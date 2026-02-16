- SMI vorbörslich: +0,25 Prozent auf 13'635,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,10 Prozent auf 49'501 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,22 Prozent auf 22'547 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,24 Prozent auf 56'806 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé etc.: Frz. Staatsanwaltschaft eröffnet fünf Verfahren wegen Babymilch - Roche erzielt positive Studienergebnisse mit Gazyva bei Nierenleiden - Zurich und Beazley beantragen in Übernahmeprozess Fristverlängerung - Galderma ernennt Luigi La Corte zum neuen Finanzchef ab Mai 2026 - Romande Energie prognostiziert für 2025 über Erwartungen liegende Zahlen - Adjusted EBITDA zw. 145 und 155 Mio Fr. - Adjusted EBIT zw. 43 und 48 Mio Fr. - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bühler 2025: Auftragseingang 2,7 Mrd Fr., Umsatz 2,8 Mrd. Fr. - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,38 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 10,253 Prozent/5,452 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Moneta ASSET Management meldet Anteil von 3,004 Prozent - SoftwareONE: AOC Star melden Anteil von 6,622 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,104 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Also: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Basilea: Ergebnis 2025 (Conf. Call 16.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis 2025 (provisorisch) - Amrize: Ergebnis Q4 (nachbörslich US, Conf. Call 18.2.) Mittwoch: - CPH: Ergebnis 2025 (Webcast 9.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis 2025 (Webcast 10.30 Uhr) - Sunrise: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) - Amrize: Conf. Call Q4 (14:30) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: BIP Q4 (Schnellschätzung, 09.00 Uhr) - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 (Dienstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 12/25 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9119 - USD/CHF: 0,7686 - Swiss Bond Index: +20 BP auf 139,74 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,313 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,52 Prozent auf 13'601 Punkte - SLI (Freitag): +0,63 Prozent auf 2'157 Punkte - SPI (Freitag): +0,48 Prozent auf 18'763 Punkte - Dax (Freitag): +0,25 Prozent auf 24'915 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,02 Prozent auf 8'312 Punkte

awp-robot/sw/