- SMI vorbörslich: +0,56 Prozent auf 13'480,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,83 Prozent auf 48'501 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,02 Prozent auf 22'517 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -3,61 Prozent auf 54'246 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Implenia 2025: Umsatz 3475 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3621 Mio) EBIT 140,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 140,3 Mio) EBIT-Marge 4,0 Prozent (AWP-Konsens: 3,9 Prozent) Reinergebnis 84,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,0 Mio) Dividende 1,40 Fr. (AWP-Konsens: 1,16 Fr.) Auftragsbestand 8467 Mio Fr. (VJ 6788 Mio) EK-Quote von 23,5 Prozent (VJ 21,2 Prozent) 2026: Streben EBIT von rund 150 Mio vor Wachstumsinvestitionen an 2027: EBIT soll über rund 150 Mio Fr. steigen Umsatzanstieg erwartet bestätigt mittelfristige Finanzziele EBIT-Marge >4,5 Prozent u EK-Quote 25 Prozent Personalchefin und Leiterin Division Service Solutions gehen - Plazza 2025: Liegenschaftsertrag 39,9 Mio Fr. (VJ 33,0 Mio) EBIT vor NB 31,3 Mio Fr. (VJ 26,2 Mio) Ergebnis vor NB 23,6 Mio Fr. (VJ 20,4 Mio) Reinergebnis 60,7 Mio Fr. (VJ 50,7 Mio) Dividende Namenaktie A 10,00 Fr. (VJ 9,00) 2026: Stabile Entwicklung erwartet Betriebsergebn. vor Abschreibungen und NB auf VJ-Niveau erw. Je nach Entwicklung wieder Gewinn aus Neubewertung erwartet Steigerung Netto-Mietertrag in 3-5 Jahren auf über 55 Mio Fr. erw. - Asmallworld verschiebt Publikation des Jahresberichts um zehn Tage - Bioversys publiziert Phase-I-Daten zu Hoffnungsträger in Fachjournal - Dormakaba übernimmt kleinen deutschen Zugangsspezialisten any2any Firma hat rund 10 Mitarbeiter NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,035 Prozent - Mindmaze meldet Eigenanteil von 4,071 Prozent/59,322 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,017 Prozent - SHL: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,02 Prozent - SMG: Blackrock meldet Anteil von 3,025 Prozent - SPS: ELM B.V. meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - Kritik an geplantem Cailler-Schokoladenpark von Nestlé in Broc (24 Heures/TdG) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Implenia: BMK zu Ergebnis 2025 (12.00 Uhr) - Plazza: Webcast zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) Donnerstag - Galderma: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis 2025 (MK 15.00 Uhr) - BKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - R&S: Trading update 2025 - V-Zug: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - BVZ: Ergebnis 2025 (nachbörslich) Freitag: - Coltene: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) - Comet: Ergebnis 2025 (BMK 13.30, Zürich/online) - Mobilezone: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.15 Uhr) - SFS: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr, Zürich/Online) - Mikron: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar (Donnerstag) Ausland: - ZO: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) Erzeugerpreise 1/26 (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 1/26 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 2/26 (14.15 Uhr) S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung, 15.45 Uhr) ISM Services Index 2/26 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) Fed, Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9062 - USD/CHF: 0,7799 - Swiss Bond Index: -47 BP auf 139,49 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,332 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -3,10 Prozent auf 13'405 Punkte - SLI (Dienstag): -3,04 Prozent auf 2'122 Punkte - SPI (Dienstag): -2,93 Prozent auf 18'471 Punkte - Dax (Dienstag): -3,44 Prozent auf 23'791 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -5,56 Prozent auf 8'104 Punkte

