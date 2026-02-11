STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch eine zunächst unspektakuläre Eröffnung erwartet. Vor wichtigen US-Daten hielten sich Anleger zurück. Zudem sind die Vorgaben der Wall Street bestenfalls mässig. Am Nachmittag richtet sich dann der Fokus auf den von vergangener Woche verschobenen US-Arbeitsmarktbericht. Ansonsten ist die Berichtssaison in vollem Gange. - SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 13'535,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,10 Prozent auf 50'188 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,59 Prozent auf 23'102 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): xx Prozent auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler 2025: EBIT 1384 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1390 Mio) Umsatz 10'947 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'960 Mio) EBIT-Marge 12,6 Prozent (AWP-Konsens: 12,7 Prozent) EBIT-Marge adj. 13,3 Prozent (AWP-Konsens: 13,2 Prozent) Reinergebnis 1073 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1077 Mio) EBIT adj. 1454 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1450 Mio) Auftragseingang 11'313 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'339 Mio) Wachstum in LW 1,3 Prozent (AWP-Konsens: 1,2 Prozent) Dividende 6,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,30 Fr.) Zusätzliche ausserordentl. Dividende von 0,80 Fr. 2026: Umsatzwachstum in LW im niedr. bis mittl. 1-st. Prozentber. EBIT-Marge von 13 Prozent erwartet PS vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - SGS 2025: Umsatz 6945 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6927 Mio) Org. Wachstum 5,6 Prozent (AWP-Konsens: 5,6 Prozent) Operativer Gewinn adj. 1108 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1091 Mio) Reinergebnis 668 Mio Fr. (AWP-Konsens: 656 Mio) Ergebnis je Aktie 3,48 Fr. Operative Gewinnmarge adj. 16,0 Prozent (AWP-Konsens: 15,8 Prozent) Dividende 3,20 Fr. (AWP-Konsens: 3,20 Fr.) 2026: Organisches Umsatzplus von 5-7 Prozent erwartet 5-7 Prozent zusätzlicher Umsatz durch Akquisitionen, einschl. ATS erw. 2027: Verbesserung der bereinigten operativen Gewinnmarge um mind. 1,5 PP vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Galderma erweitert Portfolio zur Faltenbehandlung in Japan - Swiss Life und Generali bündeln Netzwerke für Mitarbeiter-Vorsorgelösungen - SGKB 2025: Geschäftserfolg 266,2 Mio Fr. (VJ 253,9 Mio) Geschäftsertrag 604,7 Mio Fr. (VJ 561,7 Mio) Reinergebnis 226,98 Mio Fr. (VJ 215,1 Mio) Dividende 20 Fr. (VJ 19,00 Fr.) AuM 71,8 Mrd Fr. (H1: 66,9 Mrd) 2026: Konzerngewinn auf Vorjahresniveau erwartet - Accelleron nominiert Monika Krüsi als neue Verwaltungsratspräsidentin - Jungfraubahn, SMG und Vaudoise kommen in MSCI Global Small Cap Index NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: JAN PPI -1.4 Prozent Y/Y VS MEDIAN -1.5 Prozent; DEC -1.9 Prozent JAN CPI +0.2 Prozent Y/Y VS MEDIAN +0.4 Prozent; DEC +0.8 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 9,95 Prozent/5,451 Prozent - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,053 Prozent - SMG: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Schindler: Conf. Call Ergebnis 2025 (09.00 Uhr) - SGS: Conf. Call Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) - SGKB: BMK Ergebnis 2025 (09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2026 (nachbörslich) Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - BCV: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Bell: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis 2025 (BMK 13.00 Uhr) - GLKB: Ergebnis 2025 - Leonteq: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Lastminute: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) - Montana Aerospace: Umsatz 2025 Freitag: - Mobimo: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar (Freitag) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht 01/26 (14.30 Uhr) Realeinkommen 1/26 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9125 - USD/CHF: 0,7659 - Swiss Bond Index: -6 BP auf 139,43 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,316 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,00 Prozent auf 13'518 Punkte - SLI (Dienstag): -0,10 Prozent auf 2'160 Punkte - SPI (Dienstag): +0,01 Prozent auf 18'691 Punkte - Dax (Dienstag): -0,11 Prozent auf 24'988 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,65 Prozent auf 8'328 Punkte

awp-robot/sw/ra