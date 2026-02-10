- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 13'505,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,04 Prozent auf 50'136 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,90 Prozent auf 23'239 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,28 Prozent auf 57'651 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram Q4: Umsatz 874 Mio EUR (AWP-Konsens: 849 Mio) EBITDA adj. 161 Mio EUR (AWP-Konsens: 148 Mio) EBITDA-Marge adj. 18,4 Prozent (AWP-Konsens: 17,4 Prozent) Reinergebnis adj. 35 Mio EUR (VJ 3 Mio) Q1: Umsatz von 760 Mio EUR erwartet adj. EBITDA-Marge von 15 Prozent (+/-1,5 Prozent) erwartet 2026: Leichter Rückgang beim Umsatz erwartet adj. EBITDA von diversen Effekten negativ beeinflusst Neues Sparprogramm - Auswirkungen auf rund 2000 Mitarbeiter Einsparungen zusätzlich von jährlich 200 Mio EUR bis 2028 Vorbörsliche Indikation +3,8 Prozent - DKSH startet landesweite Distribution von Phyoe Mouk Blended Oil in Myanmar - Wisekey ernennt neuen Finanzchef für Satelliten-Tochter Wisesat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Bund stockt Anleihen 0,50 Prozent/2032 und 0,50 Prozent/2040 auf WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cham SP: Caceis meldet Anteil von 3,008 Prozent - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,054 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - AMS Osram: Conf. Call zu Ergebnis 2025 (09.45 Uhr) Mittwoch: - Schindler: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SGS: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SGKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2026 (nachbörslich) Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - BCV: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Bell: Ergebnis 2025 (MK 10.30 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis 2025 (BMK 13.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Lastminute: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) - Montana Aerospace: Umsatz 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - US: Im- und Exportpreise 12/25 (14.30 Uhr) Beschäftigungskostenindex Q4/25 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 12/25 (14.30 Uhr) Lagerbestände 11/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9133 - USD/CHF: 0,7671 - Swiss Bond Index: +5 BP auf 139,49 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,305 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,11 Prozent auf 13'518 Punkte - SLI (Montag): +0,34 Prozent auf 2'162 Punkte - SPI (Montag): +0,27 Prozent auf 18'689 Punkte - Dax (Montag): +1,19 Prozent auf 25'015 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,03 Prozent auf 8'323 Punkte

awp-robot/sw/