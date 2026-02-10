STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag erneut von seiner zurückhaltenden Seite zeigen. Die vorbörslichen Indikationen weisen auf eine leicht schwächere Eröffnung hin. Es fehlen laut Händlern neue Impulse.

- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 13'505,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +0,04 Prozent auf 50'136 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,90 Prozent auf 23'239 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +2,28 Prozent auf 57'651 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- AMS Osram Q4: Umsatz 874 Mio EUR (AWP-Konsens: 849 Mio)
                EBITDA adj. 161 Mio EUR (AWP-Konsens: 148 Mio)
                EBITDA-Marge adj. 18,4 Prozent (AWP-Konsens: 17,4 Prozent)
                Reinergebnis adj. 35 Mio EUR (VJ 3 Mio)
            Q1: Umsatz von 760 Mio EUR erwartet
                adj. EBITDA-Marge von 15 Prozent (+/-1,5 Prozent) erwartet
          2026: Leichter Rückgang beim Umsatz erwartet
                adj. EBITDA von diversen Effekten negativ beeinflusst
          Neues Sparprogramm - Auswirkungen auf rund 2000 Mitarbeiter
          Einsparungen zusätzlich von jährlich 200 Mio EUR bis 2028
          Vorbörsliche Indikation +3,8 Prozent

- DKSH startet landesweite Distribution von Phyoe Mouk Blended Oil in Myanmar
- Wisekey ernennt neuen Finanzchef für Satelliten-Tochter Wisesat
  
  
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
-

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- EFV/SNB: Bund stockt Anleihen 0,50 Prozent/2032 und 0,50 Prozent/2040 auf 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Cham SP: Caceis meldet Anteil von 3,008 Prozent
- Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,054 Prozent

PRESSE DIENSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- AMS Osram: Conf. Call zu Ergebnis 2025 (09.45 Uhr)

  Mittwoch:
- Schindler: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- SGS: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- SGKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2026 (nachbörslich)

  Donnerstag:
- Swisscom: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr)
- BCV: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr)
- Bell: Ergebnis 2025 (MK 10.30 Uhr)
- Dätwyler: Ergebnis 2025 (BMK 13.00 Uhr)
- Leonteq: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr)
- Lastminute: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr)
- Montana Aerospace: Umsatz 2025

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch)

  Ausland:
- US: Im- und Exportpreise 12/25 (14.30 Uhr)
      Beschäftigungskostenindex Q4/25 (14.30 Uhr)
      Einzelhandelsumsatz 12/25 (14.30 Uhr)
      Lagerbestände 11/25 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9133
- USD/CHF: 0,7671
- Swiss Bond Index: +5 BP auf 139,49 Prozent (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,305 Prozent (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,11 Prozent auf 13'518 Punkte
- SLI (Montag): +0,34 Prozent auf 2'162 Punkte
- SPI (Montag): +0,27 Prozent auf 18'689 Punkte
- Dax (Montag): +1,19 Prozent auf 25'015 Punkte
- CAC 40 (Montag): +1,03 Prozent auf 8'323 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)