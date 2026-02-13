- SMI vorbörslich: +0,07 Prozent auf 13'540,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,34 Prozent auf 49'452 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,03 Prozent auf 22'597 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,21 Prozent auf 56'942 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Phase-III-Studie mit Vanrafia verlangsamt Nierenfunktionsverlust Vanrafia mit beschleunigtem Zulassungsverfahren in USA und China - Sika: übernimmt türkischen Klebstoffhersteller Akkim Akkim erzielte 2025 Nettoerlös von rund 220 Millionen Fr. - GF: Verkauf von GF Casting Solutions an Nemak abgeschlossen Nach Verkauf Wertberichtigungen von 166 Mio Fr. für 2025 erwartet - Leclanché: kann Januar-Löhne nicht zahlen und sucht frisches Geld VR und GL arbeiten aktiv an Lösungen für Herausforderungen Finanzierungsoptionen in unterschiedlichen Phasen der Umsetzung Zusätzliche Informationen, so bald diese bestätigt werden können - Mobimo 2025: Mieterfolg 125,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 124,1 Mio) Neubewertung 106,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,8 Mio) Ergebnis vor NB 105,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 101,1 Mio) Dividende 10,25 Fr. (AWP-Konsens: 10,25 Fr.) Leerstandsquote 4,1 Prozent (2024: 3,6 Prozent) EBIT vor NB 150,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 147,7 Mio) 2026: Organisches Wachstum des Mietertrags von rund 3 Prozent Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion von rund 25 Mio. Leerstand von rund 4,5 Prozent erwartet nominiert Sophie Dubuis als neues Mitglied des Verwaltungsrats - Rieter erhöht Preise ab 2026 wegen steigender Rohstoff- und Energiekosten vorbörsliche Indikation +2,9 Prozent - BKB kündigt Additional-Tier-1-Anleihe auf den ersten möglichen Termin NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - China verlangt Tests von Herstellern von Säuglingsmilch - Berner Stadtrat spricht siebten Nachkredit für Citysoftnet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,107 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,054 Prozent - Novavest: Swiss Finance & Property Funds meldet Anteil von 3,348 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - SMG: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,363 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobimo: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) Montag: - keine Termine Dienstag: - Also: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Basilea: Ergebnis 2025 (Conf. Call 16.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis 2025 (provisorisch) - Amrize: Ergebnis Q4 (nachbörslich US, Conf. Call 18.2.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar (09.00 Uhr) - Seco: BIP Q4 (Schnellschätzung) (Montag) - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 (Dienstag) Ausland: - EU: Handelsbilanz 12/25 (11.00 Uhr) BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung, 11.00 Uhr) Beschäftigung Q4/25 (vorab, 11.00 Uhr) US: Verbraucherpreise 1/26 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9133 - USD/CHF: 0,7709 - Swiss Bond Index: +13 BP auf 139,54 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,325 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,13 Prozent auf 13'530 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,42 Prozent auf 2'144 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,06 Prozent auf 18'674 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,01 Prozent auf 24'853 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,15 Prozent auf 8'341 Punkte

awp-robot/sw/to