- SMI vorbörslich: -0,12 Prozent auf 13'980 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,76 Prozent auf 49'175 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,04 Prozent auf 22'864 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,20 Prozent auf 58'583 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon 2025: Umsatz 10'319 Mio USD (VJ 9836 Mio) Betriebsmarge 13,2 Prozent (VJ 14,4 Prozent) Kern-Betriebsmarge 19,8 Prozent (VJ 20,6 Prozent) Reinergebnis 980 Mio USD (VJ 1018 Mio) Ergebnis je Aktie 2 USD (VJ 2,1 USD) Kern-EPS 3,1 USD (VJ 3,1 USD) Dividende 0,28 Fr. (AWP-Konsens: 0,31 Fr.) Q4: Betriebsmarge 11,6 Prozent (AWP-Konsens: 14,5 Prozent) Umsatz 2702 Mio USD (AWP-Konsens: 2691 Mio) Kern-Betriebsmarge 19 Prozent (AWP-Konsens: 19,6 Prozent) Ergebnis je Aktie 0,44 USD (VJ 0,57 USD) Kern-EPS 0,78 USD (AWP-Konsens: 0,77 USD) 2026: Umsatzwachstum zwischen 5 und 7 Prozent erwartet Operative Kernmarge Anstieg von 70 bis 170 Basispunkte erwartet Kerngewinn je Aktie Wachstum von 9 bis 12 Prozent erwartet Zölle dürften mit rund 125 bis 175 Mio USD belasten Scott Herren zur Wahl in VR vorgeschlagen - Scott Maw tritt ab vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Sandoz 2025: Umsatz 11'086 Mio USD (AWP-Konsens: 11'072 Mio) Umsatz Generika 7794 Mio USD (AWP-Konsens: 7778 Mio) Umsatz Biosimilars 3292 Mio USD (AWP-Konsens: 3284 Mio) Kern-Reinergebnis 1589 Mio USD (AWP-Konsens: 1459 Mio) Kern-EBITDA 2405 Mio USD (AWP-Konsens: 2372 Mio) Kern-EBITDA-Marge 21,7 Prozent (AWP-Konsens: 21,4 Prozent) Dividende 0,80 Fr. (AWP-Konsens: 0,71 Fr.) Biosimilars-Sparte steuerte 30 Prozent zum Konzernumsatz bei 2026: Umsatzwachstum im mittleren-hohen einstelligen Bereich erwartet Plus bei Kern-EBITDA-Marge von etwa 100 BP erwartet Preisrückgang bei Penicillin wirkte negativ auf Umsatzentwicklung H2 Für H1 26 ähnliche Penicillin-Entwicklung erwartet Keine baldige Rückkehr zu früheren Penicillin-Marktbedingungen erw. vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Galderma erhält Zulassung für neue Restylane-Spritze in EU, USA und Kanada - Adecco 2025: Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,98 Fr.) Q4: Umsatz 5958 Mio EUR (AWP-Konsens: 5936 Mio) Bruttogewinn 1141 Mio EUR (AWP-Konsens: 1137 Mio) Reinergebnis 88 Mio EUR (AWP-Konsens: 102 Mio) Weitere Marktanteilsgewinne - Konzern +395 BP, Adecco +240 BP EBITA-Marge adj. 3,8 Prozent (AWP-Konsens: 3,8 Prozent) Free Cash Flow 426 Millionen Euro EBITA adj. 225 Mio EUR (AWP-Konsens: 220 Mio) Nettoverschuldung 2,290 Mrd Euro, Net Debt/EBITDA exkl. 2,4x Org. Wachstum adj. 3,9 Prozent (AWP-Konsens: 3,4 Prozent) CEO: sehen uns 2026 gut vorbereitet für die Ära von AI Temporär-Geschäft in USA hat gute Traktion Frankreich immer noch schwach, aber Zeichen für Stabilisierung 2026: Im Q1 Bruttomarge und SG&A sequentiell stabil erwartet weiter positives Volumenmomentum im Q1 Adecco schlägt drei neue Verwaltungsräte vor VRP Jean-Christophe Deslarzes kandidiert für eine letzte Amtsperiode vorbörsliche Indikation +2,4 Prozent - Georg Fischer 2025: Dividende 1,35 Fr. (AWP-Konsens: 1,37 Fr.) EBIT Flow Solutions 299 Mio Fr. (VJ 349 Mio) Umsatz Flow Solutions 2999 Mio Fr. (AWP-Kons.: 3007 Mio) Reinergebnis 103 Mio Fr. (VJ 214 Mio) Auftragseingang Flow Solutions 2962 Mio Fr. (VJ 2955 Mio) 2026: Org. Wachstum im unteren 1-st. Prozentbereich erwartet Vergleichbare EBIT-Marge von 10,5 - 12,5 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent Temenos 2025: Dividende 1,40 Fr. (VJ 1,30 Fr.) Q4: Ergebnis je Aktie bereinigt 1,32 USD (VJ 1,16 USD) Mittelfristziele bis 2028 erhöht CEO: Fühlen uns angesichts KI gut positioniert Werden im Detail über KI am Investorentag am Mittwoch sprechen Sehen in unserer Software-Nische nicht Trend von KI-Disruption Mittlerweile 20+ Vertriebsmitarbeiter in USA 2026: EBIT-Wachstum von rund 9 Prozent erwartet und EPS-Wachstum von rund 7 Prozent vorbörsliche Indikation +3,6 Prozent - Basilea erhält weitere 6,0 Mio US-Dollar von BARDA für Antibiotika-Entwicklung - Clariant erhält EU-Zulassung für Reiswachszusätze in Lebensmittelkunststoffen - Flughafen Zürich: S&P hebt Kreditrating auf AA- an - Leclanché ernennt Jens Emrich zum Chief Financial Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo begibt Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB-Schlegel: Inflationsdruck hat sich in der Schweiz kaum verändert US-Zölle und Unsicherheit belasten Wirtschaftswachstum Wirtschaftswachstum blieb in der Schweiz im 2025 gedämpft US-Zölle belasten Wirtschaftswachstum weniger als befürchtet Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,03 Prozent - Newron: Neue Aktionärsgruppe meldet Anteil von 9,049 Prozent - Orior: Emil Weber/Tobias Weber melden Anteil von 5,913 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,197 Prozent PRESSE MITTWOCH - UBS-Fonds neben First Brands mit noch weiteren Ausfällen (Handelsblatt) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Sandoz: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) Donnerstag: - Bystronic: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Calida: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Clariant: Ergebnis 2025 (MK/Conf. Call 07.45/13.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Feintool: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 2025 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis 2025 (Conf Call 9.00 Uhr) - Medmix: Ergebnis 2025 (Webcast 08.30 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis 2025 (Webcast 10.30 Uhr) - Rieter: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Sulzer: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) Freitag - Holcim: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis 2025 (BMK/Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Elma: Ergebnis 2025 - GKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - Schweiter: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Februar (10.00 Uhr) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 (Donnerstag) Logiernächte Januar (1. Schätzung, Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer Februar (Freitag) - Seco: BIP Q4 (Freitag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 2/26 (08.45 Uhr) - DE: DIW Konjunkturbarometer - ZO: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Verkauf neuer Häuser 1/26 (16.00 Uhr) IEA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.02: - Titlisbahnen (0,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 0,9122 - USD/CHF: 0,7728 - Swiss Bond Index: +11 BP auf 140,14 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,245 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,91 Prozent auf 13'997 Punkte - SLI (Dienstag): +0,60 Prozent auf 2'203 Punkte - SPI (Dienstag): +0,78 Prozent auf 19'199 Punkte - Dax (Dienstag): -0,02 Prozent auf 24'986 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,04 Prozent auf 8'519 Punkte

