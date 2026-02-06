- SMI vorbörslich: -0,34 Prozent auf 13'420,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,20 Prozent auf 48'909 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,59 Prozent auf 22'541 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,81 Prozent auf 54'254 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: Angekündigter Aktienrückkauf über 2 Mrd USD startet am 9. Februar - Giftige Babymilch: Danone ruft auch in der Schweiz Produkte zurück - Kühne+Nagel baut Seefrachtanlage in Indien - Allreal kauft in Genf für 140 Mio Fr. Büroliegenschaft - DKSH erweitert Food-Geschäft in Myanmar mit neuen Marken - Idorsia erhält grünes Licht für Lucerastat-Zulassungsprogramm in den USA - Ems-Chemie 2025: Umsatz 1950 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1975 Mio) EBITDA 622 Mio Fr. (VJ 592 Mio) EBIT 567 Mio Fr. (AWP-Konsens: 565 Mio) EBIT-Marge 29,1 Prozent (AWP-Konsens: 28,6 Prozent) Reinergebnis 467 Mio Fr. (AWP-Konsens: 480 Mio) Dividende 18,40 Fr. (AWP-Konsens: 18,38 Fr.) Besonders erfreuliche Geschäftsentwicklung in Asien Absatz, Betriebsergebnis und Reingewinn wurden gesteigert 2026: Erwarten Nettoumsatz unter VJ, EBIT leicht über VJ - Hypi Lenzburg 2025: Geschäftserfolg 21,8 Mio Fr. (VJ 23,3 Mio) Reinergebnis 20,0 Mio Fr. (VJ 20,5 Mio) Dividende 120 Fr. (unv.) negative Entwicklung bei Swiss Bankers im H2 gedrosselt 2026: Kosteneffizienz rückt in Fokus positive Entwicklung im Anlage- und IT-Geschäft erwartet Marco Supplizi wird per 16. Februar neuer CFO - Lem 9 Mte: Umsatz 218,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 215,9 Mio) EBIT 18,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,4 Mio) Auftragseingang 215,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 218,7 Mio) Reinergebnis 12,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,2 Mio) EBIT-Marge 8,5 Prozent (AWP-Konsens: 8,0 Prozent) CEO: Marktstabilisierung zu sehen, Unsicherheit aber weiter vorhanden 2025/26: Erhöht Ausblick Neu Umsatz von 275 bis 290 Mio CHF (zuvor 265-290 Mio) erw. Weiter EBIT-Marge im hohen einstell. Prozentbereich erw. - Vontobel 2025: Geschäftsertrag 1431 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1358 Mio) Vorsteuerergebnis 363,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 302 Mio) Reinergebnis 280,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 235 Mio) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,00 Fr.) AuM 241 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 243 Mrd) Neugeld 4,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,7 Mrd) Pool-Aktionäre verlängern Aktionärsbindungsvertrag bis Ende 2036 In Effizienzprogramm über 100 Mio Fr. bereits 84 Prozent realisiert ernennt Thomas Hirschi per 1. März zum Chief Risk Officer CFO: Erw. 2026 in Segment IC weiteres Wachstum in 4 der 6 Boutiquen In Private Clients Zuflüsse über alle Regionen hinweg Weitere Anstellungen Kundenberater im Einklang mit NNM-Zielen Zu früh für Aussagen über Neugeldentwicklung in IC im 2026 vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore und Rio Tinto blasen Fusion ab Glencore: Rio Tinto beanspruchte VRP- und CEO-Posten Rio Tinto beanspruchte zu hohen Anteil am Unternehmen - ZKB 2025: Geschäftsertrag 3213 Mio Fr. (VJ 3088 Mio) Geschäftserfolg 1354 Mio Fr. (VJ 1277 Mio) Reinergebnis 1241 Mio Fr. (VJ 1120 Mio) Nettoneugeld 13,6 Mrd Fr. (VJ 29,8 Mrd) AuM 579,0 Mrd Fr. (H1: 534,4 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Pictet Asset Management meldet Anteil von 4,971 Prozent - Autoneum: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Cham SP: Caceis meldet Anteil von <3 Prozent - Cosmo: Capital Group meldet Anteil von 5,55 Prozent - Interroll: Swisscanto meldet Anteil von 5,018 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Meier Tobler: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,003 Prozent - Mindmaze: Christopher Brown meldet Anteil von 49,889 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: BMK zu Ergebnis 2025 - Hypi Lenzburg: Webcast zu Ergebnis 2025 - Vontobel: Conf Call zu Ergebnis 2025 Montag - Keine Termine Dienstag: - AMS Osram: Ergebnis 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Januar (09.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar (Montag) Ausland: - FR: Handelsbilanz 12/25 (08.45 Uhr) Leistungsbilanz 12/25 (08.45 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 12/25 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 0,9158 - USD/CHF: 0,7767 - Swiss Bond Index: +16 BP auf 139,44 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,303 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,31 Prozent auf 13'466 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,37 Prozent auf 2'148 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,19 Prozent auf 18'583 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,46 Prozent auf 24'491 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,72 Prozent auf 8'238 Punkte

