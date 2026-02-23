STIMMUNG - Der Start in die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen des Dauerthemas US-Zölle der der damit verbundenen Unsicherheit. Für den SMI deuten die vorbörslichen Indikationen entsprechend eine etwas schwächere Eröffnung an. Nach seiner Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof kündigte US-Präsident Donald Trump an, einen weltweiten Zollsatz von 15 Prozent zu erheben. Die Zolllandschaft sei jetzt unsicherer als zuvor, kommentiert ein Stratege. - SMI vorbörslich: -0,18 Prozent auf 13'835,00 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,47 Prozent auf 49'626 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,90 Prozent auf 22'886 Punkte - Nikkei 225 (Montag): geschlossen - Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert Phase-II-Daten zu Remibrutinib bei Erdnussallergie und Unnatural Products kooperieren bei Peptid-Therapeutika - Partners Group plant neue Niederlassung in Kuwait - Belimo 2025: Dividende 10,00 Fr. (AWP-Konsens: 10,42 Fr.) EBIT-Marge 20,8 Prozent (AWP-Konsens: 21,1 Prozent) EBIT 232,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 235,9 Mio) Reinergebnis 181,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 188,3 Mio) 2026: EBIT-Marge von voraussichtlich über 20 Prozent erwartet Umsatzwachstum in LW im mittleren Zehn-Prozent-Bereich erwartet Karina Rigby neu zur Wahl in VR vorgeschlagen Stefan Ranstrand stellt sich nicht zur Wiederwahl in VR vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Castle PE schreibt 2025 einen Gewinn von 1,76 Millionen Dollar - Leclanché sichert sich Finanzierungsvereinbarung für kurzfristigen Betrieb - Stadler und Critical Software gründen Stadler Digital Labs - Wisekey verlegt Genfer Hauptsitz im August 2026 in Stadtteil Pont-Rouge NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bank Reyl Intesa Sanpaolo baut rund 30 Stellen ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt: NN N.V. meldet Anteil von <3 Prozent - CFT meldet Eigenanteil von 5,03 Prozent/5,809 Prozent - Newron: Newron Pharmaceuticals SpA meldet Anteil von <3 Prozent/18,267 Prozent - Orior: Emil Weber/Tobias Weber melden Anteil von 3,21 Prozent - Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - Skihersteller Stöckli verklagt US-Regierung wegen Zöllen (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Belimo: BMK 2025 (10.30 Uhr) Dienstag: - WKB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr, Sitten) - Dormakaba: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2025 (Conf. Call/BMK 09.00/11.00 Uhr, Zürich) - Bellevue: Ergebnis 2025 (BMK 9.00 Uhr, Zürich/online) - Temenos: Ergebnis 2025 (Conf. Call 18.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis 2025 (nachbörslich) Mittwoch: - Adecco: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr Zürich/online) - Sandoz: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr, Basel) - Alcon: Conf. Call zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar (08.30 Uhr) - UBS-CFA Index Februar (Mittwoch) - BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2025 (Mittwoch) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9134 - USD/CHF: 0,7725 - Swiss Bond Index: -1 BP auf 139,78 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,29 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,44 Prozent auf 13'860 Punkte - SLI (Freitag): +0,56 Prozent auf 2'201 Punkte - SPI (Freitag): +0,41 Prozent auf 19'098 Punkte - Dax (Freitag): +0,87 Prozent auf 25'261 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,03 Prozent auf 8'515 Punkte

awp-robot/sw/ra