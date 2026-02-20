- SMI vorbörslich: +0,22 Prozent auf 13'830,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,54 Prozent auf 49'395 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,31 Prozent auf 22'683 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,12 Prozent auf 56'826 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA akzeptiert Zulassungsantrag für Krebsmittel Giredestrant FDA-Entscheid bis 18.12.2026 erwartet FDA genehmigt Kombibehandlung mit Venclexta und Acalabrutinib - Sika 2025: EBIT 1493,2 Mio Fr. (VJ 1713,9 Mio) EBITDA 2064,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2055 Mio) EBITDA-Marge 18,4 Prozent (AWP-Konsens: 18,4 Prozent) EBITDA-Marge ohne Einmalkosten von 19,2 Prozent Reinergebnis 1045,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1055 Mio) Dividende 3,70 Fr. (AWP-Konsens: 3,58 Fr.) Marktanteilsgewinne in allen Regionen 2026: Umsatzwachstum von 1-4 Prozent in Lokalwährungen erwartet Verbesserte Dynamik in H2 erwartet Zugrunde liegender Markt wird einstellig schrumpfen EBITDA-Marge von 19,5 bis 20,0 Prozent erwartet Mittelfristige Ziele im Rahmen der Strategie 2028 bestätigt vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Swiss Re: Corporate Solutions übernimmt Trade-Credit-&Surety-Geschäft von QBE Portfolio von QBE soll jährlich Einnahmen von 200 Mio USD bringen - Lindt weist Vorwürfe zu Champs-Élysées-Werbespot entschieden zurück - Allreal 2025: EBIT vor NB 183,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 185,3 Mio) Gesamtleistung 486,6 Mio Fr. (VJ 469,4 Mio) Ergebnis inkl. NB 219,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 196,6 Mio) Leerstandsquote 3,4 Prozent (VJ 1,6 Prozent) Dividende 7 Fr. (AWP-Konsens: 7,00 Fr.) VRP Honegger und VR Spuhler treten an nächster GV nicht mehr an schlagen Philipp Gmür als neuer VRP vor 2026: gehen von von einem höheren oper. Ergebnis aus Im Segment Immobilien werden die Mieterträge wieder zunehmen Die Leerstandsquote wird im Ver-lauf des Jahres wieder sinken Bei E&R leicht steigende Verkaufsgewinne erwartet Finanzierungskosten dürften leicht ansteigen - LLB 2025: AuM 108,86 Mrd Fr. (H1: 100,8 Mrd) Geschäftsertrag 611,6 Mio Fr. (VJ 565,8 Mio) Reinergebnis 166,5 Mio Fr. (VJ 167,2 Mio) Nettoneugeld 3,7 Mrd Fr. (VJ 2,8 Mrd) Dividende 2,80 Fr. (VJ 2,80 Fr.) Nachfolgestrategie zu ACT-26 für Herbst 2026 angekündigt Nicole Brunhart und Christian Wiesendanger kandidieren erneut für GV 2026: Erwarten ein solides Ergebnis - Siegfried 2025: Umsatz 1327,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1349,4 Mio) Kern-EBITDA 312,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 303,4 Mio) Kern-EBITDA-Marge 23,5 Prozent (AWP-Konsens: 22,5 Prozent) Kern-Reinergebnis 162,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 161,7 Mio) Dividende 0,40 Fr. (AWP-Konsens: 0,43 Fr.) 2026: Wachstum im tiefen einstelligen Prozentbereich in LW erw. Core EBITDA-Marge über 23 Prozent erw. Bestätigen positiven mittelfristigen Ausblick legen COO-Funktionen für Drug Substances + Products zusammen vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - BB Biotech 2025: Reinergewinn von 578,1 Mio Fr. bestätigt - EFG International: Management-Verkauf über 1,15 Mio Fr. (61'913 Aktien) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Swiss Central City Real Estate Fund erhöht Ausschüttung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland - DE: ERZEUGERPREISE JANUAR -3,0 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -2,2) ERZEUGERPREISE JANUAR -0,6 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) - GB: EINZELHANDELSUMSATZ JANUAR +4,5 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +2,8) EINZELHANDELSUMSATZ JANUAR +1,8 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 5 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 10,121 Prozent/5,383 Prozent - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,089 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Israel Englander meldet Anteil von <3 Prozent - Temenos: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - Bloomberg: Glencore steht kurz vor Verkauf des Bergbaubetriebs Kazzinc ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Sika: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Allreal: Ergebnis 2025 (BMK 9.30 Uhr) - Siegfried: Ergebnis 2025 (BMK 10.30/14.00 Uhr) - LLB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) Montag: - Belimo: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr, Zürich/online) Dienstag: - WKB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr, Sitten) - Dormakaba: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2025 (Conf. Call/BMK 09.00/11.00 Uhr, Zürich) - Bellevue: Ergebnis 2025 (BMK 9.00 Uhr, Zürich/online) - Temenos: Ergebnis 2025 (Conf. Call 18.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis 2025 (Conf. Call 25.2. 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar (Montag) Ausland: - FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröff., 09.15 Uhr) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröff., 09.30 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröff., 10.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 12/25 (14.30 Uhr) BIP Q4/25 (vorab, 14.30 Uhr) Privater Konsum Q4/25 (vorab, 14.30 Uhr) S&P Global PMI Verarbei. Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröff. 15.45 Uhr) Neubauverkäufe 11/25 und 12/25 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9118 - USD/CHF: 0,7753 - Swiss Bond Index: +30 BP auf 139,79 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,278 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,05 Prozent auf 13'800 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,19 Prozent auf 2'188 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,08 Prozent auf 19'020 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,93 Prozent auf 25'044 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,45 Prozent auf 8'399 Punkte

awp-robot/sw/to