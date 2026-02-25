STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch wenig verändert erwartet. Am Vortag hatte der SMI erstmals die Marke von 14'000 Zählern übertroffen, letztlich aber knapp darunter geschlossen. Händler sehen die rekordlange Rede von Donald Trump nicht als Erfolg - es habe zu wenig konkrete Informationen zu Zöllen und keine Stimmungsaufheller gegeben. Am heutigen Handelstag rücken nun wieder zahlreiche Unternehmen mit ihren Bilanzen in den Fokus. Zudem wartet der Markt gespannt auf die Zahlen des Chip-Giganten Nvidia am Abend.
- SMI vorbörslich: -0,12 Prozent auf 13'980 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,76 Prozent auf 49'175 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,04 Prozent auf 22'864 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,20 Prozent auf 58'583 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon 2025: Umsatz 10'319 Mio USD (VJ 9836 Mio) Betriebsmarge 13,2 Prozent (VJ 14,4 Prozent) Kern-Betriebsmarge 19,8 Prozent (VJ 20,6 Prozent) Reinergebnis 980 Mio USD (VJ 1018 Mio) Ergebnis je Aktie 2 USD (VJ 2,1 USD) Kern-EPS 3,1 USD (VJ 3,1 USD) Dividende 0,28 Fr. (AWP-Konsens: 0,31 Fr.) Q4: Betriebsmarge 11,6 Prozent (AWP-Konsens: 14,5 Prozent) Umsatz 2702 Mio USD (AWP-Konsens: 2691 Mio) Kern-Betriebsmarge 19 Prozent (AWP-Konsens: 19,6 Prozent) Ergebnis je Aktie 0,44 USD (VJ 0,57 USD) Kern-EPS 0,78 USD (AWP-Konsens: 0,77 USD) 2026: Umsatzwachstum zwischen 5 und 7 Prozent erwartet Operative Kernmarge Anstieg von 70 bis 170 Basispunkte erwartet Kerngewinn je Aktie Wachstum von 9 bis 12 Prozent erwartet Zölle dürften mit rund 125 bis 175 Mio USD belasten Scott Herren zur Wahl in VR vorgeschlagen - Scott Maw tritt ab vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Sandoz 2025: Umsatz 11'086 Mio USD (AWP-Konsens: 11'072 Mio) Umsatz Generika 7794 Mio USD (AWP-Konsens: 7778 Mio) Umsatz Biosimilars 3292 Mio USD (AWP-Konsens: 3284 Mio) Kern-Reinergebnis 1589 Mio USD (AWP-Konsens: 1459 Mio) Kern-EBITDA 2405 Mio USD (AWP-Konsens: 2372 Mio) Kern-EBITDA-Marge 21,7 Prozent (AWP-Konsens: 21,4 Prozent) Dividende 0,80 Fr. (AWP-Konsens: 0,71 Fr.) Biosimilars-Sparte steuerte 30 Prozent zum Konzernumsatz bei 2026: Umsatzwachstum im mittleren-hohen einstelligen Bereich erwartet Plus bei Kern-EBITDA-Marge von etwa 100 BP erwartet Preisrückgang bei Penicillin wirkte negativ auf Umsatzentwicklung H2 Für H1 26 ähnliche Penicillin-Entwicklung erwartet Keine baldige Rückkehr zu früheren Penicillin-Marktbedingungen erw. vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Galderma erhält Zulassung für neue Restylane-Spritze in EU, USA und Kanada - Adecco 2025: Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,98 Fr.) Q4: Umsatz 5958 Mio EUR (AWP-Konsens: 5936 Mio) Bruttogewinn 1141 Mio EUR (AWP-Konsens: 1137 Mio) Reinergebnis 88 Mio EUR (AWP-Konsens: 102 Mio) Weitere Marktanteilsgewinne - Konzern +395 BP, Adecco +240 BP EBITA-Marge adj. 3,8 Prozent (AWP-Konsens: 3,8 Prozent) Free Cash Flow 426 Millionen Euro EBITA adj. 225 Mio EUR (AWP-Konsens: 220 Mio) Nettoverschuldung 2,290 Mrd Euro, Net Debt/EBITDA exkl. 2,4x Org. Wachstum adj. 3,9 Prozent (AWP-Konsens: 3,4 Prozent) CEO: sehen uns 2026 gut vorbereitet für die Ära von AI Temporär-Geschäft in USA hat gute Traktion Frankreich immer noch schwach, aber Zeichen für Stabilisierung 2026: Im Q1 Bruttomarge und SG&A sequentiell stabil erwartet weiter positives Volumenmomentum im Q1 Adecco schlägt drei neue Verwaltungsräte vor VRP Jean-Christophe Deslarzes kandidiert für eine letzte Amtsperiode vorbörsliche Indikation +2,4 Prozent - Georg Fischer 2025: Dividende 1,35 Fr. (AWP-Konsens: 1,37 Fr.) EBIT Flow Solutions 299 Mio Fr. (VJ 349 Mio) Umsatz Flow Solutions 2999 Mio Fr. (AWP-Kons.: 3007 Mio) Reinergebnis 103 Mio Fr. (VJ 214 Mio) Auftragseingang Flow Solutions 2962 Mio Fr. (VJ 2955 Mio) 2026: Org. Wachstum im unteren 1-st. Prozentbereich erwartet Vergleichbare EBIT-Marge von 10,5 - 12,5 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent Temenos 2025: Dividende 1,40 Fr. (VJ 1,30 Fr.) Q4: Ergebnis je Aktie bereinigt 1,32 USD (VJ 1,16 USD) Mittelfristziele bis 2028 erhöht CEO: Fühlen uns angesichts KI gut positioniert Werden im Detail über KI am Investorentag am Mittwoch sprechen Sehen in unserer Software-Nische nicht Trend von KI-Disruption Mittlerweile 20+ Vertriebsmitarbeiter in USA 2026: EBIT-Wachstum von rund 9 Prozent erwartet und EPS-Wachstum von rund 7 Prozent vorbörsliche Indikation +3,6 Prozent - Basilea erhält weitere 6,0 Mio US-Dollar von BARDA für Antibiotika-Entwicklung - Clariant erhält EU-Zulassung für Reiswachszusätze in Lebensmittelkunststoffen - Flughafen Zürich: S&P hebt Kreditrating auf AA- an - Leclanché ernennt Jens Emrich zum Chief Financial Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo begibt Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB-Schlegel: Inflationsdruck hat sich in der Schweiz kaum verändert US-Zölle und Unsicherheit belasten Wirtschaftswachstum Wirtschaftswachstum blieb in der Schweiz im 2025 gedämpft US-Zölle belasten Wirtschaftswachstum weniger als befürchtet Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,03 Prozent - Newron: Neue Aktionärsgruppe meldet Anteil von 9,049 Prozent - Orior: Emil Weber/Tobias Weber melden Anteil von 5,913 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,197 Prozent PRESSE MITTWOCH - UBS-Fonds neben First Brands mit noch weiteren Ausfällen (Handelsblatt) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Sandoz: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) Donnerstag: - Bystronic: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Calida: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Clariant: Ergebnis 2025 (MK/Conf. Call 07.45/13.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Feintool: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 2025 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis 2025 (Conf Call 9.00 Uhr) - Medmix: Ergebnis 2025 (Webcast 08.30 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis 2025 (Webcast 10.30 Uhr) - Rieter: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Sulzer: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) Freitag - Holcim: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis 2025 (BMK/Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Elma: Ergebnis 2025 - GKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - Schweiter: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Februar (10.00 Uhr) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 (Donnerstag) Logiernächte Januar (1. Schätzung, Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer Februar (Freitag) - Seco: BIP Q4 (Freitag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 2/26 (08.45 Uhr) - DE: DIW Konjunkturbarometer - ZO: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Verkauf neuer Häuser 1/26 (16.00 Uhr) IEA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.02: - Titlisbahnen (0,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 0,9122 - USD/CHF: 0,7728 - Swiss Bond Index: +11 BP auf 140,14 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,245 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,91 Prozent auf 13'997 Punkte - SLI (Dienstag): +0,60 Prozent auf 2'203 Punkte - SPI (Dienstag): +0,78 Prozent auf 19'199 Punkte - Dax (Dienstag): -0,02 Prozent auf 24'986 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,04 Prozent auf 8'519 Punkte
