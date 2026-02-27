- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 13'940,00 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,03 Prozent auf 49'499 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,18 Prozent auf 22'878 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,16 Prozent auf 58'850 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim 2025: Umsatz 15'724 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15'790 Mio) EBIT adj. 2876 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2862 Mio) EBIT-Marge adj. 18,3 Prozent (AWP-Konsens: 18,2 Prozent) Reinergebnis 1779 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1833 Mio) Dividende 1,70 Fr. (AWP-Konsens: 1,69 Fr.) 2026: Umsatzwachstum von 3-5 Prozent in lokalen Währungen 8-10 Prozent Wachstum des EBIT adj. in lokaler Währung erwartet Weiterer Anstieg der Recurring EBIT-Marge Rund 2 Mrd Fr. Free Cashflow erwartet Über 20 Prozent Zuwachs bei den recycelten Bau- und Abbruchmaterialien Simon Kronenberg wird zum Region Head of Latin America ernannt Xavier Guesnu wird zum Region Head Central and East Europe ernannt vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Kühne+Nagel: übernimmt Strassengeschäft der Lohmöller-Gruppe in Deutschland Übernommene Sparte erzielte 2024 einen Umsatz von 23,5 Mio EUR Integrieren 142 Logistikspezialisten und 50 Lkw ins Netzwerk - Swiss Re 2025: Reinergebnis 4762 Mio USD (AWP-Konsens: 4689 Mio) Dividende 8,00 USD (AWP-Konsens: 7,59 USD) Combined Ratio P&C 79,4 Prozent (AWP-Konsens: 80,1 Prozent) Combined Ratio CorSo 86,5 Prozent (AWP-Konsens: 88,2 Prozent) Versicherungsumsatz 43,1 Mio USD (AWP-Konsens: 43'348 Mio) Eigenkapital 25,1 Mio USD (AWP-Konsens: 24'814 Mio) Reinergebnis L&H Re 1,3 Mrd USD (VJ 1,5 Mrd USD) Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 4,0 Prozent Versicherungsumsatz 43'136 Mio USD (AWP-Konsens: 43'348) Eigenkapital 25'114 Mio USD (AWP-Konsens: 24'814 Mio) 2026: Kaufen eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Mrd USD zurück Strebt für L&H Re erhöhten Gewinn von 1,7 Mrd USD an bekräftigt Gewinnziel von 4,5 Mrd USD bekräftigt auch Ziele für P&C Re und L&H Re Preissteigerung in Januar-Erneuerungsrunde von 0,3 Prozent ernennt Henock Teklu zu neuen Chief Transformation Officer schlägt Jean-Jacques Henchoz zur Wahl als VR-Mitglied vor vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - UBS nominiert Agustín Carstens und Luca Maestri für den Verwaltungsrat William C. Dudley und Jeanette Wong stehen nicht zur Wiederwahl - Galderma legt positive Dreijahresdaten zu Nemluvio vor - Roche erhält Swissmedic-Zulassung für Gazyvaro für Lupus-Nephritis - Burkhalter: Gruppe übernimmt Caotec SA in Brusio Caotec beschäftigt 17 Mitarbeitende - Umsatz rund 4,9 Mio Fr. - Elma 2025: EBIT 6,12 Mio Fr. (VJ 11,7 Mio) Umsatz 176 Mio Fr. (VJ 177,8 Mio) Reinergebnis 4,15 Mio Fr. (VJ 8,5 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 2,00 Fr.) 2026: Transformationsprozess wird beschleunigt operative Kosten sollen um 4 Mio. Fr. gesenkt werden Robuster Auftragsbestand trotz konjunkturellem Gegenwind Wegen volatiler Rahmenbedingungen kein konkreter Ausblick Verwaltungsrat schlägt GV Patrick Balkanyi zur Neuwahl vor VR Walter Häusermann stellt sich nicht zur Wiederwahl - GKB 2025: Konzerngewinn 224,6 Mio Fr. (VJ 229,5 Mio) Dividende 47,50 Fr. (VJ 47,50 Fr.) Geschäftserfolg 229,9 Mio Fr. (VJ 254,3 Mio) 2026: Konzerngewinn knapp auf Vorjahresniveau erwartet - Schweiter 2025: EBITDA 72 Mio Fr. (VJ 72,2 Mio) Reinergebnis -10 Mio Fr. (AWP-Konsens: -12,7 Mio) EBIT adj. 33,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,1 Mio) Umsatz 904,4 Mio Fr. (VJ 1011 Mio) Dividende 15,0 Fr. (AWP-Konsens: 12,50 Fr.) EBITDA adj. 74,3 Mio Fr. (VJ 90,9 Mio) EBITDA-Marge 8,3 Prozent (VJ 9 Prozent) 2026: Sichtbarkeit ist in wichtigsten Märkten begrenzt Rechnen mit Aufschwung in Core Materials im zweiten Halbjahr Industry mit anhaltend gedämpfter Nachfrage konfrontiert Jacques Sanche wird an der GV nicht zur Wiederwahl in VR antreten - VZ Holding 2025: AuM 61,83 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 60,6 Mrd) Reinergebnis 236,44 Mio Fr. (AWP-Konsens: 232,1 Mio) Dividende 2,95 Fr. (AWP-Konsens: 2,90 Fr.) EBIT 274,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 270,1 Mio) Nettoneugeld 5,8 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,8 Mrd) Geschäftsertrag 574,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 569,2 Mio) 2026: Wachstum in H1 durch tiefere Zinsen noch gebremst Wachstum wieder im Durchschnitt der Vorjahre erwartet VR Albrecht Langhart tritt nicht zur Wiederwahl an - Avolta verlängert Konzession am internationalen Flughafen Miami um 12 Jahre - KTM erhält Kredit zur Refinanzierung von Darlehen von Bajaj Auto International - Santhera erhält Vorschlag für Erstattung von Agamree in Spanien - SPS platziert grüne Wandelanleihe über 350 Millionen Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - ZIF Immobilien Direkt Schweiz steigert Mieteinnahmen im Halbjahr PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: -DE: EINFUHRPREISE JANUAR -2,3 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -2,8) EINFUHRPREISE JANUAR +1,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - BKW: Blackrock meldet Anteil von 3,237 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,002 Prozent - SGKB: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,003 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag - Holcim: BMK/Webcast zu Ergebnis 2025 (09.00/10.00 Uhr) - Swiss Re: BMK/Conf. Call zu Ergebnis 2025 (10.30/14.00 Uhr) - GKB: BMK zu Ergebnis 2025 (09.30 Uhr) - Schweiter: BMK zu Ergebnis 2025 (11.00 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr) Montag: - Aryzta: Ergebnis 2025 (Conference Call 08.30 Uhr) - Gurit: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Naturenergie: Ergebnis 2025 - SF Urban: Ergebnis 2025 Dienstag: - Bucher: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr, Zürich) - Forbo: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr, Zürich/online) - Hiag: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - VAT: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr, Zürich/online) - VP Bank: Ergebnis 2025 (BMK 9.30 Uhr, Zürich/online) - IVF Hartmann: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr, Neuhausen) - Kühne+Nagel: Ergebnis 2025 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Arbonia: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr, Zürich) - HT5: Ergebnis 2025 - SIG: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr/MK 10.30 Uhr) - On Holding AG: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Februar (09:00) - Seco: BIP Q4 (09:00) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze Dezember (Montag) Detailhandelsumsätze Januar (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar (Montag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 2/26 (09:55) Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) (14:00) - US: Erzeugerpreise 1/26 (14:30) MNI Chicago PMI 2/26 (15:45) Bauinvestitionen 12/25 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Titlisbahnen (0,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9127 - USD/CHF: 0,7735 - Swiss Bond Index: +11 BP auf 140,23 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,263 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,45 Prozent auf 13'914 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,30 Prozent auf 2'206 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,35 Prozent auf 19'152 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,45 Prozent auf 25'289 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,19 Prozent auf 8'621 Punkte

