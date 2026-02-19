- SMI vorbörslich: +0,31 Prozent auf 13'850,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,26 Prozent auf 49'663 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,78 Prozent auf 22'754 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,57 Prozent auf 57'468 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé 2025: Umsatz 89'490 Mio Fr. (AWP-Konsens: 89'602 Mio) Org. Wachstum 3,5 Prozent (AWP-Konsens: 3,3 Prozent) RIG 0,8 Prozent (AWP-Konsens: 0,7 Prozent) EBIT adj. 14'389 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'442 Mio) EBIT-Marge adj. 16,1 Prozent (AWP-Konsens: 16,1 Prozent) Reinergebnis 9033 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'091 Mio) Dividende 3,10 Fr. (AWP-Konsens: 3,08 Fr.) Q4: Org. Wachstum 4,0 Prozent (AWP-Konsens: 3,4 Prozent) RIG 1,3 Prozent (AWP-Konsens: 0,9 Prozent) Fokussieren Portfolio auf vier Geschäfte Nutrition und Nestlé Health Science werden zusammengelegt Verhandlungen zum Verkauf von Glacé-Geschäft an Froneri Vereinfachung Organisation mit verstärkter lokaler Rechenschaft Regelmässige Überprüfung kleinerer Assets,die nicht Kerngeschäft sind Wassereinheit wird per 2027 dekonsolidiert Starten Gespräche mit potentiellen Käufern für Vitamin-Marken Nestlé-Health-Science CEO Anna Mohl verlässt Nestlé 20 Prozent der angepeilten Einsparungen von jährlich 1 Milliarde erreicht Halten an unserer Dividendenpolitik fest Rückrufe belasten mit 185 Mio.Fr. Rückgaben und Bestandsabschreibern Ziel ist mittelfristig ein organisches Wachstum von 4 Prozent+ CEO: Leistung im Jahr 2025 stimmt mich zuversichtlich RIG war in allen Zonen und globalen Geschäftsbereichen positiv Es gibt noch einiges zu tun, aber wir sind zuversichtlich Werke laufen wieder rund um die Uhr nach Babymilch-Rückruf US-Tiefkühlgeschäft bleibt im Portfolio Zahl der über 400 Marken soll deutlich reduziert werden Kein langfristiger Effekt durch Babymilch-Rückruf erwartet Müssen Teil des Vertrauens wieder aufbauen; sind gut positioniert Bin überrascht, dass andere Anbieter mit Rückrufen zuwarteten VR mit zusätzlichen Sitzungen und Anpassungen der Ausschussstrukturen wird künftig aus 13 unabhängigen Mitgliedern bestehen schlägt Fatima Francisco und Thomas Jordan für den VR vor 2026: Org. Wachstum von 3-4 Prozent erwartet RIG-Steigerung gegenüber 2025 Verbesserung der operativen Marge ggü 2025 erwartet Freier Cash Flow bei über 9 Milliarden CHF erwartet vorbörsliche Indikation +2,8 Prozent - Zurich 2025: Bruttoprämien Nichtleben 50'422 Mio USD (VJ 46'624 Mio) P&C Versicherungsumsatz 48'234 Mio USD (VJ 44'792 Mio) Combined Ratio 92,6 Prozent (AWP-Konsens: 93,0 Prozent) Betriebsergebnis 8856 Mio USD (AWP-Konsens: 8687 Mio) Reinergebnis 7201 Mio USD (AWP-Konsens: 6477 Mio) Dividende 30,00 Fr. (AWP-Konsens: 30,17 Fr.) Eigenkapital 28'515 Mio USD (AWP-Konsens: 27'677 Mio) SST-Quote bei 259 Prozent (VJ 252 Prozent) bestätigt die bis 2027 gesetzten Ziele - gut unterwegs schlägt Mary Forrest zur Wahl in VR vor vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - ABB-Chef Morten Wierod erhielt 2025 Vergütung von 6,1 Mio Franken - Amrize schliesst Übernahme von PB Materials ab vorbörsliche Indikation -1,7 Prozent - Lindt & Sprüngli muss Schadenersatz an Comité Champs-Elysées zahlen - Roche will altgedientes Antibiotikum Rocephin verkaufen - Avolta erhält 6-Jahresvertrag für Ausbau Gastronomie am Flughafen Florenz gewinnt 10-Jahresvertrag für Gastronomie am Flughafen Verona - Bioversys publiziert Tuberkulose-Daten in renommierten Fachjournal - DKSH schliesst Vertriebsvereinbarung mit Osteopore Limited - Cembra 2025: Geschäftsertrag 542,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 541,4 Mio) Dividende 4,60 Fr. (AWP-Konsens: 4,57 Fr.) Reinergebnis 179,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 185,1 Mio) Nettoforderungen 6584 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6736 Mio) Betriebsaufwand 245,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 246,6 Mio) Neben ord.Dividende von 4,60 Fr. auch Sonderdividende von 1 Fr. Christop Glaser wird per 1. März neuer CFO 2026: Erwarten Nettoertragswachstum im Gleichschritt mit BIP-Wachstum Kostensenkungen von 15 bis 20 Millionen Franken Anstieg Reingewinn und Verbesserung EKP-Rendite auf rund 15 Prozent vorbörsliche Indikation -3,1 Prozent - Novavest 2025: Erfolg aus Verm. 34,8 Mio Fr. (VJ 30,4 Mio) Gewinn exkl. Neubewertung 24,5 Mio Fr. (VJ 18,2 Mio) EBIT 41,8 Mio Fr. (VJ 28,8 Mio) Reinergebnis 30,5 Mio Fr. (VJ 19,1 Mio) Nennwertrückzahlung 1,45 Fr. (VJ 1,40 Fr.) Potenzial von Zukäufen oder Aktienrückkäufen wird geprüft 2026: gehen von positiver Lage im Schweizer Immobilienmarkt aus - TKB 2025: Geschäftsertrag 439,1 Mio Fr. (VJ 420,3 Mio) Geschäftserfolg 230 Mio Fr. (VJ 218,8 Mio) Reinergebnis 162,3 Mio Fr. (VJ 158 Mio) Dividende 3,60 Fr. (VJ 3,40 Fr.) 2026: Erfolgr. Geschäftsgang, aber tieferer Unternehmenserfolg als 2025 - Zug Estates 2025: Liegenschaftsertrag 71,62 Mio Fr. (VJ 69,3 Mio) EBIT 107,51 Mio Fr. (VJ 76,8 Mio) Reinergebnis 85,18 Mio Fr. (VJ 58,7 Mio) Ergebnis vor NB 39,2 Mio Fr. (VJ 36,9 Mio) Neubewertungen 52,2 Mio Fr. (VJ 24,8 Mio) Dividende 49,00 Fr. (VJ 47,00 Fr.) 2026: Leichte Reduktion Liegenschaftsertrag erwartet In Hotel&Gastro stabiler Umsatz, leicht tiefere GOP erw. Konzernergebnis ohne NB und Sondereff. auf VJ-Niveau erw. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo verfolgt Windenergieprojekt am Flumserberg nicht weiter - Raiffeisen-Rating von Fitch mit «A+» und «stabilem» Ausblick bestätigt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte in USA Januar -7,1 Prozent zum VM (saisonbereinigt) Exporte Januar zum VM real +3,6 Prozent, nominal +2,3 Prozent (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Januar 3,61 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe Januar zum VM real +1,0 Prozent, nominal -0,9 Prozent (saisonbereinigt) Uhrenexporte Januar unbereinigt 1,92 Mrd. Fr. (nom. -3,6 Prozent gg VJ) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,489 Prozent - Also: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,998 Prozent - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 4,959 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,11 Prozent - UBS: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Swatch-Chef Hayek: Überbewerteter Franken ist schädlicher als US-Zölle (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Nestlé: Conf. Call zu Ergebnis 2025/Strategie-Update (09.00 Uhr) - Zurich: Conf. Call zu Ergebnis 2025 (13.00 Uhr) - Cembra: Media Call zu Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - Novavest: BMK zu Ergebnis 2025 (11.00 Uhr) - TKB: BMK zu Ergebnis 2025 (11.00 Uhr) - Zug Estates: BMK zu Ergebnis 2025 (11.00 Uhr) Freitag: - Sika: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Allreal: Ergebnis 2025 (BMK 9.30 Uhr) - Siegfried: Ergebnis 2025 (BMK 10.30/14.00 Uhr) - LLB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) Montag: - Belimo: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr, Zürich/online) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar (Montag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 12/25 (10.00 Uhr) Bauproduktion 12/25 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig; 16.00 Uhr) - US: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Handelsbilanz 12/25 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 18.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: - USD/CHF: - Swiss Bond Index: -1 BP auf 140,09 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,244 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,39 Prozent auf 13'807 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,64 Prozent auf 2'193 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,40 Prozent auf 19'036 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,12 Prozent auf 25'278 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,35 Prozent auf 8'429 Punkte

