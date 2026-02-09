- SMI vorbörslich: +0,20 Prozent auf 13'530,00 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +2,47 Prozent auf 50'116 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,18 Prozent auf 23'031 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +3,89 Prozent auf 56'364 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche sieht Wirksamkeit vom MS-Kandidaten Fenebrutinib bestätigt Vorbörsliche Indikation -0,5 Prozent - Julius-Bär-CEO Bollinger fordert Register für fehlbare Banker (Inti NZZaS) - Novartis startet Bau des Forschungszentrums in San Diego - SoftwareOne 2025: Kombinierter Konzernumsatz 1518 Mio Fr (+1,4 Prozent) Guidance bestätigt Q4: Umsatzwachstum von 64,7 Prozent gg VJ Barend Fruithof als zusätzliches VR-Mitglied nominiert Capital Markets Day am 9. Juni 2026 - Barry-Callebaut-Verwaltungsrat verkauft Aktien im Wert von 13,5 Mio Franken - Basilea: 5 Mio USD Meilensteinzahlung dank Cresemba in Asien und China Cresemba-'In-Market'-Umsätze 693 Mio USD weltweit, Wachstum 27 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich verkauft Geschäft mit Tierernährung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galderma: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,007 Prozent - SMG: Blackrock meldet Anteil von 3,004 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 16,738 Prozent/16,738 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Keine Termine Dienstag: - AMS Osram: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.45 Uhr) Mittwoch: - Schindler: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SGS: Ergebnis 2025 (Conf. Call 08.00/10.00 Uhr) - SGKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr, St. Gallen/online) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2026 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar (09.00 Uhr) Ausland: - Eurozone: Sentix-Investorvertrauen (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9164 - USD/CHF: 0,7729 - Swiss Bond Index: +5 BP auf 139,49 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,286 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,27 Prozent auf 13'503 Punkte - SLI (Freitag): +0,30 Prozent auf 2'154 Punkte - SPI (Freitag): +0,30 Prozent auf 18'638 Punkte - Dax (Freitag): +0,94 Prozent auf 24'721 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,14 Prozent auf 8'274 Punkte

awp-robot/sw/