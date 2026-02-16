STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart gemäss vorbörslichen Indikationen leicht höher erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind derweil neutral. Vor dem durch den heutigen Feiertag Presidents' Day verlängerten Wochenende hätten sich die Anleger an der Wall Street zurückgehalten, heisst es am Markt. Die US-Märkte bleiben also heute geschlossen, und in China wird wegen der «Goldenen Woche» gar die ganze Woche nicht gehandelt.
- SMI vorbörslich: +0,25 Prozent auf 13'635,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,10 Prozent auf 49'501 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,22 Prozent auf 22'547 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,24 Prozent auf 56'806 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé etc.: Frz. Staatsanwaltschaft eröffnet fünf Verfahren wegen Babymilch - Roche erzielt positive Studienergebnisse mit Gazyva bei Nierenleiden - Zurich und Beazley beantragen in Übernahmeprozess Fristverlängerung - Galderma ernennt Luigi La Corte zum neuen Finanzchef ab Mai 2026 - Romande Energie prognostiziert für 2025 über Erwartungen liegende Zahlen - Adjusted EBITDA zw. 145 und 155 Mio Fr. - Adjusted EBIT zw. 43 und 48 Mio Fr. - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bühler 2025: Auftragseingang 2,7 Mrd Fr., Umsatz 2,8 Mrd. Fr. - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,38 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 10,253 Prozent/5,452 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Moneta ASSET Management meldet Anteil von 3,004 Prozent - SoftwareONE: AOC Star melden Anteil von 6,622 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,104 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Also: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Basilea: Ergebnis 2025 (Conf. Call 16.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis 2025 (provisorisch) - Amrize: Ergebnis Q4 (nachbörslich US, Conf. Call 18.2.) Mittwoch: - CPH: Ergebnis 2025 (Webcast 9.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis 2025 (Webcast 10.30 Uhr) - Sunrise: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) - Amrize: Conf. Call Q4 (14:30) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: BIP Q4 (Schnellschätzung, 09.00 Uhr) - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 (Dienstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 12/25 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9119 - USD/CHF: 0,7686 - Swiss Bond Index: +20 BP auf 139,74 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,313 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,52 Prozent auf 13'601 Punkte - SLI (Freitag): +0,63 Prozent auf 2'157 Punkte - SPI (Freitag): +0,48 Prozent auf 18'763 Punkte - Dax (Freitag): +0,25 Prozent auf 24'915 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,02 Prozent auf 8'312 Punkte
