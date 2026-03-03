- SMI vorbörslich: -1,04 Prozent auf 13'690,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,15 Prozent auf 48'905 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,36 Prozent auf 22'749 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -3,06 Prozent auf 56'279 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel 2025: Rohertrag 8800 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8660 Mio) EBIT adj. 1380 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1336 Mio) Reinergebnis 925 Mio Fr. (AWP-Konsens: 944 Mio) Konversionsrate adj. 16 Prozent (AWP-Konsens: 15,4 Prozent) Starke Marktanteilsgewinne in der Luftfracht Dividende 6,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,34 Fr.) Sparprogramm zügig umgesetzt Nun Abbau von über 2000 Stellen geplant (bisher: 1000-1500) 2026: Peilen EBIT von 1,2 bis 1,4 Mrd Fr. an KI wird nächste 18 Monate zu Effizienzsteigerung führen vorbörsliche Indikation -2, - Sika erweitert digitales Produktportfolio durch Partnerschaft mit Giatec - Swiss Re: Angekündigter Aktienrückkauf von max 1,5 Mrd USD startet am 4.3. - VAT 2025: EBITDA-Marge 30,0 Prozent (AWP-Konsens: 30,1 Prozent) EBITDA 321,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 323,5 Mio) Reinergebnis 214,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 219,0 Mio) Dividende 7,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,57 Fr.) Q1: Umsatz von 240 bis 260 Mio Fr. erwartet 2026: Orders, Umsatz, EBITDA (-Marge), Gewinn und FCF über VJ erwartet 2026 Halbleiter: Wachstum beim Ausbau von Fertigungskapazitäten erwartet vorbörsliche Indikation -7,6 Prozent - Zurich reicht verbindliches Angebot für britische Beazley ein Kapitalerhöhung und Aktienplatzierung über 5 Mrd USD für Beazley-Kauf Neue Aktien (4,6 Prozent des AK) werden aus Kapitalband ausgegeben 7,1 Mio neue Aktien gegen Bareinlage, dividendenberechtigt per sofort Im Zusammenhang mit Aktienplatzierung Lock-up-Periode vereinbart vorbörsliche Indikation -3,2 Prozent - ALSO: Aktienrückkaufprogramm von bis zu 120 Mio EUR ab 12. März 2026 - Arbonia 2025: Umsatz 624,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 618,9 Mio) Org. Wachstum 3,7 Prozent (AWP-Konsens: 3,4 Prozent) EBITDA 56,3 Mio Fr. (VJ 66,3 Mio) EBITDA adj. 56,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,3 Mio) EBITDA-Marge adj. 9,2 Prozent (AWP-Konsens: 9,4 Prozent) Reinergebnis -9,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 0,1 Mio) 2026: Weiter anspruchsvolles Marktumfeld erwartet, v.a. Deutschland Umsatzwachstum von 3-5 Prozent ggü. VJ-Umsatz von 622 Mio Fr. erwartet adj. EBITDA bei 15-20 Prozent erwartet ggü. adj. EBITDA von 57,3 Mio Midterm-Guidance unverändert, Free Cashflow von 55-56 Mio. 2029 Christoph Ganz zum neuen Verwaltungsratspräsidenten vorgeschlagen - Bucher 2025: EBIT 281 Mio Fr. (AWP-Konsens: 268 Mio) EBIT-Marge 9,7 Prozent (AWP-Konsens: 9,2 Prozent) Reinergebnis 235 Mio Fr. (AWP-Konsens: 223 Mio) Dividende 11,00 Fr. (AWP-Konsens: 10,48 Fr.) 2026: Bisherige Prognosen bestätigt Stabiler Umsatz auf vergleichbarer Basis erwartet Stabile EBIT-Marge ohne Sondereffekt von 2025 erwartet Erholung der Nachfrage wird sich fortsetzen Urs Kaufmann tritt nicht mehr zur Wiederwahl in den VR an Stefan Scheiber als neuer Präsidenten vorgeschlagen vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - DocMorris baut Verwaltungsrat um - Forbo 2025: Reinergebnis 68,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,4 Mio) EBIT 87,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 90,2 Mio) EBIT-Marge 8,1 Prozent (AWP-Konsens: 8,4 Prozent) Umsatz 1085 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1075 Mio) Dividende 25,00 Fr. (AWP-Konsens: 25,00 Fr.) 2026: Leicht tieferer Umsatz und leicht höherer Gewinn erwartet Ilias Läber neu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen - Hiag 2025: Ergebnis vor NB 68,67 Mio Fr. Reinergebnis 115,1 Mio Fr. (VJ 75,2 Mio) Liegenschaftsertrag 77,4 Mio Fr. (VJ 75,6 Mio) Dividende 3,70 Fr. (VJ 3,30 Fr.) Leerstand weiter bei tiefen 3,2 Prozent Neubewertungen 51,4 Mio Fr. EBIT 138,8 Mio Fr. (VJ 93,8 Mio) 2026: Leerstand bei etwa 3,5 Prozent erwartet Abschluss Verkauf Chama 2. Stufe erw, Gewinnbeitrag ca. 30 Mio Fr. Zunahme der Mieterträge erwartet Massgeblicher Ergebnisbeitrag aus Promotionen erwartet Balz Halter tritt aus VR zurück, Karl Theiler als Nachfolger vorgeschl. - HT5 weist 2025 Reinverlust von 1,6 Mio Fr. aus Sieht sich vor Fusion mit Tessiner Centiel in solider Finanzlage - IVF Hartmann 2025: Umsatz 161,7 Mio Fr. (VJ 159 Mio) EBIT 21,22 Mio Fr. (VJ 23,1 Mio) Reinergebnis 18,29 Mio Fr. (VJ 20,3 Mio) Dividende 3,80 Fr. (VJ 6,20 Fr.) 2026: Umsatzerlöse über dem Niveau von 2025 erwartet EBIT auf dem Niveau von 2025 erwartet Sollten von verbesserter Kostenstruktur profitieren - MindMaze: Gregory Van Beek und Michael Stünkel treten aus VR zurück - Orior stockt Anteil auf Pastificio Gaetarelli auf 100 Prozent auf Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich - Peach Property 2025: FFO I-Guidance von 16-18 Mio EUR bestätigt Mietertrag von rund 108 Mio. Euro Leerstand im Strategic Portfolio bei 4,8 Prozent (VJ 6,2 Prozent) Angebot, Wandelanleihe über 50 Mio Fr. zurückzukaufen Non-Strategic-Portfolio soll schrittweise verkauft werden 2026: LFL-Mietwachstum von 3,5-4,0 Prozent pro Jahr angestrebt - SIG 2025: Umsatz 3248 Mio EUR (AWP-Konsens: 3215 Mio) EBITDA adj. 787,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 777,7 Mio) EBITDA-Marge adj. 24,2 Prozent (AWP-Konsens: 24,2 Prozent) EBIT-Marge adj. 15,7 Prozent (VJ: 16,5 Prozent) Reinergebnis -87,0 Mio Euro (VJ: 194,5 Mio) Reinergebnis adj. 231,1 Mio EUR (VJ 308,1 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 0,49 Fr.) CEO: Fokus liegt auf diszipliniertem Wachstum und Performance-Besserung 2026: Erwarten einmalige Mittelabflüsse von rund 25 Millionen Euro bestätigt - Wachstum bereinigt 0-2 Prozent; EBIT-Marge zwischen 15,7-16,2 Prozent Gehen von weitgehend unveränderten Marktbedingungen aus Mittelfristziele bestätigt vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent - VP Bank 2025: Geschäftsertrag 337,3 Mio Fr. (VJ 330,5 Mio) Reinergebnis 47 Mio Fr. (VJ 18,5 Mio) Nettoneugeld 1157,1 Mio Fr. AuM 53,68 Mrd Fr. (H1: 51,9 Mrd) Cost/Income Ratio 83,2 Prozent (VJ 93,3 Prozent) Dividende 4,00 Fr. (VJ 4,00 Fr.) 2026: Sehen uns gut positioniert für stabile Erträge - Wisekey integriert digitale Identität in Finanz-Compliance-Plattform von Wecan - Xlife: VERAXA Biotech erhält 99,57 Prozent Zustimmung zur Fusion - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - BEKB: Kanton Bern Finanzdirektion meldet Anteil von 51,142 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 10,074 Prozent/5,353 Prozent - Julius Bär: Swisscanto meldet Anteil von 3,002 Prozent - Leonteq: Raiffeisen Schweiz Genossenschaft meldet Anteil von 7,002 Prozent - Novavest: Caceis meldet Anteil von 13,857 Prozent - Partners Group: Capital meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Kühne+Nagel: Conf. Call Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) - VAT: BMK Ergebnis 2025 (11.00 Uhr) - Arbonia: BMK Ergebnis 2025 (09.00 Uhr) - Bucher: BMK Ergebnis 2025 (09.00 Uhr) - Forbo: BMK Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - Hiag: Conf. Call Ergebnis 2025 (09.00 Uhr) - IVF Hartmann: BMK Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - SIG: Conf. Call Ergebnis 2025 (09.00 Uhr/MK 10.30 Uhr) - VP Bank: BMK Ergebnis 2025 (09.30 Uhr) Mittwoch: - Implenia: Ergebnis 2025 (BMK 12.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) Donnerstag - Galderma: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis 2025 (MK 15.00 Uhr) - BKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - R&S: Trading update 2025 - V-Zug: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - BVZ: Ergebnis 2025 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar (Mittwoch) - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar (Donnerstag) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig, 11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 0,9119 - USD/CHF: 0,7818 - Swiss Bond Index: -38 BP auf 139,96 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,236 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,29 Prozent auf 13'834 Punkte - SLI (Montag): -1,18 Prozent auf 2'189 Punkte - SPI (Montag): -1,18 Prozent auf 19'028 Punkte - Dax (Montag): -2,56 Prozent auf 24'638 Punkte - CAC 40 (Montag): -2,63 Prozent auf 8'394 Punkte

