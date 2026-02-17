- SMI vorbörslich: -0,30 Prozent auf 13'615,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones: geschlossen wegen Feiertag - Nasdaq Comp: geschlossen wegen Feiertag - Nikkei 225 (Dienstag): -0,42 Prozent auf 56'566 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan investiert 55 Millionen in Kompetenzzentrum in Grasse - Roche beruft Mark Dawson zum neuen Leiter der Pharmaforschung - Also 2025: Nettoumsatz 13,5 Mia EUR (AWP-Konsens: 13,77 Mia) EBITDA 286 Mio EUR (AWP-Konsens: 309,7 Mio) Reinergebnis 109,63 Mio EUR (AWP-Konsens: 128,8 Mio) Dividende 5,30 Fr. (AWP-Konsens: 5,20 Fr.) 2026: EBITDA zwischen 300 und 340 Mio Euro erwartet ROCE von über 20 Prozent erwartet Mittelfristig weiterhin EBITDA von 425 bis 525 Mio Euro, ROCE über 25 Prozent vorbörsliche Indikation -4,8 Prozent - Basilea 2025: Umsatz 232,4 Mio Fr. (VJ 208,5 Mio) Flüssige Mittel 162,3 Mio Fr. (H1: 132,7 Mio) Betriebsergebnis 51,5 Mio Fr. (VJ 61,2 Mio) Reinergebnis 40,2 Mio Fr. (VJ 77,6 Mio) 2026: 10 Prozent Anstieg Gesamtumsatz und +20 Prozent des Betriebsgewinns erwartet VR Thomas Werner und Martin Nicklasson verzichten auf Wiederwahl VR schlägt Anne Whitaker und Naseem Amin als neue Mitglieder vor vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - DKSH 2025: Umsatz 11071 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'074 Mio) EBIT 335,4 Mio Fr. (VJ 333,9 Mio) Kern-EBIT 349 Mio Fr. (AWP-Konsens: 350,6 Mio) Reinergebnis 210,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 219,9 Mio) Org. Wachstum 2,5 Prozent (AWP-Konsens: 2,3 Prozent) Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,43 Fr.) 2026: Kern-EBIT fällt höher aus als im Jahr 2025 Outlook für 2026 im Rahmen der mittelfristigen Roadmap Sind weiter vom Langfristpotenzial in Asien-Pazifik überzeugt Andreas W. Keller verlässt Verwaltungsrat VR schlägt Julie von Wedel-Keller zur Wahl in der Verwaltungsrat vor Verwaltungsräte Wolfgang Baier und Suwannee Ratthayabandith treten ab Werden zur GV zwei weitere neue Verwaltungsratsmitglieder vorschlagen vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent - Phoenix Mecano 2025: Auftragseingang 772,6 Mio EUR (VJ 807,1 Mio) Umsatz 747,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 749,6 Mio) EBIT rund 47,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 43,9 Mio) Reinergebnis rund 32 Mio EUR (AWP-Konsens: 31,5 Mio) 2026: Erste Anzeichen von Erholung in Europas Industrie Europas Industrie aber weiter unter Wachstumsschwelle Im Jahresverlauf allmähliche Markterholung erwartet Operat Entwicklung wird durch Effizienprogramme gestützt - EFG schliesst Kooperation mit Capital Group für Investitionlösungen - Flughafen Zürich kann höhere Lärmzuschläge einführen - Implenia Wincasa baut Marktstellung mit neuen Mandaten aus - Mobilezone: TalkTalk und Digital Republic verlängern Vertrag mit Sunrise - Newron sichert sich bis zu 38 Mio EUR zur Fortführung Phase III von Evenamide NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros Bank 2025: Geschäftsertrag 814,4 Mio Fr. (VJ 806,6 Mio) Reinergebnis 276,2 Mio Fr. (VJ 282,1 Mio) - Weko weitet Untersuchung im Jura nach möglichen Submissionsabreden aus - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: ARBEITSLOSENQUOTE DEZEMBER 5,2 Prozent (PROGNOSE 5,1) - DE: VERBRAUCHERPREISE JANUAR +2,1 Prozent GG VJ (PROG +2,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE JANUAR +0,1 Prozent GG VM (PROG +0,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI JANUAR +2,1 Prozent GG VJ (PROG +2,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI JANUAR -0,1 Prozent GG VM (PROG -0,1) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Swisscanto meldet Anteil von 3,023 Prozent - Burckhardt: Goldman Sachs meldet Anteil von 4,919 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Also: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Basilea: Ergebnis 2025 (Conf. Call 16.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis 2025 (provisorisch) - Amrize: Ergebnis Q4 (nachbörslich US, Conf. Call 18.2.) Mittwoch: - CPH: Ergebnis 2025 (Webcast 9.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis 2025 (Webcast 10.30 Uhr) - Sunrise: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) - Amrize: Conf. Call Q4 (14:30) Donnerstag: - Cembra: Ergebnis 2025 (Media Call 10.30 Uhr) - TKB: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Zurich: Ergebnis 2025 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Nestlé: Ergebnis 2025/Strategie-Update (Conf. Call 09.00) - Novavest: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 (08.30 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar (Donnerstag) - BFS: Industrieproduktion Q4 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26 (11.00 Uhr) - US: Empire State Bericht 2/26 (14.30 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9108 - USD/CHF: 0,7694 - Swiss Bond Index: +12 BP auf 139,91 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,294 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,41 Prozent auf 13'656 Punkte - SLI (Montag): +0,25 Prozent auf 2'162 Punkte - SPI (Montag): +0,31 Prozent auf 18'821 Punkte - Dax (Montag): -0,46 Prozent auf 24'801 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,29 Prozent auf 8'317 Punkte

awp-robot/sw/to