozent auf 24'603 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,99 Prozent auf 8'262 Punkte

awp-robot/sw/