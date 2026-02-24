- SMI vorbörslich: +0,21 Prozent auf 13'900,00 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Montag): -1,66 Prozent auf 48'804 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,13 Prozent auf 22'627 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,87 Prozent auf 57'321 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich legt Angebot für australischen Lebensversicherer Clearview vor Angebot bewertet Clearview mit ca. 415 Mio austr. Dollar (227 Mio Fr.) - Novartis: Ethos empfiehlt der GV Ablehnung der Vergütungstraktanden - Kühne+Nagel übernimmt Europa-Distribution für Koki Group - Bellevue 2025: Geschäftsertrag 52,6 Mio Fr. (VJ 70,2 Mio) Konzerngewinn 1,9 Mio Fr. (VJ 9,2 Mio) Dividende 0,15 Fr. (VJ 0,70 Fr.) Kundenvermögen 5,3 Mrd Fr. (VJ 5,8 Mrd) Nettoneugeld -864 Mio Fr. (VJ -1117 Mio) Erste Anzeichen einer Trendwende im Healthcare-Sektor erkennbar - Dormakaba H1: Umsatz 1363 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1379 Mio) Org. Wachstum 2,0 Prozent (AWP-Konsens: 2,1 Prozent) EBITDA adj. 211,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 216,0 Mio) EBITDA-Marge adj. 15,6 Prozent (AWP-Konsens: 15,7 Prozent) Reinergebnis 77,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,8 Mio) Schwächere Nachfrage in US-Hotellerie, Volumenwachstum in EU Einsparungen durch Transformationsprogramm vorzeitig erzielt Umsetzung des Wachstumsplans in Nordamerika macht Fortschritte 25/26: Ziele bestätigt - org. Wachstum von 3-5 Prozent, EBITDA-Marge über 16 Prozent wird strategischer Investor bei SwiftConnect CEO: Werden wohl am unteren Ende der Jahresguidance landen Werden in USA durch Portfolioausbau noch stärker wachsen Produzieren 85 Prozent für USA in USA/Kanada/Mexiko Gut gefülltes Auftragsbuch macht zuversichtlich für H2 - Galenica-Tochter Bichsel schliesst Produktion in Interlaken bis Ende 2026 Davon betroffen sind bis zu 170 Stellen Grund für Einstellung ist mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Schliessung führt zu einmaligen Sonderkosten von 35-40 Mio Fr. Aufgabe Geschäftsbereich verbessert adj EBIT um 3 Mio pro Jahr Bichsel fokussiert künftig auf Home-Care-Dienstleistungen - Oerlikon 2025: Umsatz 1568 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1558 Mio) Auftragseingang 1655 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1613 Mio) EBITDA 271 Mio Fr. (AWP-Konsens: 264 Mio) EBITDA-Marge 17,3 Prozent (AWP-Konsens: 16,9 Prozent) EBITDA adj. 271 Mio Fr. (VJ 304 Mio) Reinergebnis fortgef. Tätigkeiten -51 Mio Fr. (VJ +25 Mio) Dividende 0,85 Fr. (AWP-Konsens: 0,34 Fr.) Nettobuchgewinn durch Barmag-Verkauf von 287 Mio Franken 2026: Org. Umsatzwachstum im niedrigen 1-st. Prozentbereich erwartet EBITDA-Marge von rund 17,5 Prozent erwartet Weiter gedämpftes Umfeld erwartet Vorbörsliche Indikation +5,4 Prozent - PSP 2025: Liegenschaftsertrag 349,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 350,6 Mio) Neubewertung 231,12 Mio Fr. (AWP-Konsens: 178,0 Mio) EBITDA vor NB 302,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 301,9 Mio) Reinergebnis 408,47 Mio Fr. (AWP-Konsens: 348,1 Mio) Ergebnis vor NB 225,42 Mio Fr. (AWP-Konsens: 228,1 Mio) Dividende 3,95 Fr. (AWP-Konsens: 3,96 Fr.) Leerstand 3,5 Prozent (9 Mte: 4,3 Prozent; VJ: 3,2 Prozent) Investitionsmarkt hat sich dynamischer entwickelt 2026: EBITDA vor NB von 310 Mio CHF erwartet Leerstandsquote weiter bei 3,5 Prozent angepeilt Weiter insgesamt positive Entwicklung am CH-Immomarkt erwartet Stabile Mietnachfrage erwartet - WKB 2025: Geschäftserfolg 142,09 Mio Fr. (VJ 154,1 Mio) Reinergebnis 85,87 Mio Fr. (VJ 90,5 Mio) Dividende 4,00 Fr. (VJ 4,00 Fr.) 2026: Erwarten Geschäftsverlauf auf Niveau der vergangenen Geschäftsjahre NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Raiffeisen zahlt AT1-Anleihe nicht vorzeitig zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,103 Prozent - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,985 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 9,987 Prozent/5,386 Prozent - SFS: Gruppe um Gründerfamilien Huber/Stadler/Tschan meldet 53,307 Prozent/1,928 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Bellevue: Ergebnis 2025 (BMK 9.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2025 (Conf. Call/BMK 09.00/11.00 Uhr) - WKB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Temenos: Ergebnis 2025 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis 2025 (US nachbörslich) Mittwoch: - Sandoz: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) Donnerstag: - Bystronic: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Calida: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Clariant: Ergebnis 2025 (MK/Conf. Call 07.45/13.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Feintool: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 2025 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis 2025 (Conf Call 9.00 Uhr) - Medmix: Ergebnis 2025 (Webcast 08.30 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis 2025 (Webcast 10.30 Uhr) - Rieter: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Sulzer: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Februar (Mittwoch) - BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2025 (Mittwoch) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 (Donnerstag) Logiernächte Januar (1. Schätzung, (Donnerstag) Ausland: - US: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26 (14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 12/25 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 2/26 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 2/26 (16.00 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 12/25 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.02: - Titlisbahnen (0,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9140 - USD/CHF: 0,7763 - Swiss Bond Index: +18 BP auf 140,03 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,286 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,08 Prozent auf 13'871 Punkte - SLI (Montag): -0,51 Prozent auf 2'189 Punkte - SPI (Montag): -0,24 Prozent auf 19'052 Punkte - Dax (Montag): -1,06 Prozent auf 24'992 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,17 Prozent auf 8'497 Punkte

awp-robot/sw/