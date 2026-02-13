Stimmung
Der Schweizer Aktienmarkt wird gemäss vorbörslichen Indikationen trotz der negativen Vorgaben aus den USA und Fernost wenig verändert gesehen. Am Vortag waren wegen neuer KI-Sorgen die Kurse von den USA ausgehend unter Druck geraten. Davon hat die Schweiz allerdings den Grossteil bereits «mitgemacht». Die Nervosität sei zwar merklich gestiegen, eine Gegenbewegung aber dennoch zu erwarten, heisst es am Markt. Die KI-Sorgen weiteten sich auf immer mehr Sektoren aus und führten zu übertriebenen Kursreaktion, was nun auf Gegenbewegungen hoffen lasse.
- SMI vorbörslich: +0,07 Prozent auf 13'540,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,34 Prozent auf 49'452 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,03 Prozent auf 22'597 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,21 Prozent auf 56'942 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Phase-III-Studie mit Vanrafia verlangsamt Nierenfunktionsverlust Vanrafia mit beschleunigtem Zulassungsverfahren in USA und China - Sika: übernimmt türkischen Klebstoffhersteller Akkim Akkim erzielte 2025 Nettoerlös von rund 220 Millionen Fr. - GF: Verkauf von GF Casting Solutions an Nemak abgeschlossen Nach Verkauf Wertberichtigungen von 166 Mio Fr. für 2025 erwartet - Leclanché: kann Januar-Löhne nicht zahlen und sucht frisches Geld VR und GL arbeiten aktiv an Lösungen für Herausforderungen Finanzierungsoptionen in unterschiedlichen Phasen der Umsetzung Zusätzliche Informationen, so bald diese bestätigt werden können - Mobimo 2025: Mieterfolg 125,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 124,1 Mio) Neubewertung 106,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,8 Mio) Ergebnis vor NB 105,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 101,1 Mio) Dividende 10,25 Fr. (AWP-Konsens: 10,25 Fr.) Leerstandsquote 4,1 Prozent (2024: 3,6 Prozent) EBIT vor NB 150,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 147,7 Mio) 2026: Organisches Wachstum des Mietertrags von rund 3 Prozent Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion von rund 25 Mio. Leerstand von rund 4,5 Prozent erwartet nominiert Sophie Dubuis als neues Mitglied des Verwaltungsrats - Rieter erhöht Preise ab 2026 wegen steigender Rohstoff- und Energiekosten vorbörsliche Indikation +2,9 Prozent - BKB kündigt Additional-Tier-1-Anleihe auf den ersten möglichen Termin NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - China verlangt Tests von Herstellern von Säuglingsmilch - Berner Stadtrat spricht siebten Nachkredit für Citysoftnet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,107 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,054 Prozent - Novavest: Swiss Finance & Property Funds meldet Anteil von 3,348 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - SMG: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,363 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobimo: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) Montag: - keine Termine Dienstag: - Also: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Basilea: Ergebnis 2025 (Conf. Call 16.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis 2025 (provisorisch) - Amrize: Ergebnis Q4 (nachbörslich US, Conf. Call 18.2.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar (09.00 Uhr) - Seco: BIP Q4 (Schnellschätzung) (Montag) - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 (Dienstag) Ausland: - EU: Handelsbilanz 12/25 (11.00 Uhr) BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung, 11.00 Uhr) Beschäftigung Q4/25 (vorab, 11.00 Uhr) US: Verbraucherpreise 1/26 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9133 - USD/CHF: 0,7709 - Swiss Bond Index: +13 BP auf 139,54 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,325 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,13 Prozent auf 13'530 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,42 Prozent auf 2'144 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,06 Prozent auf 18'674 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,01 Prozent auf 24'853 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,15 Prozent auf 8'341 Punkte
awp-robot/sw/to
(AWP)