- SMI vorbörslich: +0,35 Prozent auf 13'595,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,13 Prozent auf 50'121 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,16 Prozent auf 23'066 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,02 Prozent auf 57'640 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom 2025: Umsatz 15'048 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15'013 Mio) EBITDAal 4984 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4995 Mio) Reinergebnis 1270 Mio Fr. (VJ 1541 Mio) Dividende 26,00 Fr. (AWP-Konsens: 26,00 Fr.) Pro-Forma-Umsatz um 2 Prozent rückläufig Synergien von 95 Mio EUR realisiert Umsatzrückgangs in Schweiz um knapp die Hälfte kompensiert Umsatz Italien 7291 Mio Euro (-1,1 Prozent) EBITDAaL Italien 1805 Mio EUR (-3,1 Prozent auf vergleichbarer Basis) 2026: Umsatz von 14,7 bis 14,9 Mrd Fr. angepeilt EBITDAaL 5,0 bis 5,1 Mrd Fr. erwartet Investitionen 3,0 bis 3,1 Mrd Fr. erwartet Dividende von 27,00 Fr. angepeilt Vize-VRP Frank Esser scheidet aus - Nachfolger Philippe Deecke Integration von Vodafone Italia schreitet zügig voran Umstellung der Fastweb-SIMs auf Vodafone-It-Netz fast abgeschlossen vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Amrize: Theresa Drew tritt aus Verwaltungsrat zurück - BCV 2025: Geschäftsertrag 1149,9 Mio Fr. (VJ 1155,5 Mio) Geschäftserfolg 502,8 Mio Fr. (VJ 515 Mio) Reinergebnis 429,7 Mio Fr. (VJ 441 Mio) Dividende 4,40 Fr. (VJ 4,40 Fr.) - Bell 2025: Umsatz 4885 Mio Fr. (VJ 4728 Mio) EBIT 171,5 Mio Fr. (VJ 167 Mio) Reinergebnis 126,9 Mio Fr. (VJ 123,7 Mio) Bereinigte EBIT-Marge 3,5 Prozent (VJ 3,5 Prozent) Dividende 7,00 Fr. (VJ 7,00 Fr.) 2026: Wirtschaftslage und Konsumstimmung bleibt volatil Investitionsvolumen von rund 350 Mio Fr. erwartet Investitionsvolumen mittelfristig bei rund 250 Mio Fr. pro Jahr stabile Dividende geplant, Ausschüttungsquote 30 Prozent angestrebt - Dätwyler 2025: Umsatz 1101,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1115 Mio) EBIT 136,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 134,0 Mio) EBIT-Marge 12,4 Prozent (AWP-Konsens: 12,0 Prozent) Reinergebnis 80,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 81,9 Mio) Dividende 3,20 Fr. (AWP-Konsens: 3,28 Fr.) 2026: Division Healthcare bleibt zentraler Wachstumstreiber bekräftigt Mittelfristziele Jens Breu soll Nachfolger von Paul Hälg als VR-Präsident werden Jürg Fedier und Gabi Huber treten per GV aus dem VR zurück Stephanie Bregy und Christian Holzgang stehen neu zur Wahl in VR - Flughafen Zürich: Passagierzahl Januar 2,23 Mio (+6,8 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz Januar 46,9 Mio Fr. (+6,4 Prozent gg VJ) - GLKB 2025: Geschäftserfolg 25,9 Mio Fr. (VJ 28,8 Mio) Reinergebnis 21,8 Mio Fr. (VJ 24 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) Betriebsertrag 95,8 Mio Fr. (VJ 98,5 Mio) Ergebnis im H2 deutlich gesteigert - Lastminute 2025: Umsatz 361,1 Mio EUR (VJ 313,7 Mio) EBITDA adj. 54,9 Mio EUR (VJ 41,2 Mio) Reingewinn 11,6 Mio EUR (VJ 15,7 Mio) Q4: Umsatz 77,0 Mio EUR (VJ 62,5Mio) EBITDA adj. 8,8 Mio EUR (VJ 5,4 Mio) Reingewinn 1,9 Mio EUR (VJ -0,1 Mio) 2026: Beim adj. EBITDA Anstieg von «etwa 10 Prozent» erwartet Beim Umsatz Wachstum von «etwa 10 Prozent» erwartet - Leonteq 2025: Geschäftsertrag 172,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 181,7 Mio) Reinergebnis -33,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: -28,0 Mio) Vorsteuerergebnis -33,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: -30,3 Mio) Schütten keine Dividende aus (AWP-Konsens: 0,06 Fr.) 2026: Umsatzwachstum dank Initiativen für zusätzliche Einnahmen Erwartungen für H1 und Gesamtjahr posit.s Ergebnis vor Steuern Überschüssiges Kapital durch Aktienrückkauf Anfang 2027 zurückführen Gehen neu von Erreichung Mittelfristziele im 2028 aus Felix Oegerli soll Christopher Chambers als VR-Präsident ablösen vorbörsliche Indikation -3,8 Prozent - Montana Aerospace 2025: Umsatz 979,3 Mio EUR (VJ 1494 Mio) Adj. EBITDA von ca 161 Mio EUR (VJ 164,8 Mio) 2026: Bisheriger Ausblick bestätigt Adj. EBITDA von über 185 Mio Euro erwartet Nettoumsatz von über 1 Mrd Euro erwartet Positives Reinergebnis sowie Netto-Cash-Position erw. - Mibanco beauftragt mit der Modernisierung des Kernbankensystems NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - WHO meldet nur wenige bestätigte Erkrankungen nach Cereulid-Funden - DSM-Firmenich 2025 mit Verlust - Kerngeschäft in Gewinnzone - Procimmo Real Estate SICAV Residential plant Kapitalerhöhung - Umfrage: Mehrheit kann Krankenkassenprämien gut bezahlen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - GB: BIP DEZEMBER +0,1 Prozent GG VM (PROG +0,1) BIP Q4 +0,1 Prozent GG VQ (PROGNOSE +0,2) INDUSTRIEPRODUKTION DEZEMBER +0,5 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +1,4) INDUSTRIEPRODUKTION DEZEMBER -0,9 Prozent GG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Forbo: Swisscanto meldet Anteil von 3,003 Prozent - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 4,97 Prozent - Leonteq meldet Eigenanteil von 4,273 Prozent/6,812 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swisscom: BMK/Call zum Ergebnis 2025 (09.30/14.00 Uhr) - BCV: BMK zum Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - Bell: BMK zum Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - Dätwyler: BMK zum Ergebnis 2025 (13.00 Uhr) - Leonteq: Conf. Call zum Ergebnis 2025 (09.30 Uhr) - Lastminute: Webcast zum Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) Freitag: - Mobimo: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar (Freitag) - Seco: BIP Q4 (Schnellschätzung) (Montag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 1/26 (16.00 Uhr) - DE: Leistungsbilanz 12/25 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9155 - USD/CHF: 0,7715 - Swiss Bond Index: -7 BP auf 139,36 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,303 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,21 Prozent auf 13'547 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,32 Prozent auf 2'153 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,04 Prozent auf 18'684 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,53 Prozent auf 24'856 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,12 Prozent auf 8'313 Punkte

awp-robot/sw/to