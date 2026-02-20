STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag dank seiner defensiven Qualitäten mit einem freundlichen Handelsstart erwartet. Denn die Vorgaben sind eher negativ. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq gaben nach Börsenschluss in Europa noch leicht nach. Sorgen um einen möglichen Angriff der USA auf den Iran machen mit den jüngsten Aussagen von Trump verstärkt die Runde. Der Nachmittag hält dann nochmals einen bunten Strauss an US-Konjunkturdaten bereit.
- SMI vorbörslich: +0,22 Prozent auf 13'830,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,54 Prozent auf 49'395 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,31 Prozent auf 22'683 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,12 Prozent auf 56'826 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA akzeptiert Zulassungsantrag für Krebsmittel Giredestrant FDA-Entscheid bis 18.12.2026 erwartet FDA genehmigt Kombibehandlung mit Venclexta und Acalabrutinib - Sika 2025: EBIT 1493,2 Mio Fr. (VJ 1713,9 Mio) EBITDA 2064,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2055 Mio) EBITDA-Marge 18,4 Prozent (AWP-Konsens: 18,4 Prozent) EBITDA-Marge ohne Einmalkosten von 19,2 Prozent Reinergebnis 1045,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1055 Mio) Dividende 3,70 Fr. (AWP-Konsens: 3,58 Fr.) Marktanteilsgewinne in allen Regionen 2026: Umsatzwachstum von 1-4 Prozent in Lokalwährungen erwartet Verbesserte Dynamik in H2 erwartet Zugrunde liegender Markt wird einstellig schrumpfen EBITDA-Marge von 19,5 bis 20,0 Prozent erwartet Mittelfristige Ziele im Rahmen der Strategie 2028 bestätigt vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Swiss Re: Corporate Solutions übernimmt Trade-Credit-&Surety-Geschäft von QBE Portfolio von QBE soll jährlich Einnahmen von 200 Mio USD bringen - Lindt weist Vorwürfe zu Champs-Élysées-Werbespot entschieden zurück - Allreal 2025: EBIT vor NB 183,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 185,3 Mio) Gesamtleistung 486,6 Mio Fr. (VJ 469,4 Mio) Ergebnis inkl. NB 219,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 196,6 Mio) Leerstandsquote 3,4 Prozent (VJ 1,6 Prozent) Dividende 7 Fr. (AWP-Konsens: 7,00 Fr.) VRP Honegger und VR Spuhler treten an nächster GV nicht mehr an schlagen Philipp Gmür als neuer VRP vor 2026: gehen von von einem höheren oper. Ergebnis aus Im Segment Immobilien werden die Mieterträge wieder zunehmen Die Leerstandsquote wird im Ver-lauf des Jahres wieder sinken Bei E&R leicht steigende Verkaufsgewinne erwartet Finanzierungskosten dürften leicht ansteigen - LLB 2025: AuM 108,86 Mrd Fr. (H1: 100,8 Mrd) Geschäftsertrag 611,6 Mio Fr. (VJ 565,8 Mio) Reinergebnis 166,5 Mio Fr. (VJ 167,2 Mio) Nettoneugeld 3,7 Mrd Fr. (VJ 2,8 Mrd) Dividende 2,80 Fr. (VJ 2,80 Fr.) Nachfolgestrategie zu ACT-26 für Herbst 2026 angekündigt Nicole Brunhart und Christian Wiesendanger kandidieren erneut für GV 2026: Erwarten ein solides Ergebnis - Siegfried 2025: Umsatz 1327,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1349,4 Mio) Kern-EBITDA 312,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 303,4 Mio) Kern-EBITDA-Marge 23,5 Prozent (AWP-Konsens: 22,5 Prozent) Kern-Reinergebnis 162,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 161,7 Mio) Dividende 0,40 Fr. (AWP-Konsens: 0,43 Fr.) 2026: Wachstum im tiefen einstelligen Prozentbereich in LW erw. Core EBITDA-Marge über 23 Prozent erw. Bestätigen positiven mittelfristigen Ausblick legen COO-Funktionen für Drug Substances + Products zusammen vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - BB Biotech 2025: Reinergewinn von 578,1 Mio Fr. bestätigt - EFG International: Management-Verkauf über 1,15 Mio Fr. (61'913 Aktien) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Swiss Central City Real Estate Fund erhöht Ausschüttung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland - DE: ERZEUGERPREISE JANUAR -3,0 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -2,2) ERZEUGERPREISE JANUAR -0,6 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) - GB: EINZELHANDELSUMSATZ JANUAR +4,5 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +2,8) EINZELHANDELSUMSATZ JANUAR +1,8 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 5 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 10,121 Prozent/5,383 Prozent - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,089 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Israel Englander meldet Anteil von <3 Prozent - Temenos: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - Bloomberg: Glencore steht kurz vor Verkauf des Bergbaubetriebs Kazzinc ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Sika: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Allreal: Ergebnis 2025 (BMK 9.30 Uhr) - Siegfried: Ergebnis 2025 (BMK 10.30/14.00 Uhr) - LLB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) Montag: - Belimo: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr, Zürich/online) Dienstag: - WKB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr, Sitten) - Dormakaba: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2025 (Conf. Call/BMK 09.00/11.00 Uhr, Zürich) - Bellevue: Ergebnis 2025 (BMK 9.00 Uhr, Zürich/online) - Temenos: Ergebnis 2025 (Conf. Call 18.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis 2025 (Conf. Call 25.2. 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar (Montag) Ausland: - FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröff., 09.15 Uhr) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröff., 09.30 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröff., 10.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 12/25 (14.30 Uhr) BIP Q4/25 (vorab, 14.30 Uhr) Privater Konsum Q4/25 (vorab, 14.30 Uhr) S&P Global PMI Verarbei. Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröff. 15.45 Uhr) Neubauverkäufe 11/25 und 12/25 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9118 - USD/CHF: 0,7753 - Swiss Bond Index: +30 BP auf 139,79 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,278 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,05 Prozent auf 13'800 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,19 Prozent auf 2'188 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,08 Prozent auf 19'020 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,93 Prozent auf 25'044 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,45 Prozent auf 8'399 Punkte
