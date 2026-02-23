STIMMUNG
- Der Start in die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen des Dauerthemas 
  US-Zölle der der damit verbundenen Unsicherheit. Für den SMI deuten die
  vorbörslichen Indikationen entsprechend eine etwas schwächere Eröffnung an.
  Nach seiner Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof kündigte US-Präsident
  Donald Trump an, einen weltweiten Zollsatz von 15 Prozent zu erheben. Die
  Zolllandschaft sei jetzt unsicherer als zuvor, kommentiert ein Stratege.

- SMI vorbörslich: -0,18 Prozent auf 13'835,00 Punkte (08.05 Uhr)
- Dow Jones (Freitag): +0,47 Prozent auf 49'626 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +0,90 Prozent auf 22'886 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): geschlossen - Feiertag

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis präsentiert Phase-II-Daten zu Remibrutinib bei Erdnussallergie
           und Unnatural Products kooperieren bei Peptid-Therapeutika
- Partners Group plant neue Niederlassung in Kuwait

- Belimo 2025: Dividende 10,00 Fr. (AWP-Konsens: 10,42 Fr.)
               EBIT-Marge 20,8 Prozent (AWP-Konsens: 21,1 Prozent)
               EBIT 232,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 235,9 Mio)
               Reinergebnis 181,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 188,3 Mio)
         2026: EBIT-Marge von voraussichtlich über 20 Prozent erwartet
               Umsatzwachstum in LW im mittleren Zehn-Prozent-Bereich erwartet
          Karina Rigby neu zur Wahl in VR vorgeschlagen
          Stefan Ranstrand stellt sich nicht zur Wiederwahl in VR
     vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent

- Castle PE schreibt 2025 einen Gewinn von 1,76 Millionen Dollar
- Leclanché sichert sich Finanzierungsvereinbarung für kurzfristigen Betrieb
- Stadler und Critical Software gründen Stadler Digital Labs
- Wisekey verlegt Genfer Hauptsitz im August 2026 in Stadtteil Pont-Rouge

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Bank Reyl Intesa Sanpaolo baut rund 30 Stellen ab 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Burckhardt: NN  N.V. meldet Anteil von <3 Prozent
- CFT meldet Eigenanteil von 5,03 Prozent/5,809 Prozent
- Newron: Newron Pharmaceuticals SpA meldet Anteil von <3 Prozent/18,267 Prozent
- Orior: Emil Weber/Tobias Weber melden Anteil von 3,21 Prozent
- Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE MONTAG
- Skihersteller Stöckli verklagt US-Regierung wegen Zöllen (CH Media)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Montag:
- Belimo: BMK 2025 (10.30 Uhr)

  Dienstag:
- WKB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr, Sitten)
- Dormakaba: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Oerlikon: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- PSP Swiss Property: Ergebnis 2025 (Conf. Call/BMK 09.00/11.00 Uhr, Zürich)
- Bellevue: Ergebnis 2025 (BMK 9.00 Uhr, Zürich/online)
- Temenos: Ergebnis 2025 (Conf. Call 18.30 Uhr)
- Alcon: Ergebnis 2025 (nachbörslich)

  Mittwoch:
- Adecco: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Georg Fischer: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr Zürich/online)
- Sandoz: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr, Basel)
- Alcon: Conf. Call zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar (08.30 Uhr)
- UBS-CFA Index Februar (Mittwoch)
- BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2025 (Mittwoch)

  Ausland:
- DE: ifo-Geschäftsklima (10.00 Uhr)
- US: Auftragseingang Industrie (16.00 Uhr)
      Auftragseingang langlebige Güter  (16.00 Uhr)
      Dallas Fed Verarbeitende Industrie  (16.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9134
- USD/CHF: 0,7725
- Swiss Bond Index: -1 BP auf 139,78 Prozent (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,29 Prozent (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): +0,44 Prozent auf 13'860 Punkte
- SLI (Freitag): +0,56 Prozent auf 2'201 Punkte
- SPI (Freitag): +0,41 Prozent auf 19'098 Punkte
- Dax (Freitag): +0,87 Prozent auf 25'261 Punkte
- CAC 40 (Freitag): +1,03 Prozent auf 8'515 Punkte

