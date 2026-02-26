- SMI vorbörslich: -0,30 Prozent auf 13'935,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,63 Prozent auf 49'482 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,26 Prozent auf 23'152 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,29 Prozent auf 58'753 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Bystronic 2025: Umsatz 613,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 604,6 Mio) Auftragseingang 634,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 635,2 Mio) EBIT -19,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -20,0 Mio) Reinergebnis -28,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -25,6 Mio) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,00 Fr.) 2026: Rechnen nicht mit signifikanter Markterholung Rückkehr zu steigenden Nettoumsätzen erwartet Weiterer Schritt Richtung Profitabilität - Calida 2025: Umsatz 215,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 219,0 Mio) Dividende 0,25 Fr. (AWP-Konsens: 0,46 Fr.) Reinergebnis 7,6 Mio Fr. (VJ 0,5 Mio) EBIT 9,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5,3 Mio) EBIT-Marge 4,2 Prozent (AWP-Konsens: 2,4 Prozent) Kernmarken Calida und Aubade mit einer EBIT-Marge von 6,7 Prozent Cosabella weiter in Repositionierung und unter strategischem Review 2026: EBIT-Marge von über 6 Prozent erwartet will «Premiumpositionierung der Marken konsequent fortsetzen» lanciert Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2 Prozent - Clariant 2025: Umsatz 3915 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3920 Mio) EBITDA 643 Mio Fr. (AWP-Konsens: 601 Mio) EBITDA adj. 697 Mio Fr. (AWP-Konsens: 679 Mio) EBITDA-Marge adj. 17,8 Prozent (AWP-Konsens: 17,3 Prozent) Dividende 0,42 Fr. (AWP-Konsens: 0,43 Fr.) Operativer Cashflow 419 Mio Fr. (VJ 418 Mio) Reinergebnis -41 Mio Fr. (VJ 280 Mio) Performance-Programm bringt Einsparungen von 50 Millionen Fr. CEO: Kein Wendepunkt bei Katalysatoren - aber Tiefpunkt erreicht Katalysatoren-Markt immer noch mit Überkapazitäten konfroniert 2026: Umsatzentwicklung in Lokalwährungen in etwa seitwärts Makroökonomische Herausforderungen, Unsicherheiten + Risiken EBITDA-Marge vor Sonderposten bei rund 18 Prozent Ca. 30 Mio Fr. Einsparungen durch Performanceprogramm erwartet 2027: Mittelfristziele bekräftigt vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - Emmi 2025: Reinergebnis 227,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 229,9 Mio) EBIT 334,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 333,0 Mio) Dividende 17,50 Fr. (AWP-Konsens: 17,70 Fr.) EBIT-Marge 7,1 Prozent (AWP-Konsens: 7,1 Prozent) Reduktion des Nettoverschuldungsgrades auf 1,79 (VJ 2,13) 2026: organ. Umsatzwachstum 1,0 bis 3,0 Prozent erwartet Reingewinnmarge 4,8 Prozent bis 5,3 Prozent erwartet EBIT 335 Mio. bis 355 Mio. Franken erwartet Konkreteres Mittelfristziel mit ROIC 10 Prozent und jähr. Div-Anstieg in CHF - Feintool 2025: Reinergebnis -8 Mio Fr. (VJ -44,7 Mio) EBIT 4,7 Mio Fr. (VJ -49,3 Mio) Umsatz 661,4 Mio Fr. (VJ 719,6 Mio) schlägt für 2025 Dividendenverzicht vor Mittelfristig weiter EBIT-Marge von mehr als 6 Prozent angepeilt VR Heinz Loosli tritt nicht zur Wiederwahl an 2026: Ausblick bleibt vorsichtig Weitere Verbesserung der EBIT-Margen Meue umsatzrelevante und grossvolumige Programme laufen an Wollen auf positiver Dynamik im H2 2025 aufbauen - Idorsia 2025: Umsatz 221 Mio Fr. (VJ 113 Mio) Umsatz Quviviq 134 (9 Mte 91 Mio; H1 58 Mio) Reinergebnis -112 Mio Fr. (VJ -264 Mio) Flüssige Mittel 89 Mio Fr. (9 Mte: 64 Mio) Weltweit mehr als 200 Stellen abgebaut 2026: Operativer Verlust nach US GAAP von 160 Mio Fr. erw. Quviviq-Umsatz von 200 Mio Fr. erwartet - Intershop 2025: Liegenschaftsertrag 77,2 Mio Fr. (VJ 73,2 Mio) EBIT 283,3 Mio Fr. (VJ 146,2 Mio) Reinergebnis 212,8 Mio Fr. (VJ 117,5 Mio) Dividende 6,00 Fr. (VJ 5,50 Fr.) Neubewertungen 188,5 Mio Fr. (VJ 59,7 Mio) Leerstandsquote 6,9 Prozent (VJ 7,1 Prozent) 2026: Rechnen mit Ergebnis, das Forführung Dividendenpol. ermögl. Wollen Chancen am Transaktionsmarkt für Käufe selektiv nutzen Auch Verkäufe von Immobilien vorgesehen Stabiler bis leicht höherer Liegenschaftsertrag erwartet - Kudelski 2025: Umsatz 371,0 Mio USD (VJ 383,7 Mio) EBITDA -15,6 Mio USD (VJ -13,1 Mio) Reinergebnis -40,2 Mio USD (VJ 10,6 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 0,00 Fr.) 2026: erwarten leicht höheren Umsatz und verbesserten EBITDA Hélène Béguin zur Wahl in den VR vorgeschlagen VR Patrick Foetisch tritt nicht zur Wiederwahl an - Medmix 2025: Umsatz 448 Mio Fr. (AWP-Konsens: 454,4 Mio) EBITDA adj. 89,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 87,5 Mio) EBITDA-Marge adj. 20,0 Prozent (AWP-Konsens: 19,3 Prozent) Reinergebnis 7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,9 Mio) Dividende 0,10 Fr. (AWP-Konsens: 0,50 Fr.) 2026: Umsatz stabil bis tiefes einstell. Wachstum erwartet adj. EBITDA-Marge von rund 20 Prozent erwartet Mittelfr. Umsatzwachstum über 4 Prozent, adj. EBITDA-Marge über 21 Prozent Sven Luginbühl wird neuer CFO - Meier Tobler 2025: Dividende 1,70 (VJ 1,60) Fr. vorgeschlagen 2026: Anstieg der operativen Profitabilität erwartet Ob Markterholung bei Wärmepumpen bald kommt, noch offen Anstieg Profitabilität vor allem im H2 will 2026 und 2027 Kosten deutlich senken schlägt Alexander von Witzleben zur Zuwahl in Verwaltungsrat vor - Rieter 2025: Umsatz 685 Mio Fr. (AWP-Konsens: 694 Mio) Auftragseingang 703 Mio Fr. (AWP-Konsens: 684 Mio) EBIT-Marge -6,4 Prozent (VJ 3,3 Prozent) Dividende 0,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,00 Fr.) Finanzierung zur weiteren Entwicklung der Firma ist voll gesichert Neue Mittelfristziele durch Soft-Integration-Ansatz für Barmag vorläufige Synergieannahme von mindestens 20 Mio Fr durch Übernahme Low-Szenario: Umsätze rund 1,4 Mrd Fr und EBIT-Marge von 2 bis 5 Prozent Mid-Szenario: Umsätze rund 1,8 Mrd Fr und EBIT-Marge von 5 bis 8 Prozent High-Szenario: Umsätze 2,2 Mrd Fr und EBIT-Marge von 8 bis 11 Prozent 2026: Erwarten Umsätze im Bereich von 1,3 bis 1,5 Mrd Fr Erwarten positive operative EBIT-Marge im Bereich von 0 bis 3 Prozent vorbörsliche Indikation -4,1 Prozent - Sulzer 2025: Umsatz 3555 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3585 Mio) EBITDA 556 Mio Fr. (AWP-Konsens: 544 Mio) EBITDA-Marge 15,6 Prozent (AWP-Konsens: 15,2 Prozent) Reinergebnis 295 Mio Fr. (AWP-Konsens: 298 Mio) Dividende 4,75 Fr. (AWP-Konsens: 4,68 Fr.) Auftragseingang 3751 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3761 Mio) 2026: Umsatzwachstum von 2 bis 5 Prozent erwartet Wachstum Auftragseingang von 1 bis 5 Prozent erwartet EBITDA-Marge von voraussichtlich 16,5 Prozent erwartet Auftragseingang H1 eher gedämpft, positivere Entwicklung im H2 vorbörsliche Indikation -1,6 Prozent - Zehnder 2025: Dividende 1,40 Fr. (AWP-Konsens: 1,35 Fr.) EBIT 63,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 65,9 Mio) EBIT-Marge 8,3 Prozent (AWP-Konsens: 8,7 Prozent) Reinergebnis 47,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 48,5 Mio) 2026: Erwarten leicht positive Entwicklung der Bauaktivitäten Mittelfristziele bestätigt - Wachstum rund 5 Prozent, EBIT-Marge 9-11 Prozent Neuwahl von Mara Zehnder als Mitglied Verwaltungsrat vorgeschlagen - Molecular Partners & Eckert & Ziegler kooperieren bei Radio-DARPin-Therapien - SPS plant Ausgabe einer grünen Wandelanleihe in Höhe von 350 Mio. Fr. - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq 2025: Umsatz 5,7 Mrd Fr. (VJ 6,6 Mrd) EBITDA 433 Mio Fr. (VJ 1387 Mio) Reinergebnis 197 Mio Fr. (VJ 943 Mio) - Axa Schweiz 2025: Prämienvolumen 6638 Mio Fr. (VJ 6191 Mio) Reinergebnis 805 Mio Fr. (VJ 781 Mio) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: LLB Swiss Investment meldet Anteil von <3 Prozent - Comet: Ernst Göhner Stiftung meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Neue Gruppe um Pelion meldet Anteil von 13,123 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Bystronic: BMK zu Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - Calida: BMK zu Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - Clariant: MK/Conf. Call u Ergebnis 2025 (13.00 Uhr) - Emmi: BMK 09.00 Uhr - Feintool: BMK 11.00 Uhr - Idorsia: Conf. Call zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) - Intershop: BMK 10.00 Uhr - Kudelski: Conf Call zu Ergebnis 2025 (9.00 Uhr) - Medmix: Webcast zu Ergebnis 2025 (08.30 Uhr) - Meier Tobler: Webcast zu Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - Rieter: BMK zu Ergebnis 2025 (09.00 Uhr) - Sulzer: BMK 10.00 Uhr - Zehnder: BMK 11.00 Uhr Freitag - Holcim: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis 2025 (BMK/Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Elma: Ergebnis 2025 - GKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - Schweiter: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr) Montag: - Aryzta: Ergebnis 2025 (Conference Call 08.30 Uhr) - Gurit: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Naturenergie: Ergebnis 2025 - SF Urban: Ergebnis 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Februar (Freitag) - Seco: BIP Q4 (Freitag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze Dezember (Montag) Detailhandelsumsätze Januar (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar (Montag) Ausland: - EU: Geldmenge M3 1/26 (10.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.02: - Titlisbahnen (0,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9123 - USD/CHF: 0,7719 - Swiss Bond Index: -2 BP auf 140,12 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,268 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,14 Prozent auf 13'977 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,44 Prozent auf 2'212 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,10 Prozent auf 19'218 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,76 Prozent auf 25'176 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,73 Prozent auf 8'559 Punkte

