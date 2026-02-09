STIMMUNG
- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine verhalten freundliche Eröffnung am Montag ab. Damit dürfte der Leitindex SMI den starken Vorgaben aus Übersee folgen. In den USA war die Wall Street am Freitag mit kräftigen Gewinnen aus dem Handel gegangen. Investoren hätten bei den zuletzt geschmähten Techwerten wieder verstärkt zugegriffen. Aber auch in Asien ziehen die Kurse zum Wochenstart merklich an.
- SMI vorbörslich: +0,20 Prozent auf 13'530,00 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +2,47 Prozent auf 50'116 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,18 Prozent auf 23'031 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +3,89 Prozent auf 56'364 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche sieht Wirksamkeit vom MS-Kandidaten Fenebrutinib bestätigt Vorbörsliche Indikation -0,5 Prozent - Julius-Bär-CEO Bollinger fordert Register für fehlbare Banker (Inti NZZaS) - Novartis startet Bau des Forschungszentrums in San Diego - SoftwareOne 2025: Kombinierter Konzernumsatz 1518 Mio Fr (+1,4 Prozent) Guidance bestätigt Q4: Umsatzwachstum von 64,7 Prozent gg VJ Barend Fruithof als zusätzliches VR-Mitglied nominiert Capital Markets Day am 9. Juni 2026 - Barry-Callebaut-Verwaltungsrat verkauft Aktien im Wert von 13,5 Mio Franken - Basilea: 5 Mio USD Meilensteinzahlung dank Cresemba in Asien und China Cresemba-'In-Market'-Umsätze 693 Mio USD weltweit, Wachstum 27 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich verkauft Geschäft mit Tierernährung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galderma: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,007 Prozent - SMG: Blackrock meldet Anteil von 3,004 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 16,738 Prozent/16,738 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Keine Termine Dienstag: - AMS Osram: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.45 Uhr) Mittwoch: - Schindler: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SGS: Ergebnis 2025 (Conf. Call 08.00/10.00 Uhr) - SGKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr, St. Gallen/online) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2026 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar (09.00 Uhr) Ausland: - Eurozone: Sentix-Investorvertrauen (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9164 - USD/CHF: 0,7729 - Swiss Bond Index: +5 BP auf 139,49 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,286 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,27 Prozent auf 13'503 Punkte - SLI (Freitag): +0,30 Prozent auf 2'154 Punkte - SPI (Freitag): +0,30 Prozent auf 18'638 Punkte - Dax (Freitag): +0,94 Prozent auf 24'721 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,14 Prozent auf 8'274 Punkte
