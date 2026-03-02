- SMI vorbörslich: -2,03 Prozent auf 13'730,00 Pkte (8.09 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,05 Prozent auf 48'978 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,92 Prozent auf 22'668 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,35 Prozent auf 58'057 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS kauft Granite River Labs Services Gekaufte Firma hat über 200 Mitarbeiter - Novartis: Trump lobt Novartis-Chef für Schaffung von Arbeitsplätzen in USA - Roche erzielt mit Fenebrutinib weiteren Studienerfolg bei MS-Patienten - UBS löst Direct Urban Fonds rückwirkend auf - Aryzta 2025: EBITDA 306,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 307 Mio) Umsatz 2223 Mio EUR (AWP-Konsens: 2227 Mio) EBITDA-Marge 13,8 Prozent (AWP-Konsens: 13,8 Prozent) Org. Wachstum 1,5 Prozent (VJ: -0,2 Prozent) Reinergebnis 112,3 Mio EUR (VJ 129,6 Mio) Nettoverschuldungsfaktor 2,6× EBITDA (-0,2×) Nettoverschuldung um 12,6 Prozent auf 645,9 Mio. Euro reduziert Q4: Org. Wachstum -0,3 Prozent (Q3: 0,8 Prozent) 2026: Verlegung des Hauptsitzes von Schlieren ZH in den Kanton Zug starke Cashflow-Generierung beibehalten weitere EBITDA- und EBIT-Verbesserung Verwaltungsrat will 2026 Dividendenpolitik festlegen Rückkauf der letzten Hybridanleihe zum nächsten Zinstermin Neuer VRP soll auf GV 2027 hin vorgeschlagen werden Heike Sengstschmid soll Hélène Weber-Dubi im VR ab GV 2026 ersetzen Urs Jordi ab GV 2027 als CEO und ordentliches VR-Mitglied vorgesehen beendet Quartalsumsatz-Updates, neu Geschäftszahlen halbjährlich - Flughafen Zürich steigert Flugbewegungen im Februar zum Vorjahr Keine gestrandeten Passagiere - Gurit 2025: Reinergebnis -60,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -57,7 Mio) EBIT-Marge adj. 8,1 Prozent (AWP-Konsens: 7,6 Prozent) EBIT -43,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -45,4 Mio) EBIT adj. 26,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,9 Mio) Nach 2026 mittleres-hohes 1-stelliges Wachstum im Windbereich erwartet Nach 2026 hohes einstelliges Wachstum im Nicht-Windbereich erwartet Ziel einer operativen Gewinnmarge von 10 Prozent nach 2026 bestätigt 2026: Anstieg Nettoumsatz um mittler. einstelligen Prozentsatz erwartet Prognose wird bei Bedarf aktualisiert, sobald Lage klarer ist Dividende 0,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,00 Fr.) - Leonteq zieht sich als Leonteq-Ankeraktionärin zurück Raiffeisen verkauft 22,7 Prozent an H21 Macro Ltd und 4 Investoren Kooperationsvereinbarung mit Raiffeisen ist davon nicht betroffen Raiffeisen hält weiter einen Anteil von 7,0 Prozent Wichtigste operative Tochter als bankenäquivalente Gegenpartei qual. - Naturenergie 2025: EBIT 214 Mio EUR (VJ 224 Mio) Reinergebnis 188,2 Mio EUR (VJ 180,3 Mio) Umsatz 1557,7 Mio EUR (VJ 1708,4 Mio) EBIT adj. 208,8 Mio EUR (VJ 210,5 Mio) Dividende 0,90 Fr. (VJ 0,90 Fr.) erhöhte Investitionen liefern Grundlage für Wachstum 2026: Weiterhin grosse Herausforderungen erwartet Fokus auf Ausbau erneuerbarer Energien u. Digitalisierung EBIT von rund 120 Mio. EUR erwartet Bruttoinvestitionsvolumen von mehr als 180 Mio. EUR erw. - SF Urban 2025: Liegenschaftsertrag 31,7 Mio Fr. (VJ 31,2 Mio) Leerstandsquote 1,9 Prozent (H1: 2,0 Prozent) Dividende 3,65 Fr. (VJ 3,65 Fr.) Ergebnis vor NB 11,7 Mio Fr. (VJ 12,5 Mio) Ergebnis inkl NB 42,7 Mio Fr. (VJ 16,0 Mio) EBIT 62,87 Mio Fr. (VJ 30,2 Mio) 2026: Reingewinn exkl. NB wieder auf Niveau 2024 erwartet - Stadler: Mailänder Unglück mit Tram: Fahrer fühlte sich vor Crash unwohl Beim Unfall in Mailand handelt es sich um Tramlink-Milano-Fahrzeug Stehen mit Betreiberin in engem Austausch und helfen bei Analyse - Avolta annulliert 4,9 Millionen eigene Aktien und senkt das Aktienkapital - Inficon erweitert globale Partnerschaft mit Oneida Research Services - Swatch kritisiert Studie von Morgan Stanley Investment Management - Ypsomed kündigt Aktienrückkauf von bis zu 150 Mio Fr. an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Genfer Reederei MSC Cruises sagt Orient-Kreuzfahrt ab - Schiff in Dubai - Logistiker Ceva prüft Alternativrouten wegen Nahost-Konflikt - Pure Swiss Opportunity kauft fünf Liegenschaften in Zürich - Swissinvest plant Kapitalerhöhung von bis zu 170,2 Mio Fr. - Helvetia Swiss Property Fund erhöht Kapital um bis zu 128 Millionen Franken PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt auf 1,25 Prozent - SNB 2025: Reinergebnis definitiv 26,15 Mrd Fr. (VJ 80,7 Mrd) - Ausland: - DE: Einzelhandelsumsatz real Januar -0,9 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,0) Einzelhandelsumsatz real Januar +0,7 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,134 Prozent - Avolta: Compagnie Financière Rupert meldet Anteil von 5,166 Prozent - Cham SP: Caceis meldet Anteil von <3 Prozent - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,113 Prozent - Jungfraubahn: Berner Kantonalbank meldet Anteil von 10,04 Prozent - Leonteq: Raiffeisen hält weiter einen Anteil von 7,0 Prozent - Orior: Emil Weber/Tobias Weber melden Anteil von 12 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Aryzta: Conf. Call Ergebnis 2025 (08.30 Uhr) - Gurit: Conf. Call Ergebnis 2025 (9.00 Uhr) Dienstag: - Kühne+Nagel: Ergebnis 2025 (Conf. Call 14.00 Uhr) - VAT: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Arbonia: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr, Zürich) - Bucher: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Forbo: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Hiag: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - HT5: Ergebnis 2025 - IVF Hartmann: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr)x - SIG: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr/MK 10.30 Uhr) - VP Bank: Ergebnis 2025 (BMK 9.30 Uhr) Mittwoch: - Implenia: Ergebnis 2025 (BMK 12.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze Dezember (08.30 Uhr) Detailhandelsumsätze Januar (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar (09.30 Uhr) - Swissmem: Jahreszahlen (10.00 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar (Mittwoch) Ausland: - ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (09.45h) - FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröff., 09.50h) - DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröff., 09.55h) - EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröff., 10.00h) - GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröff., 10.30h) - USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröff., 15.45) ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (16.00h) Bauinvestitionen 1/26 (16.00h) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9042 - USD/CHF: 0,7712 - Swiss Bond Index: +11 BP auf 140,34 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,25 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,72 Prozent auf 14'014 Punkte - SLI (Freitag): +0,42 Prozent auf 2'215 Punkte - SPI (Freitag): +0,54 Prozent auf 19'256 Punkte - Dax (Freitag): -0,02 Prozent auf 25'284 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,25 Prozent auf 8'581 Punkte

