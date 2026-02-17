STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag etwas tiefer erwartet. Zwar gibt es keine Vorgaben aus den USA, weil die Wall Street am Vortag feiertagsbedingt geschlossen war. Aber die weltweit gehandelten US-Aktien-Futures signalisieren für die US-Börsen heute eine tiefere Eröffnung. Dies könnte auch in Europa für tiefere Notierungen sorgen. Im Fokus stehen laut Händlern weiterhin die anhaltenden Sorgen über die Auswirkungen von KI auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren. Daneben geht die Bilanzsaison weiter.
- SMI vorbörslich: -0,30 Prozent auf 13'615,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones: geschlossen wegen Feiertag - Nasdaq Comp: geschlossen wegen Feiertag - Nikkei 225 (Dienstag): -0,42 Prozent auf 56'566 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan investiert 55 Millionen in Kompetenzzentrum in Grasse - Roche beruft Mark Dawson zum neuen Leiter der Pharmaforschung - Also 2025: Nettoumsatz 13,5 Mia EUR (AWP-Konsens: 13,77 Mia) EBITDA 286 Mio EUR (AWP-Konsens: 309,7 Mio) Reinergebnis 109,63 Mio EUR (AWP-Konsens: 128,8 Mio) Dividende 5,30 Fr. (AWP-Konsens: 5,20 Fr.) 2026: EBITDA zwischen 300 und 340 Mio Euro erwartet ROCE von über 20 Prozent erwartet Mittelfristig weiterhin EBITDA von 425 bis 525 Mio Euro, ROCE über 25 Prozent vorbörsliche Indikation -4,8 Prozent - Basilea 2025: Umsatz 232,4 Mio Fr. (VJ 208,5 Mio) Flüssige Mittel 162,3 Mio Fr. (H1: 132,7 Mio) Betriebsergebnis 51,5 Mio Fr. (VJ 61,2 Mio) Reinergebnis 40,2 Mio Fr. (VJ 77,6 Mio) 2026: 10 Prozent Anstieg Gesamtumsatz und +20 Prozent des Betriebsgewinns erwartet VR Thomas Werner und Martin Nicklasson verzichten auf Wiederwahl VR schlägt Anne Whitaker und Naseem Amin als neue Mitglieder vor vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - DKSH 2025: Umsatz 11071 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'074 Mio) EBIT 335,4 Mio Fr. (VJ 333,9 Mio) Kern-EBIT 349 Mio Fr. (AWP-Konsens: 350,6 Mio) Reinergebnis 210,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 219,9 Mio) Org. Wachstum 2,5 Prozent (AWP-Konsens: 2,3 Prozent) Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,43 Fr.) 2026: Kern-EBIT fällt höher aus als im Jahr 2025 Outlook für 2026 im Rahmen der mittelfristigen Roadmap Sind weiter vom Langfristpotenzial in Asien-Pazifik überzeugt Andreas W. Keller verlässt Verwaltungsrat VR schlägt Julie von Wedel-Keller zur Wahl in der Verwaltungsrat vor Verwaltungsräte Wolfgang Baier und Suwannee Ratthayabandith treten ab Werden zur GV zwei weitere neue Verwaltungsratsmitglieder vorschlagen vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent - Phoenix Mecano 2025: Auftragseingang 772,6 Mio EUR (VJ 807,1 Mio) Umsatz 747,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 749,6 Mio) EBIT rund 47,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 43,9 Mio) Reinergebnis rund 32 Mio EUR (AWP-Konsens: 31,5 Mio) 2026: Erste Anzeichen von Erholung in Europas Industrie Europas Industrie aber weiter unter Wachstumsschwelle Im Jahresverlauf allmähliche Markterholung erwartet Operat Entwicklung wird durch Effizienprogramme gestützt - EFG schliesst Kooperation mit Capital Group für Investitionlösungen - Flughafen Zürich kann höhere Lärmzuschläge einführen - Implenia Wincasa baut Marktstellung mit neuen Mandaten aus - Mobilezone: TalkTalk und Digital Republic verlängern Vertrag mit Sunrise - Newron sichert sich bis zu 38 Mio EUR zur Fortführung Phase III von Evenamide NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros Bank 2025: Geschäftsertrag 814,4 Mio Fr. (VJ 806,6 Mio) Reinergebnis 276,2 Mio Fr. (VJ 282,1 Mio) - Weko weitet Untersuchung im Jura nach möglichen Submissionsabreden aus - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: ARBEITSLOSENQUOTE DEZEMBER 5,2 Prozent (PROGNOSE 5,1) - DE: VERBRAUCHERPREISE JANUAR +2,1 Prozent GG VJ (PROG +2,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE JANUAR +0,1 Prozent GG VM (PROG +0,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI JANUAR +2,1 Prozent GG VJ (PROG +2,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI JANUAR -0,1 Prozent GG VM (PROG -0,1) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Swisscanto meldet Anteil von 3,023 Prozent - Burckhardt: Goldman Sachs meldet Anteil von 4,919 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Also: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Basilea: Ergebnis 2025 (Conf. Call 16.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis 2025 (provisorisch) - Amrize: Ergebnis Q4 (nachbörslich US, Conf. Call 18.2.) Mittwoch: - CPH: Ergebnis 2025 (Webcast 9.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis 2025 (Webcast 10.30 Uhr) - Sunrise: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) - Amrize: Conf. Call Q4 (14:30) Donnerstag: - Cembra: Ergebnis 2025 (Media Call 10.30 Uhr) - TKB: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Zurich: Ergebnis 2025 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Nestlé: Ergebnis 2025/Strategie-Update (Conf. Call 09.00) - Novavest: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 (08.30 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar (Donnerstag) - BFS: Industrieproduktion Q4 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26 (11.00 Uhr) - US: Empire State Bericht 2/26 (14.30 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9108 - USD/CHF: 0,7694 - Swiss Bond Index: +12 BP auf 139,91 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,294 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,41 Prozent auf 13'656 Punkte - SLI (Montag): +0,25 Prozent auf 2'162 Punkte - SPI (Montag): +0,31 Prozent auf 18'821 Punkte - Dax (Montag): -0,46 Prozent auf 24'801 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,29 Prozent auf 8'317 Punkte
