STIMMUNG

- Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag fester eröffenen. Der SMI profitiert mit Blick auf die hohe Unsicherheit von seiner defensiver Ausrichtung und notiert vorbörslich auf einem Jahreshoch.

- SMI vorbörslich: +0,21 Prozent auf 13'900,00 Punkte (08.05 Uhr)
- Dow Jones (Montag): -1,66 Prozent auf 48'804 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -1,13 Prozent auf 22'627 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +0,87 Prozent auf 57'321 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Zurich legt Angebot für australischen Lebensversicherer Clearview vor
    Angebot bewertet Clearview mit ca. 415 Mio austr. Dollar (227 Mio Fr.)

- Novartis: Ethos empfiehlt der GV Ablehnung der Vergütungstraktanden
- Kühne+Nagel übernimmt Europa-Distribution für Koki Group 

- Bellevue 2025: Geschäftsertrag 52,6 Mio Fr. (VJ 70,2 Mio)
                 Konzerngewinn 1,9 Mio Fr. (VJ 9,2 Mio)
                 Dividende 0,15 Fr. (VJ 0,70 Fr.)
                 Kundenvermögen 5,3 Mrd Fr. (VJ 5,8 Mrd)
                 Nettoneugeld -864 Mio Fr. (VJ -1117 Mio)
                 Erste Anzeichen einer Trendwende im Healthcare-Sektor erkennbar
            
- Dormakaba H1: Umsatz 1363 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1379 Mio)
                Org. Wachstum 2,0 Prozent (AWP-Konsens: 2,1 Prozent)
                EBITDA adj. 211,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 216,0 Mio)
                EBITDA-Marge adj. 15,6 Prozent (AWP-Konsens: 15,7 Prozent)
                Reinergebnis 77,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,8 Mio)
                Schwächere Nachfrage in US-Hotellerie, Volumenwachstum in EU
                Einsparungen durch Transformationsprogramm vorzeitig erzielt
                Umsetzung des Wachstumsplans in Nordamerika macht Fortschritte
         25/26: Ziele bestätigt - org. Wachstum von 3-5 Prozent, EBITDA-Marge über 16 Prozent
         wird strategischer Investor bei SwiftConnect
         
            CEO: Werden wohl am unteren Ende der Jahresguidance landen
                 Werden in USA durch Portfolioausbau noch stärker wachsen
                 Produzieren 85 Prozent für USA in USA/Kanada/Mexiko
                 Gut gefülltes Auftragsbuch macht zuversichtlich für H2
        
- Galenica-Tochter Bichsel schliesst Produktion in Interlaken bis Ende 2026
       Davon betroffen sind bis zu 170 Stellen
       Grund für Einstellung ist mangelnde Wettbewerbsfähigkeit
       Schliessung führt zu einmaligen Sonderkosten von 35-40 Mio Fr.
       Aufgabe Geschäftsbereich verbessert adj EBIT um 3 Mio pro Jahr
       Bichsel fokussiert künftig auf Home-Care-Dienstleistungen
       
- Oerlikon 2025: Umsatz 1568 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1558 Mio)
                 Auftragseingang 1655 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1613 Mio)
                 EBITDA 271 Mio Fr. (AWP-Konsens: 264 Mio)
                 EBITDA-Marge 17,3 Prozent (AWP-Konsens: 16,9 Prozent)
                 EBITDA adj. 271 Mio Fr. (VJ 304 Mio)
                 Reinergebnis fortgef. Tätigkeiten -51 Mio Fr. (VJ +25 Mio)
                 Dividende 0,85 Fr. (AWP-Konsens: 0,34 Fr.)
                 Nettobuchgewinn durch Barmag-Verkauf von 287 Mio Franken
           2026: Org. Umsatzwachstum im niedrigen 1-st. Prozentbereich erwartet
                 EBITDA-Marge von rund 17,5 Prozent erwartet
                 Weiter gedämpftes Umfeld erwartet
           Vorbörsliche Indikation +5,4 Prozent

- PSP 2025: Liegenschaftsertrag 349,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 350,6 Mio)
            Neubewertung 231,12 Mio Fr. (AWP-Konsens: 178,0 Mio)
            EBITDA vor NB 302,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 301,9 Mio)
            Reinergebnis 408,47 Mio Fr. (AWP-Konsens: 348,1 Mio)
            Ergebnis vor NB 225,42 Mio Fr. (AWP-Konsens: 228,1 Mio)
            Dividende 3,95 Fr. (AWP-Konsens: 3,96 Fr.)
            Leerstand 3,5 Prozent (9 Mte: 4,3 Prozent; VJ: 3,2 Prozent)
            Investitionsmarkt hat sich dynamischer entwickelt
      2026: EBITDA vor NB von 310 Mio CHF erwartet
            Leerstandsquote weiter bei 3,5 Prozent angepeilt
            Weiter insgesamt positive Entwicklung am CH-Immomarkt erwartet
            Stabile Mietnachfrage erwartet
  
- WKB 2025: Geschäftserfolg 142,09 Mio Fr. (VJ 154,1 Mio)
            Reinergebnis 85,87 Mio Fr. (VJ 90,5 Mio)
            Dividende 4,00 Fr. (VJ 4,00 Fr.)
      2026: Erwarten Geschäftsverlauf auf Niveau der vergangenen Geschäftsjahre
  
  
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Raiffeisen zahlt AT1-Anleihe nicht vorzeitig zurück

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,103 Prozent
- Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,985 Prozent
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 9,987 Prozent/5,386 Prozent
- SFS: Gruppe um Gründerfamilien Huber/Stadler/Tschan meldet 53,307 Prozent/1,928 Prozent

PRESSE DIENSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Dienstag:
- Bellevue: Ergebnis 2025 (BMK 9.00 Uhr)
- Dormakaba: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Oerlikon: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- PSP Swiss Property: Ergebnis 2025 (Conf. Call/BMK 09.00/11.00 Uhr)
- WKB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr)
- Temenos: Ergebnis 2025 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr)
- Alcon: Ergebnis 2025 (US nachbörslich)

  Mittwoch:
- Sandoz: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr)
- Adecco: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Georg Fischer: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Alcon: Conf. Call zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr)

  Donnerstag:
- Bystronic: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr)
- Calida: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr)
- Clariant: Ergebnis 2025 (MK/Conf. Call 07.45/13.00 Uhr)
- Emmi: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr)
- Feintool: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr)
- Idorsia: Ergebnis 2025 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Intershop: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Kudelski: Ergebnis 2025 (Conf Call 9.00 Uhr)
- Medmix: Ergebnis 2025 (Webcast 08.30 Uhr)
- Meier Tobler: Ergebnis 2025 (Webcast 10.30 Uhr)
- Rieter: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr)
- Sulzer: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Zehnder: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- UBS-CFA Index Februar (Mittwoch)
- BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2025 (Mittwoch)
- BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 (Donnerstag)
       Logiernächte Januar (1. Schätzung, (Donnerstag)

  Ausland:
- US: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26 (14.30 Uhr)
      FHFA Hauspreisindex 12/25 (15.00 Uhr)
      Richmond Fed Herstellerindex 2/26 (16.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 2/26 (16.00 Uhr)
      Lagerbestände Grosshandel 12/25 (endgültig, 16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

EX-DIVIDENDE DATEN:

per 27.02:
- Titlisbahnen (0,80 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9140
- USD/CHF: 0,7763
- Swiss Bond Index: +18 BP auf 140,03 Prozent (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,286 Prozent (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,08 Prozent auf 13'871 Punkte
- SLI (Montag): -0,51 Prozent auf 2'189 Punkte
- SPI (Montag): -0,24 Prozent auf 19'052 Punkte
- Dax (Montag): -1,06 Prozent auf 24'992 Punkte
- CAC 40 (Montag): +1,17 Prozent auf 8'497 Punkte

